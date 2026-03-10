横浜バニラ、「NEWoMan新宿」にて期間限定ポップアップストアを開催！

横浜バニラ株式会社横浜バニラ《塩バニラフィナンシェ》

横浜発ギフトスイーツブランド『横浜バニラ』を展開する、横浜バニラ株式会社（神奈川県横浜市、代表取締役社長CEO 高橋優斗、以下当社）は、「NEWoMan新宿」にて、初の期間限定ポップアップストアを開催することを発表いたします。

ショッピングの合間やお仕事帰りにも立ち寄りいただきやすい、新宿駅構内にて展開が決定いたしました。

大切な方への贈り物や、ご自身へのご褒美に。横浜みやげの新定番をぜひご賞味ください。

■販売概要

販売場所：NEWoMan新宿 2F エキナカイベントスペース

販売期間：2026年3月16日(月)～3月31日(火)

販売方法：フリー販売

販売商品：

「塩バニラフィナンシェ」3個入りミニギフトボックス、6個入りギフトボックス

「塩バニラクリーミーサブレ」8個入りミニギフトボックス、16個入りギフトボックス

「塩バニラフィナンシェ ぱりとろショコラ」4個入りギフトボックス

販売価格：

「塩バニラフィナンシェ」3個入り1,100円、6個入り2,160円(いずれも税込)

「塩バニラクリーミーサブレ」8個入り1,550円、16個入り2,970円(いずれも税込)

「塩バニラフィナンシェ ぱりとろショコラ」4個入り2,500円(税込)

営業時間：

(月～土)8:00～20:30

(日・祝)8:00～20:00

※3月16日(月)は11:00～の営業となります

NEWoMan新宿の公式HPはこちら！ :https://www.newoman.jp/shinjuku/

※写真・イラストはイメージです。

※価格は消費税を含む総額にて表示しております。

※より多くのお客様にお求めいただけるよう、お一人様あたりの購入点数を制限させていただく場合がございます。

※品数に限りがございますので、売切れの際はご容赦ください。

※ご購入により横浜バニラ会員ポイントが付与されます。会計時に横浜バニラ公式LINEの会員カードをご提示ください。

※都合により、販売方法が一部変更、または中止になる場合がございます。

■《特製バニ丸ステッカー ひな人形ver.》のプレゼント概要

期間中、当ポップアップストアにて「塩バニラフィナンシェ」6個入りギフトボックスを２箱ご購入いただくごとに、《特製バニ丸ステッカー ひな人形ver.》を1枚プレゼントいたします。

《特製バニ丸ステッカー ひな人形ver.》

※数に限りがございます。なくなり次第終了とさせていただきますので、ご了承ください。

※3月中、横浜高島屋店・PLUSTAキュービックプラザ新横浜東・赤レンガ［デポ］・EXPASA海老名 上り・横浜みなとみらい万葉倶楽部・GOODIES YOKOHAMA・そごう広島店・ラゾーナ川崎プラザ・JR船橋駅・伊勢丹新宿店においても本ステッカーの購入者限定プレゼントを行なっております。キャンペーンの詳細につきましてはこちら(https://x.com/YokoVani_inc/status/2026832084350939180?s=20)をご参照ください。

■関係各所からのコメント

横浜バニラ株式会社 代表取締役社長CEO 高橋優斗

NEWoMan新宿さんで、初のポップアップストアを開催させていただくことが決定しました。

駅構内の素晴らしい立地ということで、とてもワクワクしています！

NEWoMan新宿さんは、駅をご利用される多くの方が立ち寄る施設だと思いますので、横浜バニラをまだ知らない方にも出会えるチャンスだと思っています。

世界一の利用者数を誇る新宿駅で、今回もガンガンアピールしてきますので、よろしくお願いいたします！

新宿でも、横浜バニラ！！！

NEWoMan新宿 マーケティンググループ 業態戦略ユニット 吉岡様

多くのお客さまが行き交う新宿駅新南エリアのエキナカに、今話題の横浜バニラさまをお迎えできることを大変嬉しく思います。

目新しいモノやコトに敏感なお客さまが多いこの場所で、横浜バニラさまのキャッチーな世界観と甘い香りは、きっと大きな注目の的になるはず。通勤やお出かけの合間に気軽にお立ち寄りいただき、新宿駅を利用される皆さまが思わず笑顔になってしまうような、活気あふれるポップアップストアになることを心より願っております！

■販売商品

■ギフトスイーツ

【第一弾】塩バニラフィナンシェ

12時間で販売されたフィナンシェの最多個数 世界No.1

■販売価格

・3個入りミニギフトボックス、個包装：1,100円(税込)

・6個入りギフトボックス、個包装：2,160円(税込)

■販売店舗

・横浜高島屋店、新横浜駅 新幹線東改札口前、東京駅改札外「PRECIOUS DELI TOKYO」、赤レンガ［デポ］、海老名SA 上り、横浜みなとみらい万葉倶楽部、GOODIES YOKOHAMA、その他期間限定ポップアップストア

国産小麦を使用した小麦粉を100%使用。中はしっとり、外はカリッと焼き上げた、こだわりのバニラフィナンシェです。最新鋭のトンネルオーブンを細かく設定調整し、高温かつ短時間で焼き上げることによって、水分・バニラ・美味しさを、しっかり閉じこめました。そして、最後にひとつずつ丁寧に岩塩をふりかけたら、横浜バニラが誇る「塩バニラフィナンシェ」の完成です。

本商品は、2025年2月にギネス世界記録(TM)に認定されております。『横浜バニラ』ブランドおよび当社を代表するフラッグシップ商品として、横浜発ギフトスイーツの新たな定番を目指してまいります。



【商品ムービー】塩バニラフィナンシェ （ナレーション：高橋優斗）

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=fT4EBEdqH8A ]商品の詳細はこちら！ :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000152494.html

【新商品】塩バニラクリーミーサブレ

横浜バニラ《塩バニラクリーミーサブレ》

■販売価格

・8個入りミニギフトボックス、個包装：1,550円(税込)

・16個入りギフトボックス、個包装：2,970円(税込)

■販売店舗

・横浜高島屋店、新横浜駅 新幹線東改札口前、東京駅改札外「PRECIOUS DELI TOKYO」、赤レンガ［デポ］、海老名SA 上り、横浜みなとみらい万葉倶楽部、GOODIES YOKOHAMA、その他期間限定ポップアップストア

『気軽に贈りたい、プレミアムなひとくち』がコンセプトの、横浜バニラのギフトスイーツ第二弾。

最大の魅力は、緻密な温度管理を経て生まれた新食感のコントラスト。まずは一口、繊細に焼き上げられたサブレが“ほろっ”と崩れ、直後にたっぷりと包まれた濃密な特製バニラチョコレートクリームが“とろ～り”と溶け合います。仕上げにふりかけた、アンデス山脈のピンク岩塩がきりっと味を引き締め、深い余韻を残します。

ふんだんに使用された天然ブルボンバニラエキスの芳醇な風味と相まって、舌の上ですべてが一体となってほどけていく、まさに至福の体験をお楽しみください。

【商品ムービー】塩バニラクリーミーサブレ （ナレーション：高橋優斗）

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=IklMvVWQHYI ]商品の詳細はこちら！ :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000058.000152494.html

【冬季限定】塩バニラフィナンシェ ぱりとろショコラ

横浜バニラ《塩バニラフィナンシェ ぱりとろショコラ》

■販売価格

・4個入りギフトボックス、個包装：2,500円(税込)

■販売店舗

・横浜高島屋店、羽田空港第2ターミナル、その他期間限定ポップアップストア

「贅沢ショコラが織りなす魅惑のフィナンシェ」。

圧倒的なバニラの香りと2層のショコラが織りなす、冬季限定の「塩バニラフィナンシェ」です。

「塩バニラフィナンシェ」との相性を極限まで追求して選び抜いた、イタリア産のカカオ65%プレミアムショコラを採用。

口溶けなめらかなガナッシュをエンゼル型で焼き上げた「塩バニラフィナンシェ」の中央のくぼみにたっぷり流し入れ、さらに上面をショコラでコーティング。一口食べると上面のショコラが「ぱりっ」と割れ、中から濃厚なガナッシュが「とろっ」と溢れ出す“ぱりとろ食感”を実現しました。

【商品ムービー】塩バニラフィナンシェ ぱりとろショコラ （ナレーション：高橋優斗）

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=niZbaca5z5I ]商品の詳細はこちら！ :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000099.000152494.html

■横浜発ギフトスイーツブランド『横浜バニラ』とは

【ブランドストーリー】～横浜の潮風～ 永久不滅の夢バニラ

横浜で生まれ育った高橋優斗が、自身が思い描く横浜のイメージを基に企画・開発を推し進めた横浜発ギフトスイーツブランドです。高橋の理想を追求すべく、過去に有名ギフトスイーツを手がけた豊富な実績を持つパートナー企業各社から業界のプロフェッショナルたちが集結し、素材から製法まで徹底的にこだわって開発しています。

■会社概要・代表者プロフィール

横浜バニラ株式会社

英名：Yokohama Vanilla Inc.

（旧社名：YX factory株式会社）

本社所在地：神奈川県横浜市

代表者：代表取締役社長CEO 高橋優斗

高橋優斗 プロフィール

1999年生まれ。横浜市出身。2015年から芸能事務所に所属し、TV・舞台・コンサート等で幅広く活動。2024年に芸能事務所を退所し、横浜市にYX factory株式会社（現 横浜バニラ株式会社）を設立、代表取締役社長CEOに就任。スタートアップ起業家として、横浜発ギフトスイーツブランド『横浜バニラ』を展開中。

本件に関するお問い合わせ

横浜バニラ・高橋優斗 公式SNS一覧 :https://lit.link/yxfactory

横浜バニラ株式会社

公式サイト お問い合わせフォーム：https://yokohamavanilla.com