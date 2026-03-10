清涼感あふれる新デザイン！月桂冠「生酒」をリニューアル発売

月桂冠株式会社

月桂冠株式会社（社長・大倉治彦、本社・京都市伏見区）は、春夏の冷酒需要が高まる季節に向けて、「生酒」（280mLびん、180mLびん）のパッケージデザインを刷新し、2026年3月中旬より順次、全国で発売します。今回のリニューアルにより、月桂冠「生酒」のおいしさをあらためてアピールしていきます。

商品概要

●味わい・特長

加熱処理（火入れ）を一切行わない、生酒ならではのコクと香りが特長です。独自製法が生み出すフルーティな香りに加え、クエン酸やリンゴ酸など、冷やすとおいしさが際立つ「冷旨酸」（れいしさん）によるうまみを引き出し、しっかりとした味わいに仕上げました。生酒のフレッシュなおいしさを存分に味わっていただくために、冷やしてお飲みいただくのが最適です。

●パッケージ

白を基調としたシュリンクラベルに、紺や水色をアクセントに配し、澄んだ清涼感を演出しました。背景に描いたみずみずしい水滴のモチーフが、しぼりたての鮮度感を表現。「生」「しぼりたて」の文字を独特の書体で配し、現代的で新しさを感じるデザインとなっています。あわせて「辛口」の文字を添えることで、味わいをわかりやすく訴求しました。

●商品詳細

商品名：生酒

容量・容器／参考小売価格（消費税別）：280mLびん／406円、180mLびん／251円

アルコール分：14度以上15度未満

テイスト：甘辛＝やや辛口、濃淡＝普通

メーカー出荷単位：280mLびん＝12本入ダンボール詰、180mLびん＝20本入ダンボール詰

発売日：2026年3月中旬以降、順次

販売地域：全国

月桂冠が拓いた「生酒」の歴史

生酒は、60℃ほどの加熱処理（火入れ）を一度も行わないお酒です。しぼりたてのフレッシュな香味を楽しむ酒で、冷やして飲むのに適しています。

月桂冠では、超精密ろ過技術の応用により、酒中の酵素を極限まで除去。これにより酒質の変化を少なくし、しぼりたての鮮度感を保持しています。この革新的な技術により、1984（昭和59）年、月桂冠は日本酒業界で初めて「常温での流通」が可能な生酒を商品化、蔵元でしか味わえなかったしぼりたての風味や味わいを、家庭や飲食店で手軽にお楽しみいただけるようにしました。