「スーパーホテル ハノイ」2026年3月17日(火)グランドオープン！日越要人出席のオープンセレモニーを開催

株式会社スーパーホテル

「Natural, Organic, Smart」をコンセプトとしたホテル運営を手掛ける株式会社スーパーホテル（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：山本健策）は、独資の現地法人 SUPER HOTEL VIETNAM CO., LTD.の運営による新店舗「スーパーホテル ハノイ」を、2026年3月17日（火）、ベトナムの首都ハノイにグランドオープンいたします。

グランドオープンに先駆けて、2026年3月5日（木）にオープンセレモニーを開催しました。

海外2店舗目となる「スーパーホテル ハノイ」では、急成長を遂げるベトナム・ハノイの地で、日本および欧米・アジアなど世界中から訪れるお客様に対し日本品質のサービスをご提供します。

日本語対応可能なスタッフが24時間館内に常駐し、客室では日本国内の地デジ・BS・CS放送72チャンネルがご視聴いただける等、日本から出張や旅行でお越しの方にも言語の不安を感じずに、安心してお過ごしいただけます。

また、日本式の大浴場を男女別でご用意しており、男性浴室にはサウナと水風呂を設置している他、選べる枕、「超・ぐっすりパジャマ」などスーパーホテルを代表する快適なサービスを再現しています。

その他にも、和食・洋食・ベトナム料理など約19種類から選べる定食スタイルの朝食や、オープンな空間でアルコールやソフトドリンクを楽しめる人気のウェルカムバーも、宿泊者の方に無料でご提供いたします。

■オープンセレモニーの様子

2026年3月5日（木）に開催されたオープンセレモニーでは、株式会社スーパーホテル 取締役会長 山本梁介、代表取締役社長 山本健策が参加したほか、越日友好協会 副会長 ブイ・カック・ソン氏、在ベトナム日本国大使館 公使参事官 渡邊 貴和氏にもご臨席いただきご祝辞を賜りました。

ブイ・カック・ソン氏からは、スーパーホテルが日本で培った独自の経営理念と高いおもてなし文化により、ベトナム市場で迅速に地位を確立することを確信していると述べました。また、同協会として今後も日系企業の活動を支援し、両国の友好と発展のために共に歩んでいく意向を表明しました。

渡邊 貴和氏からは、日本式の高品質なサービスがベトナムでも広く支持されることに期待を寄せ、本ホテルが両国の経済交流を深化させる重要な拠点となるよう、大使館としても引き続き日系企業の活動を支援していく意向を表明しました。

また、ベトナムの伝統的なパフォーマンスで幸運や商売繁盛を願う「ライオンダンス」が披露されたほか、鏡割りなどの記念セレモニーも執り行われ、日越双方の関係者がともに新たな門出を祝いました。

■株式会社スーパーホテル 代表取締役社長 山本健策コメント

「成長著しいASEAN展開の要として、ハノイに直営1号店を構えられることを誇りに思います。スタッフ一人ひとりが、自ら考え感動を届ける『自律型感動人間』への成長を軸に、日本式の高品質なサービスと現地の多様性を融合させた、唯一無二の安らぎの空間を創造します。本ホテルを、越日の人材交流とホスピタリティの発信拠点として、ベトナムの更なる発展に寄与してまいります。」

■「スーパーホテル ハノイ」について

2026年3月17日(火)にベトナム・ハノイにグランドオープンする「スーパーホテル ハノイ」は地上15階、地下3階で構成され、総客室数198室を備えます。当館はハノイでもオフィスビルが連なるビジネス立地に位置し、車で15分圏内には日系工業団地もあり、出張者の方に便利良くお使いいただけます。加えて、観光でハノイを訪れる世界中からのお客様の需要にもお応えできるよう、ツインルームも60室ご用意しております。

・ホテル名：スーパーホテルハノイ （SUPER HOTEL HANOI）

・所在地：No.3B, Alley 82, Duy tan Str., Cau Giay Ward, Hanoi, Vietnam

・開業日：2026年3月17日（火）

・URL：https://www.superhotel.co.jp/s_hotels/hanoi/

※公式サイトから、ご予約の受付を開始しております。

・建物／客室数：地上15階、地下3階／客室数198室（25平方メートル ～55平方メートル ）

・共用設備：日本食レストラン、マッサージ、コンビニ、ランドリー

・アクセス：下記マップをご参照ください。

日本式の男女別大浴場に、サウナ、ジムをご用意

館内には、観光やお仕事で疲れた身体を癒してぐっすりお休みいただけるよう、日本式の大浴場を男女別でご用意しております。男性浴場には高温サウナと水風呂を設置。「ととのい」と「くつろぎ」の時間をお過ごしいただけます。

また、旅先でもフィットネスを欠かさない方にもご満足いただけるジムも館内にご用意いたします。

和食・洋食・ベトナム料理などから選べる健康朝食とウェルカムバー（無料）

宿泊者の方には、和食・洋食・ベトナム料理など19種類から選べる無料の定食スタイルの朝食をご用意いたします。サラダやデザートはビュッフェ形式でおかわり自由です。健康で元気な1日をお過ごしください。

また夜間のラウンジでは、自由にアルコール飲料を含むドリンクを作ってお楽しみいただける「ウェルカムバー」をご提供しています。

【株式会社スーパーホテルについて】

「Natural, Organic, Smart」をコンセプトに、健康でサステナブルなライフスタイルを提案するホテルとして国内177店舗、海外1店舗（ミャンマー）を運営。環境大臣が先進的・独自的で、業界をリードする環境保全の取り組みを行っている環境先進企業と認定する「エコ・ファースト制度」※で、ホテル業界で唯一認定を受けています。

環境保全活動以外にも地域活性化や次世代支援などのSDGs活動に積極的に取り組んでいます。

公式サイト ： https://www.superhotel.co.jp/(https://www.superhotel.co.jp/)

SDGsの取り組み : https://www.superhotel.co.jp/sdgs/

SDGs REPORT 2025：https://www.superhotel.co.jp/kaisya_r/eco_report/2025/report.pdf

※「エコ・ファースト制度」について：https://www.env.go.jp/guide/info/eco-first/