CARTA ZERO、Google Partnersプログラムで最上位「2026 Google Premier Partner」に認定

株式会社CARTA ZERO（本社：東京都港区、代表取締役CEO：高橋 学、以下「CARTA ZERO」）は、Google Partners プログラム（※）において、国内の上位3%の代理店に付与される最上位ステータス「2026 Google Premier Partner」に認定されました。

本認定は、CARTA ZEROのGoogle広告運用を通じた既存・新規クライアントの事業成長への貢献に加え、検索広告のみならずYouTubeやディスプレイ＆ビデオ 360といった多様な広告プロダクトの活用実績が総合的に評価されたものです。

※Google Partners プログラムとは

Google Partnersプログラムは、顧客ブランドまたは企業様の代理としてGoogle広告アカウントを管理する広告代理店などを対象としたプログラムです。パートナー企業がより顧客のニーズにそったGoogle広告を活用した広告キャンペーンを顧客へ提供し、Google広告を通じて顧客の事業成長に貢献することを目的としています。 Google Partnersプログラムには3段階の参加ステータスがあり、Premier Partnerは上位3%の最上位のステータスとなります。

＜2026 Google Partners 株式会社CARTA ZEROのプロフィールページ＞

https://www.google.com/partners/agency?id=9355935400

今後もCARTA ZEROは、Googleの提供する広告プラットフォームにおいて、付加価値の高いサービス提供を行い、企業の効果的なマーケティング活動に貢献してまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/130668/table/99_1_43a8ff6fe3d4cacb41e487ab3aa3a401.jpg?v=202603101151 ]