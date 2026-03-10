Square、無料の対話型AIアシスタント「Square AI」を日本で提供開始

Square株式会社

中小事業者向けにカード決済端末やPOS、オンライン決済などを提供し、キャッシュレス化や店舗運営を支援しているSquare株式会社（本社：米国Block, Inc.、ブロック・ヘッド：ジャック・ドーシー、以下「Square」）は、日本における「Square AI(https://squareup.com/jp/ja/ai)」の提供を3月10日より開始しました。Square AIは、Squareプラットフォームに直接組み込まれた無料の対話型AIアシスタントで、決済や売上管理を通じて蓄積された業務データを即座に分析し、あらゆる規模の事業者がより迅速かつ的確な経営判断を行えるよう支援します。

Squareが実施した最新調査※では、日本の中小企業において、AIに対する認知度は高まっており、35.2%がAIを活用していると回答した一方で、定期的に活用しているのは19.2%ということが明らかになりました。日本企業における定期的なAI活用は依然として限定的で、多くの企業にとってAI導入はまだ初期段階にあることが示されています。また、この調査では、中小企業の経営者が事業データの分析に週平均3.66時間を費やしている実態も明らかになりました。利益率の確保や、迅速な経営判断が求められる環境において、データに基づく意思決定の重要性はより一層高まっています。今回の調査の回答者は、69.6%が「データやインサイトによって判断が裏付けられるとより自信を持てる」と回答しており、経営の現場では、人間の判断力に加えて、客観的な根拠が必要であるため、AIは既存の意思決定プロセスを補完する形で活用されることが最も効果的であるということが明らかになりました。

※本調査はCensuswideにより、日本の企業経営者500名を対象に実施されました。

今回提供を開始するSquare AIは、Squareの統合プラットフォーム上に構築された対話型の人工知能アシスタントで、Squareを利用している全ての事業者に無料で提供されます。主な機能として、自然言語による質問で売上や業績データへ即座にアクセスできるほか、業績の傾向を自動で可視化し、季節要因や地域イベントなどの文脈情報と売上データを組み合わせた分析が可能です。また、Squareの各機能の活用方法についても案内を受けることができます。これらの機能はSquare データ（Square データアプリまたはウェブ）から利用でき、場所を問わず事業データに基づいた判断材料を確認することが可能です。追加のシステム導入や複雑な連携作業は不要で、既存の業務の流れの中でそのまま活用できる設計です。

Squareは、今後も日本の事業者が日々の業務で生み出すデータを最大限に活用し、より確かな経営判断を行える環境の実現に取り組んでまいります。Square AIの提供を通じて、規模を問わず、全ての事業者がテクノロジーの恩恵を受けられる社会を目指し、日本市場におけるサービスの拡充と品質向上に努めてまいります。

■Square グローバル・プロダクト責任者 Willem Ave コメント

世界各地で、Square AIを活用することで業績をより明確に把握し、より迅速な意思決定を行い、レポート作業に費やす時間を削減している企業が増えています。事業者は決済や商取引を通じて膨大なデータを日々生み出していますが、それを実行可能なインサイトへと変換するには、これまで専門的なリソースが必要でした。Square AIは、事業運営の流れの中に分析機能を組み込むことで、そのプロセスをより身近なものにします。

Squareの統合プラットフォームは、決済、売上管理、日常業務管理を一つのシステムに集約しています。Square AIはこの統合基盤の上に構築されており、追加のシステムや複雑な連携を必要とせず、業務データの分析を可能にします。

■Square Japan責任者 Stephen Adams コメント

日本の企業は効率性と正確性を重視しています。私たちが事業者から聞いているのは、業務負担を軽減し、より迅速で確かな意思決定を支援する実用的なツールへのニーズです。Square AIは既存の業務フローに自然に組み込まれ、複雑さを増すことなく明確な答えを提供するよう設計されています。

Square AI サイトURL：https://squareup.com/jp/ja/ai(https://squareup.com/jp/ja/ai)

Square AIでできること

● レポート機能を確認することなく、自社データの瞬時なアクセスを可能にする

● 業績のトレンドを可視化し、新たなインサイトに繋げる

● 季節要因や地域イベントなどの文脈情報と売上データを組み合わせる

● より効率的にSquareを活用するために、Squareの機能の使い方について回答する

● Square データ（Square データアプリまたはウェブ）を通じてどこからでもインサイトにアクセスする

■Squareについて

Squareは、誰もが販売や決済を手軽に始められるように、商取引に必要なツールを取りそろえています。飲食業、小売業、専門サービス業などの各業種に特化したソフトウェア、カスタマイズできるeコマースツール、資金調達サービス、スタッフ管理ツールなどがその一例です。これらが全て連携して機能することで、事業者の時間や労力を削減します。世界中の事業者が事業の運営や成長にSquareを活用しています。詳しくは、www.squareup.com/jp/ja(https://squareup.com/jp/ja)をご覧ください。