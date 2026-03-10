いつもの食事に、さらなる上質を。月桂冠「山田錦特別純米」パッケージを刷新して登場

月桂冠株式会社

月桂冠株式会社（社長・大倉治彦、本社・京都市伏見区）は、酒造好適米「山田錦」を100%使用して醸した「山田錦特別純米」（720mLびん）のラベルデザインを刷新し、2026年3月中旬より順次、全国で発売します。今回のリニューアルを通じ、日常の食卓を彩る上質な日本酒として認知拡大を図るとともに、「山田錦特別純米」のファン層をさらに広げていくことを目指します。

商品概要

●味わい・特長

原料米として、酒米の王様と称される「山田錦」だけを贅沢に使用し、丁寧に醸した特別純米酒です。まろやかな甘さと果実のような爽やかさが調和した、芳醇で艶やかな香りが特長。キレの良いあと味と余韻の長さもお楽しみいただけます。焼き鳥やカレーといった、味の濃い料理ともよく合います。

●パッケージ

日常の食卓で映える、シンプルで洗練されたたたずまいを追求しました。重厚感のある、緑みを帯びた黒色のボトルに、金色のキャップおよびキャップシールを被せることでプレミアムな上質さを演出。ラベル中央には、山田錦を家紋風に図案化したモチーフを大きく配し、山の麓に広がる光り輝く田園の風景を象徴的に表現しています。また、右上に記した「山田錦」「特別純米」の文字で商品特徴をわかりやすく訴求、伝統的な風格の中に現代的なアクセントを融合させた、こだわりのデザインに仕上げています。

●商品詳細

商品名：山田錦特別純米

容量・容器：720mLびん

参考小売価格：1,139円（消費税別）

アルコール分：14度以上15度未満

テイスト：甘辛＝やや辛口、濃淡＝普通

メーカー出荷単位：12本入ダンボール詰

発売日：2026年3月中旬以降、順次

販売地域：全国