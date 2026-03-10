「サブリミック タイムティック コラボセット 2026 スプリング」発売

資生堂プロフェッショナル株式会社

資生堂プロフェッショナル株式会社は、プレミアムヘアケアブランド「サブリミック タイムティック」より、春限定のギフトセット「サブリミック タイムティック コラボセット 2026 スプリング」を、2026年3月24日（火）より数量限定で発売いたします。

本商品は、日本人アーティスト・高橋理子氏とのコラボレーションによるプレミアムデザインボックスを採用。頭皮と髪を同時にケアできるシャンプー・ヘアマスクに加え、日々のケアを格上げするオリジナルスカルプブラシをセットにした限定ギフトセットです。

春の贈り物や母の日のギフトとしてもご活用いただける、今だけの特別なアイテムです。

パッケージには、高橋氏の代表的なモチーフである「円と直線」を基調としたアートワークを採用。シンプルでありながらも無限の広がりを想起させるデザインは、「時を重ねるごとに美しさを更新する」というタイムティックの理念と響き合います。

本商品は、大切な方へのギフトとしてはもちろん、ご自身へのご褒美にもふさわしい限定アイテムとして展開。日々のケアを特別な時間へと導くアイテムです。

■ 商品概要

商品名：サブリミック タイムティック コラボセット 2026 スプリング

価格：19,250円（税込）*

発売日：2026年3月24日（火）

取扱い：全国のサブリミック タイムティック取扱サロン

数量：数量限定（なくなり次第終了）

*表示価格は参考小売価格（税込）です。店舗によって異なる場合があります。

■ セット内容

・サブリミック タイムティック プレミアム シャンプー（現品）250mL 1本

・サブリミック タイムティック プレミアム ヘアマスク（現品）200g 1個

・サブリミック タイムティック スカルプブラシ 1個

■タイムティック スカルプブラシ

やわらかなシリコン素材を採用し、頭皮にやさしくフィットするスカルプブラシ。快適なシャンプー時間をサポートします。

- 髪の絡まりを防ぎながら、指では難しい力加減もコントロールしやすい設計- 頭皮の汚れをすっきり洗い流し、泡立ちをサポート- 水切れがよく乾きやすく、お手入れ簡単で清潔に使用可能■高橋理子氏プロフィール

円と直線による抽象表現を通じ、「有限から生まれる無限の可能性」を探求するアーティスト。東京藝術大学大学院美術研究科博士後期課程修了、博士（美術）。武蔵野美術大学教授。

着物を芸術的媒体として再定義し、繊細なドローイングから建築的スケールのインスタレーションまで、空間と身体、思考をつなぐ多層的な表現を展開。

作品はロンドンのヴィクトリア＆アルバート博物館、メルボルンのナショナル・ギャラリー・オブ・ビクトリアに永久収蔵されているほか、adidas、BMW、IKEA など世界的ブランドとのコラボレーションも多数手がける。

伝統と現代、個と社会、抽象と具象のあいだを往還しながら、制約のなかに潜む美と可能性を解き放つその創造性は、国際的にも高く評価されており、現代日本を代表する表現者の一人として注目を集めている。

■SUBLIMICについて

AWAKEN BEAUTY FROM WITHIN

美しさには、さまざまなかたちがあります。

私たちは、ビューティークリエーターとともにあなただけの美しさを引き出します。

サブリミックの先進テクノロジーが 髪本来の力を解き放ち、美しく色鮮やかに、思いのままのスタイルへ。

真の輝きをまとう時、 あなたの本当の美しさが目覚めるのです。

https://www.shiseido-professional.com/jp/ja/products/hair-care/sublimic.html

https://campaign.shiseido-professional.com/ja/sublimic-consultation-hairandscalpcare/index.html

■サブリミック タイムティック

タイムティックは、卓越したヘアケア効果に加え、五感を満たすプレミアムな体験を追求し、

美を見極める感性を持つお客様に向けて、頭皮と髪が本来秘めている美しさのポテンシャルを引き出し、プレミアムなヘアケア体験を提供しています。

本ラインは、サーカディアンリズム（体内時計）に調和したホリスティックなアプローチを採用し、頭皮と髪を内側から目覚めさせ、生命力に満ちた輝きを育みます。

そのプレミアムなケアがもたらすのは、あらゆる角度から放たれる美しさと、自信に満ちた佇まい。時のリズムに寄り添いながら、今、そして未来のあなたの輝きを解き放ちます。

https://www.shiseido-professional.com/jp/ja/products/hair-care/timetic.html

https://www.shiseido-professional.com/jp/ja/trending/news/timetic.html

■ 商品/技術に関するお問い合わせ先

資生堂プロフェッショナル ヘア技術センター

0120-785-466 月～金/10:00～12:00 / 13:00～17:00（土日祝日、夏季・年末年始休暇を除く）

https://www.shiseido-professional.com/ja/inquiry