新時代の営業を提案するEmooove、『AI×データの力で営業リードを即・商談化！』ウェビナーを3月18日（水）に開催

新時代の営業手法を提案する株式会社Emooove（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：藤澤諒一）は、営業部門の責任者・担当者を対象としたウェビナー『AI×データの力で営業リードを即・商談化！ 商機を逃さない「次世代セールスDX」の実践』を、2026年3月18日（水）にRECERO株式会社、株式会社エヌケーエナジーシステムと合同で開催いたします。

■開催の背景

お申込みはこちら（無料） :https://emooove.co.jp/seminar_20260318/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=release_20260310&utm_term=linkedin&utm_content=header&organizationId=2542

テクノロジーの進化が加速する2026年、営業活動における大きな課題は「獲得したリードをいかに鮮度高く、最速で商談へつなげるか」に集約されます。リソースが限られる中で人手に頼ったアナログな追客を続けていては、Web上で刻一刻と変化する顧客の検討タイミングを捉えきれず、大きな機会損失を招きかねません。

本ウェビナーでは、AIとデータを武器に商談創出の効率化を支援する「次世代セールスDX」の実践手法をご提示します。顧客データベースの最適化をはじめ、Web接点でのリアルタイムなアプローチや、AIによる高度な進捗管理について解説いたします。これらを組み合わせ、人的リソースを最小限に抑えながら商機を確実にする「勝てる営業プロセス」の構築術をお伝えします。

■開催概要

■こんな方におすすめ

■セッション紹介

- 日時：3/18（水）13:00-14:30- 形式：オンライン- 参加費：無料- 共催：株式会社Emooove、RECERO株式会社、株式会社エヌケーエナジーシステム

- リード獲得後の「商談化率」や「追客スピード」に課題を感じている方- 限られた人数で成果を最大化するため、AIや最新のデータ活用に踏み出したい方- データベースやWeb接点の情報を統合し、効率的な営業フローを構築したい方

本ウェビナーでは全3部構成で、AIとデータを活用した商談化の実践的なメソッドを解説いたします。

■登壇者

- 【第1部】13:00 ~ 13:30（株式会社Emooove）営業を科学する！データ×LinkedInで商談獲得を「必然」に変える方法- 【第2部】13:30 ~ 14:00（RECERO株式会社）滞留リードを商談化するAI×インサイドセールスの実践術- 【第3部】14:00 ~ 14:30（株式会社エヌケーエナジーシステム）電話が繋がらない時代の商談化の術。AI×ナーチャリングの新常識

株式会社Emooove

代表取締役社長 藤澤 諒一

神戸大学在学中に月間100万PVを誇る就活メディアを立ち上げ、上場企業を含む複数企業の採用や、旧帝/早慶上理大生を中心とする学生100名以上の就職活動を支援。大学卒業後は、新規事業開発やイノベーション創出を支援する株式会社Relicに入社。スタートアップから大企業まで企業規模を問わず、SaaSプロダクトのCPF～PMF支援等を実施し、新規事業開発における企画/セールス/マーケティングなど様々な角度から貢献。また、クライアントへの支援に限らず、社内におけるマーケティング組織の立ち上げを推進。その後、株式会社Emoooveを設立。

RECERO株式会社

セルメイト事業部 平野 紀仁

不動産投資売買やIT企業での営業など、多様な業界での営業経験を積み、2024年にRECERO株式会社へジョイン。現在はプロジェクトマネージャー兼業務効率化担当として、社内外の課題解決に取り組んでいる。

株式会社エヌケーエナジーシステム

代表取締役社長 野田 和也

慶應義塾大学卒業後、アクセンチュア株式会社でCRMを中心に新規事業開発を支援。その後株式会社カオナビでは事業戦略推進やエンタープライズ責任者を歴任。2022年にエヌケーエナジーシステムを創業し、「コレタ for Sales」を展開。営業DXとAI活用を専門とする。

株式会社Emooove（イムーヴ）概要

株式会社Emoooveは、「新時代の営業をご提案 営業5.0の創造」というコンセプトのもと、国内初のLinkedIn営業支援事業を筆頭に、お客様の営業活動全般をご支援しております。

特に、「大手企業～スタートアップ企業の決裁者開拓」に強みを持っており、これまで様々な業種業界、規模感のお客様とお取引をさせていただいております。

