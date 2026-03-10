Momentum株式会社、株式会社 ザ・ゴールを「ACP Safe Display Ads」パートナーに認定

Momentum株式会社

Momentum株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：細井康平、以下Momentum）は、株式会社 ザ・ゴール（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：赤塚武継、以下ザ・ゴール）がアドベリフィケーション（※1）強化の一環としてMomentumの認定プログラム「ACP Safe Display Ads」に参加したことを発表しました。これによりザ・ゴールは、ディスプレイ広告におけるブランド保護と配信品質をさらに高め、広告主へ安全で信頼性の高いデジタル広告環境を提供していきます。

※1 アドベリフィケーション：不適切な広告配信を防ぐための広告価値毀損測定の仕組みのこと。特に、後述するアドフラウド、ブランドセーフティ、ビューアビリティ（広告がユーザーの視認できる範囲に表示された割合のこと）に配慮した広告配信に関するものをいう。

背景

生成AIの進歩によりデジタルマーケティングの効率化が進む一方で、その悪用による著作権侵害コンテンツや不正Botなどのリスクも急増しています。不適切な広告配信面への露出や広告費の流出といった脅威に対し、ブランド価値と予算を守るための「包括的なアドベリフィケーション対策」が強く求められています。

ザ・ゴールとの取り組み

ザ・ゴールはMomentumの「HYTRA DASHBOARD Web Unsafe List」を活用し、リスク対策に対する取り組みを強化しました。さらに「ACP Safe Display Ads」パートナー認定により、ザ・ゴールが広告主にとって信頼できる広告代理店として、ブランド保護とリスク管理において有力なパートナーであることを示しています。

本認定プログラム「ACP Safe Display Ads」は、MomentumのWeb面の非推奨チャンネルリスト「HYTRA DASHBOARD Web Unsafe List」の適正な活用を通じ、信頼性の高い広告配信を実現する代理店を認定するものです。

本認定プログラムでは定期的な勉強会や最新情報のインプットを積極的に行っており、それらを活かすことで認定パートナーは他の代理店にはないノウハウや実績を獲得しています。本認定プログラムが、広告主にとって代理店を選定する時の一つの指標になれば幸いです。

「HYTRA DASHBOARD Web Unsafe List」とは

「HYTRA DASHBOARD Web Unsafe List」は、Momentumが提供するディスプレイ広告における配信非推奨ドメインリストです。Momentumが収集するデイリーで約1億URLもの膨大なウェブサイトを独自の審査基準により解析し、ブランド毀損リスク（※2）につながるウェブサイト、アドフラウド（※3）が頻出するドメインをリスト化し、リアルタイムに更新・提供するダッシュボードです。機械判定に加えて、専任のオペレーターの目視によるダブルチェックを行い、高精度で豊富なリストが特徴です。

※2 ブランド毀損：広告主のブランドイメージが損なわれること。ここでは特に意図しない広告配信によって起こるものを指す

※3 アドフラウド：Botなどを使い無効なインプレッションやクリックによって広告費用を騙し取る不正広告のこと

株式会社 ザ・ゴールについて

ファッションの可能性をコミュニケーションの力で拡張し、社会のあらゆる可能性に変えていくファッション・プロフェッショナルエージェンシーです。

ファッション中心の軸足はぶらさず、トレンドや社会の変化を捉え、常にクライアントニーズに応えることができるよう、メディア、デジタル、PRと様々な形でサービスを提供しています。

株式会社 ザ・ゴール 会社概要

■Momentum株式会社について

- 設立年月 ：2003年10月16日- 代表者名 ：代表取締役 社長執行役員 赤塚 武継- 本社所在地：東京都港区東新橋1-8-1- 事業概要 ：ファッション・ラグジュアリー専門エージェンシー- URL：https://thegoalinc.co.jp/

Momentumは、日本語に特化した言語解析技術と独自データを活用したアドフラウド検知技術を基盤に日本のデジタル広告業界の健全化への取り組みを牽引するアドベリフィケーションソリューションカンパニーです。国内の広告代理店、広告プラットフォームにおいて幅広く弊社ソリューションを活用いただいており、代理店向けのAgency Certification Program（ACP）、広告プラットフォーム向けのPlatform Certification Program（PCP）という認定制度にも数多くの日本を代表する企業様に加盟いただいております。「無価値な広告をゼロにする」という弊社のミッションの実現を通して健全なデジタル広告市場の発展に貢献します。

URL：https://www.m0mentum.co.jp