キレのある超辛口に、うまみとコクをプラス！月桂冠「糖質・プリン体Wゼロ」をリニューアル発売

月桂冠株式会社

月桂冠株式会社（社長・大倉治彦、本社・京都市伏見区）は、糖質ゼロとプリン体ゼロの“ふたつのゼロ”を実現した「糖質・プリン体Wゼロ」（※1、※2）の中味の酒質とパッケージをリニューアルし、2026年3月中旬より順次、全国で発売します。商品ラインアップとして、大容量から小容量まで全5アイテム（パック詰2.7L・1.8L・900mL・500mL、カップ詰210mL）を揃えています。月桂冠「糖質・プリン体Wゼロ」は、健康意識の高い方や、キレのある辛口を好まれる方から支持をいただき、糖質オフ・ゼロ系日本酒の市場でNo.1（※3）のメーカーとなっています。

今回のリニューアルでは、お米由来のうまみとコク、そして日本酒らしい風味を感じる酒質を実現するために、原料から製造工程の細部まで見直しを行いました。あわせてパッケージも刷新し、ブランドを象徴する「月桂冠」のロゴを強調するとともに、「糖質ゼロ」「プリン体ゼロ」の視認性を高めたデザインとしています。

（※1）食品表示基準に基づき、100mLあたり糖質0.5ｇ未満を糖質0（ゼロ）と表示しています。

（※2）100mLあたりプリン体0.5mg未満をプリン体0（ゼロ）と表示しています。

（※3）INTAGE SRI＋「糖質オフ・ゼロ日本酒」市場 2022年9月～2025年10月、推計販売規模（金額）

商品概要

●味わい・特長

糖質を極限までカットしつつ、プリン体を残さない独自製法により、苦味やクセが少ない、キレのあるすっきりとした辛口で、飲み飽きしない味わいに仕上げました。「ウォッシュ効果」で口の中をリセットするだけでなく、お米由来のうまみやコクが素材の味を引き立てるため、和洋中を問わず幅広い料理と好相性です。例えば、淡白な白身魚の刺身から、焼き肉のようなボリュームのある料理、さらにはナッツなどの低糖質なおつまみまで、シーンを選ばずお楽しみいただけます。特に冷やしてお飲みいただくのがおすすめです。

●パッケージ

容器には、深みのある緑色を基調としたデザインを採用。ブランドを象徴する「月桂冠」のロゴを正面上部に配し、下部には黄金色の「０」（ゼロ）の文字に重ねて「糖質ゼロ」「プリン体ゼロ」を明記しています。さらに「売上No.1メーカー」であることを赤色のリボンデザインで強調。パック上部には「旨味とコクWで際立つ」の文字を添え、新しくなった味わいの魅力を視覚的に訴求しています。

●商品詳細

商品名：糖質・プリン体Wゼロ

容量・容器／参考小売価格（消費税別）：2.7Lパック／2,253円、1.8Lパック／1,578円、900mLパック／832円、500mLパック／465円、210mLカップ／197円

アルコール度数：13度

テイスト：甘辛＝超辛口、濃淡＝超淡麗

メーカー出荷単位：2.7Lパック＝4本入ダンボール詰、1.8Lパック、900mLパック＝6本入ダンボール詰、500mLパック＝12本入ダンボール詰、210mLカップ＝30本入ダンボール詰

発売日：2026年3月中旬以降、順次

販売地域：全国

糖質・プリン体Wゼロの秘訣

月桂冠は2008年に日本酒で初めての「糖質ゼロ」を発売、2017年には「糖質70％オフ・プリン体ゼロ」を発売しました。その製法やおいしさを高める当社独自技術の結集により、糖質・プリン体Wゼロを実現。「糖質スーパーダイジェスト製法」でオリゴ糖やグルコースなどの糖質をカット、「後味スッキリ製法」で残った糖質を極限までカット、さらに「プリン体カット特許製法」（特許第5302377号）でプリン体ゼロとしました。