各地域の組合員の声に寄り添い、くらしに身近なコープ商品を特別価格で提供　「くらし応援全国キャンペーン」第5弾を春の新生活に合わせて4月1日より開催

日本生活協同組合連合会

日本生活協同組合連合会（略称：日本生協連、代表理事会長：新井ちとせ）および全国各地の生協は特別価格で商品を提供する「くらし応援全国キャンペーン」の第5弾を2026年4月1日より実施します。

※一部の生協では実施時期が異なります。詳細は各生協のホームページをご確認ください。

「くらし応援全国キャンペーン」は、物価上昇が続く状況の中、宅配での注文や店舗での購入に対する組合員のくらしを応援するため、くらしに身近な商品を選定し、全国各地の生協にて特別価格で提供します。これまでは秋季に実施していましたが、2026年より新生活のスタートとなる春季にも初めて実施します（秋季も実施予定）。

今回対象となるコープ商品は、昨年の1.3倍となる約300品です。第4弾のキャンペーン結果を踏まえ、好評だった冷凍食品を全体の約3割となる94品に拡大します。さらに、家庭用品14品を加え、春季にぴったりなお弁当総菜の拡充やパスタ（乾麺）・行楽向け商品などを追加します。

※対象商品および割引率は各生協によって異なります。

物価の高騰が続くなか、くらしを取り巻く環境は依然として厳しい状況にあります。本キャンペーンでは、組合員のくらしを支えるべく、通常の特別価格の商品に加え、さらなる特別価格のコープ商品を46品追加します。また、本キャンペーンをより身近に感じていただけるよう、TVアニメ 『ONE PIECE』とコラボし、さらに多くの組合員にご利用いただけるよう、キャラクターたちが店舗売り場や宅配誌面を盛り上げます。

日本生協連および全国各地の生協は、引き続き組合員のくらしに寄り添い、応援してまいります。

キャンペーン対象商品（一例）前回の「くらし応援全国キャンペーン」の様子

【キャンペーン概要】

- 期間：2026年4月1日～2026年5月31日 ※一部の生協では実施時期が異なります。- 対象生協：下記をご覧ください。- 対象商品：約300品番

期間中、全国のコープ・生協の店舗および宅配で、くらし応援対象商品を含んだ商品を5点以上購入された方を対象に、TVアニメ 『ONE PIECE』のオリジナルグッズをプレゼントします。



※プレゼントキャンペーンの詳細は特設サイトをご確認ください。

https://goods.jccu.coop/cp/kurashiouen

※一部対象外の生協があります。

【対象生協】

- 生活協同組合コープさっぽろ- コープ東北サンネット事業連合（生活協同組合コープあおもり、青森県民生活協同組合、生活協同組合コープあきた、いわて生活協同組合、生活協同組合共立社、みやぎ生活協同組合、生活協同組合コープあいづ）- 岩手県学校生活協同組合- コープデリ生活協同組合連合会（生活協同組合コープみらい、いばらきコープ生活協同組合、とちぎコープ生活協同組合、生活協同組合コープぐんま、生活協同組合コープながの、生活協同組合コープデリにいがた）- パルシステム生活協同組合連合会（生活協同組合パルシステム東京、生活協同組合パルシステム神奈川、生活協同組合パルシステム千葉、生活協同組合パルシステム埼玉、生活協同組合パルシステム茨城栃木、生活協同組合パルシステム山梨、生活協同組合パルシステム群馬、生活協同組合パルシステム福島、生活協同組合パルシステム静岡、生活協同組合パルシステム新潟ときめき）- 東都生活協同組合- 生活協同組合ユーコープ- 生活協同組合うらがCO-OP- 全日本海員生活協同組合- 富士フイルム生活協同組合- 東海コープ事業連合（生活協同組合コープぎふ、生活協同組合コープあいち、生活協同組合コープみえ）- トヨタ生活協同組合- かりや愛知中央生活協同組合- 生活協同組合連合会アイチョイス（あいち生活協同組合、生活協同組合アイチョイス岐阜、一宮生活協同組合）- コープ北陸事業連合（とやま生活協同組合、生活協同組合コープいしかわ、福井県民生活協同組合）- コープきんき事業連合（生活協同組合コープしが、京都生活協同組合、市民生活協同組合ならコープ、大阪よどがわ市民生活協同組合、生活協同組合おおさかパルコープ、大阪いずみ市民生活協同組合、わかやま市民生活協同組合）- 生活協同組合コープこうべ- コープ中国四国事業連合（鳥取県生活協同組合、生活協同組合しまね、生活協同組合おかやまコープ、生活協同組合ひろしま、生活協同組合コープやまぐち、生活協同組合とくしま生協、生活協同組合コープかがわ、生活協同組合コープえひめ、こうち生活協同組合）- コープ九州事業連合（エフコープ生活協同組合、コープさが生活協同組合、生活協同組合ララコープ、生活協同組合くまもと、生活協同組合コープおおいた、生活協同組合コープみやざき、生活協同組合コープかごしま、生活協同組合コープおきなわ）

【参考】

「くらし応援全国キャンペーン」第4弾

■実施：2025年9月21日～11月30日

■対象商品：全品で約230品番数（全国共通商品のみ）

■キャンペーン対象とした全国共通のコープ商品の総供給高：

約105億円（キャンペーン期間）前年比119.2％（金額比）

■ご利用が多かった商品：

水産煮魚総菜、冷凍弁当総菜、冷凍スナック、日配和風総菜、畜産焼き鳥。

食卓の主役や節約の際に欠かせない商品が伸長しました。

※本リリース掲載のTVアニメ 『ONE PIECE』の画像を利用される際は、下記コピーライトを記載いただきますようお願い申し上げます。

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション