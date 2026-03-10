春夏限定「サムライロック」「ライチロック」500mLサイズで新発売

月桂冠株式会社

月桂冠株式会社（社長・大倉治彦、本社・京都市伏見区）は、氷を入れたグラスに注いで楽しむ「サムライロック」「ライチロック」（各500mLびん）の2アイテムを、春夏の季節限定で発売します（2026年3月23日から、全国で販売）。

月桂冠では2005年の「氷原酒」発売以来、氷を浮かべて楽しむスタイルを提案しており、2015年からは日本酒ベースの和風リキュールによる「ロックシリーズ」も展開しています。今季はより手軽に、日常のさまざまなシーンで手に取っていただけるよう、持ちやすく冷蔵庫にも収まりやすい500mLサイズを採用。「日本酒ロック」の飲酒スタイルをさらにおすすめしていきます。

商品概要

●味わい・飲み方

日本酒をベースに果汁をブレンドした、果実のジューシーさが際立つ和風リキュールです。アルコール分は10%に設定。オンザロックはもちろん、炭酸水で割ってお好みの濃さに調節するなど、シーンに合わせた幅広いアレンジを可能にする最適なバランスに仕上げました。

【サムライロック】

日本酒をベースにライム果汁を加えました。ライムの酸味が効いた、すっきり爽やかで飲み飽きしないお酒です。日本酒ベースの定番カクテルとして知られるサムライロックを、ご自宅で手軽にお楽しみいただけます。ウォッカを加えてドライ感を強めたり、トニックウォーターで割ってビターな大人向けの味わいにアレンジしたりと、カスタマイズも自在です。

【ライチロック】

日本酒をベースにライチ果汁を加えました。ライチ特有の甘くジューシーな風味を活かしつつ、程よい酸味で後味を引き締め、濃厚ながらも飲み飽きしない味わいを追求しました。塩を添えてソルティライチ風に、あるいは紅茶と割ることで、贅沢な香りが広がるフルーツティーカクテルとしてもお楽しみいただけます。

●パッケージ

「サムライロック」にはグリーン、「ライチロック」にはレッドと、果実をイメージしたカラーを基調に採用しました。ラベル中央には商品名を配し、周囲にみずみずしい果実のイラストと氷の入ったロックグラスを描くことで、冷涼感のある飲用シーンを直感的に表現しています。また、「さっぱりとした酸味」「日本酒×ライム果汁」、「みずみずしい甘味」「日本酒×ライチ果汁」といった特徴を明記し、味わいのイメージをわかりやすく訴求。どこか懐かしさを感じさせるレトロモダンなデザインに仕上げています。

●商品詳細

商品名：サムライロック

容量・容器：500mLびん

参考小売価格：1,000円（消費税別）

酒の種類：リキュール（日本酒ベース）

アルコール分：10％

メーカー出荷単位：12本入ダンボール詰

発売日：2026年3月23日（月）

販売地域：全国

商品名：ライチロック

容量・容器：500mLびん

参考小売価格：1,000円（消費税別）

酒の種類：リキュール（日本酒ベース）

アルコール分：10％

メーカー出荷単位：12本入ダンボール詰

発売日：2026年3月23日（月）

販売地域：全国