NTTテクノクロス、4年連続「健康経営優良法人2026～ホワイト500～」に認定

NTTテクノクロス株式会社

NTTテクノクロス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：岡敦子、以下「NTTテクノクロス」）は、経済産業省及び日本健康会議より優良な健康経営を実践している法人として「健康経営優良法人*12026～ホワイト500～」に4年連続で認定されました。

NTTテクノクロスでは、社員の健康は会社及び社会に不可欠な財産であるという考えのもと、社員一人ひとりが活き活きと活躍する姿をめざし、今後も社員の健康づくりに取り組んでいきます。

■NTTテクノクロスの健康増進に関する主な取り組み

（１）安全衛生管理体制等の充実

- 健康経営の推進に関する全社方針の策定- 定期健康診断及び人間ドックの完全実施と、診断結果を踏まえた健康指導- 特定保健指導、精密検査、再検査の各対象者への個別受診勧奨- ストレスチェックの100％実施- 職場・家庭・プライベートなどの社員が抱える問題を相談できる「EAP*2サービス」の導入

（２）福利厚生の充実

- 人間ドック受診や健康IT機器の取得支援などの健康増進施策に加え、財産形成支援などのカフェテリアメニューの提供- フィットネスクラブの利用補助、健康ポータルナビサービス「dヘルスケア」を活用した健康活動促進メニューなどの提供

（３）健康経営を実現するオフィス環境の整備

- 血圧計、体重計等、健康機器の設置- 女性専用休憩室の導入- 歩幅が確認できる床面表示マークの設置

（４）健康維持・増進に向けた啓発・情報発信・実践活動

- 健康施策の目標指標および取り組み状況を社内外へ情報開示- 健康管理に関する時季に合わせた情報や重点事項などを「健康だより」として社内イントラにて毎月発信- 体調管理における上司-部下間のコミュニケーションツールの導入- ウォーキングイベント（2025年度、2回）の開催に合わせ、参加者の歩数に応じた寄付（チャリティ）の実施による社員注目度の向上・参加者の拡大、生活習慣測定会の開催

□用語解説・注釈

*1：健康経営優良法人とは、地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。

*2：EAPとは、Employee Assistance Programの略。従業員支援プログラムのことです。

* 記載されている商品名・会社名などの固有名詞は一般に該当する会社もしくは組織の商標または登録商標です。