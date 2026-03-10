こんがり日焼けしたサンリオキャラクターズが主役(ハート) ハローキティ、クロミ、マイメロディ、ポチャッコがデザインされた「プア ナナラ」の夏限定コラボ香水＆ジェルが登場！

株式会社フィッツコーポレーション

株式会社フィッツコーポレーション（本社：東京都港区、代表取締役：富樫康博）は、“みちょぱ”ことモデルの池田美優さんがプロデュースするフレグランスブランド「プア ナナラ」より、株式会社サンリオの日焼けしたデザインの「ハローキティ」「クロミ」「マイメロディ」「ポチャッコ」とコラボレーションした限定パッケージの香水とフレグランスジェルを、2026年4月18日（土）から、数量限定で発売いたします。また、一般発売に先駆け、一部製品に関して、全国のPLAZA（一部店舗除く）、公式オンラインストア「FITS you. STORE」にて、2026年4月3日（金）より先行発売を順次開始いたします。




海の自然をテーマにした「プア ナナラ」と、日焼けしたデザインのサンリオキャラクターズとのコラボレーションが実現。“オトナなビーチギャル”をテーマにした、「ハローキティ」「クロミ」「マイメロディ」「ポチャッコ」のコラボ限定デザインに注目です。各キャラクターは、テラコッタやカーキなどの洗練されたニュアンスカラーの衣装でおしゃれにデザインされています。「ハローキティ」と「クロミ」はイヤーカフを着けてギャルテイストな遊び心を添え、「マイメロディ」はキュートなまつげでおめかし。「ポチャッコ」は香りのモチーフでもあるピカケ（ジャスミン）柄のアロハシャツを着こなしています。各キャラクターが思い思いのビーチスタイルを楽しんでいるような、こだわりのデザインに仕上がっています。



アイテムは、海辺の情景を表現した4種の香水と、夏の太陽に映えるラメ※1＆パール※2入りのフレグランスジェルを展開。香水は50mL（フルボトル）と8mL（ミニサイズ）を用意し、「ハローキティ」と「クロミ」がデザインされたフルボトルには限定ステッカーが付属します。ラメ※1とパール※2がきらめくジェルは、デコルテなどのハイライトとして輝きを演出。また、4種の保湿成分※3が夏の日差しで乾燥しがちな肌をケアします。


この夏は、こんがり日焼けしたサンリオキャラクターズと一緒に、夏を彩る香りをお楽しみください。



（※1：ホウケイ酸（Ｃａ／Ａｌ）、酸化チタン、酸化スズ　※2：マイカ、酸化鉄、酸化チタン　※3：ローヤルゼリーエキス、水溶性コラーゲン、アロエベラ葉エキス、ローズマリー葉エキス）





【商品概要】発売日について

■先行発売日：2026年4月3日（金）




■一般発売日：2026年4月18日（土）


■販売先：全国のバラエティショップ、ディスカウントストア、ドラッグストア（一部店舗を除く）　等



【商品概要】各アイテムの香りについて

今回サンリオキャラクターズとコラボレーションをするのは、「プア ナナラ」の人気の香り3種と新作1種。新しく仲間入りした「ビキニプラウヌ」は、「日焼け肌」にちなんだ今回のコラボレーションで初お披露目となる香りです。海辺の情景からインスピレーションを得た、夏にぴったりの心地よい香りをお楽しみください。



■ビキニプラウヌ：ビーチガールの小麦肌から着想を得た、素肌に馴染むシトラスムスクの香り


■サニーモアニ：果実や木々の香りを運ぶ心地よい潮風から着想を得たソルティフルーティの香り


■シアープカナ：きらめく朝日から着想を得たパッションフルーツが主役のフルーティフローラルの香り


■モーニングピカケ：ハワイの象徴的な花、“ピカケ”をリアルに表現したナチュラルフローラルの香り




【各製品と香りの組み合わせ】





【商品概要】プア ナナラ オードトワレ（50mL）

オードトワレのフルボトル（50mL）は、ハローキティデザインの「ビキニプラウヌ」とクロミデザインの「サニーモアニ」の2種類。“オトナなビーチギャル”をテーマにした限定デザインのオリジナルステッカー付きで、ハローキティのボトルにはハローキティ、クロミのボトルにはクロミのステッカーがそれぞれ付いてきます。




■商品名：


　プア ナナラ ビキニプラウヌ オードトワレ ハローキティデザイン(https://store.fits-japan.com/shop/products/puananala-035)


　プア ナナラ サニーモアニ オードトワレ クロミデザイン(https://store.fits-japan.com/shop/products/puananala-036)


■容量：各50mL


■価格：各3,850円（税込）



【商品概要】プア ナナラ オードトワレ（8mL）

持ち運びに便利なミニサイズシリーズからは、こんがりと日焼けした「ハローキティ」「クロミ」「マイメロディ」「ポチャッコ」デザインの4種が登場。ポーチやミニバッグにも入りやすいサイズ感です。




■商品名：


　プア ナナラ ビキニプラウヌ オードトワレ MINI ハローキティデザイン(https://store.fits-japan.com/shop/products/minimoreperfume-118)


　プア ナナラ サニーモアニ オードトワレ MINI クロミデザイン(https://store.fits-japan.com/shop/products/minimoreperfume-120)


　プア ナナラ シアープカナ オードトワレ MINI マイメロディデザイン(https://store.fits-japan.com/shop/products/minimoreperfume-121)


　プア ナナラ モーニングピカケ オードトワレ MINI ポチャッコデザイン(https://store.fits-japan.com/shop/products/minimoreperfume-119)


■容量：各8mL


■価格：各1,650円（税込）



【商品概要】プア ナナラ フレグランスジェル

夏の太陽に映えるヘルシー肌を演出するフレグランスグロウジェル。大粒のラメ※1と微細なパール※2をバランスよく配合し、光の加減で揺らめく繊細なきらめきを実現しました。強い日差しで乾燥しがちな夏のお肌をケアする4種の保湿成分※3も配合。きらめくツヤ肌と心地よい香りを同時に叶えるアイテムです。


ラインナップは全3種。キャラクターのデザインごとに、異なるきらめきのカラーと香りをお楽しみいただけます。


小麦色の肌にもぴったりなゴールド×オレンジのきらめきが楽しめるハローキティデザインは、ドン・キホーテ限定発売です。



※1：ホウケイ酸（Ｃａ／Ａｌ）、酸化チタン、酸化スズ　※2：マイカ、酸化鉄、酸化チタン　※3：ローヤルゼリーエキス、水溶性コラーゲン、アロエベラ葉エキス、ローズマリー葉エキス




■商品名：


　プア ナナラ フレグランスグロウジェル サニーモアニ（アイボリー） クロミデザイン(https://store.fits-japan.com/shop/products/puananala-038)


　プア ナナラ フレグランスグロウジェル サニーモアニ（ピンク） マイメロディデザイン(https://store.fits-japan.com/shop/products/puananala-037)


　プア ナナラ フレグランスグロウジェル ビキニプラウヌ（オレンジ） ハローキティデザイン


■容量：各65mL


■価格：各1,760円（税込）



※「プア ナナラ フレグランスグロウジェル ビキニプラウヌ ハローキティデザイン」は、全国のドン・キホーテ（一部店舗を除く）限定発売の商品です。一般発売日の2026年4月18日（土）より、発売を順次開始いたします。公式オンラインストア「FITS you. STORE」での販売はございません。




【クロミデザイン】


・カラー：シルバー×色とりどりの偏光カラー


・香り：サニーモアニ（海辺の心地よい潮風から着想を得たソルティフルーティの香り）



【マイメロディデザイン】


・カラー：シルバー×ピンク×ブルー


・香り：サニーモアニ（海辺の心地よい潮風から着想を得たソルティフルーティの香り）



【ハローキティデザイン】※ドン・キホーテ限定発売


・カラー：ゴールド×オレンジ


・香り：ビキニプラウヌ（ビーチガールの小麦肌から着想を得たシトラスムスクの香り）



ブランド紹介「プア ナナラ（Pua Nanala）」



池田美優さんがプロデュースするフレグランスブランド。「プア ナナラ」とはハワイ語で「ひまわり」を指す言葉。「ナチュラル＆エフォートレス」をコンセプトに、自然体の美しさ、気取らない、ありのままの自分の姿を香りで表現している。特に、ハワイの海辺の情景からインスピレーションを得た香りが多いため、プア ナナラの商品名は全て、「英語＋ハワイ語」の組み合わせとなっている。香水のほか、シャンプー/トリートメントなども展開。2021年に誕生し、2025年10月にはブランド誕生から4年目を迎える。



■公式オンラインストア「FITS you. STORE」：https://store.fits-japan.com/shop/product_categories/puananala


■ブランド公式Instagram：https://www.instagram.com/puananala_japan/



会社概要

■会社名：株式会社フィッツコーポレーション


■代表者氏名：代表取締役 富樫 康博


■所在地：〒107-0061 東京都港区北青山3-6-1 オーク表参道ビル 7・8F


■創業：1990年


■主な事業内容


・海外ブランド（香水 / コスメ / 雑貨等）の輸入卸・販売


・オリジナルの香水 / コスメ / 雑貨、ライセンス製品等の企画開発・製造・販売


■ホームページ 　 https://fits-japan.com/


■FITS you. STORE　　 https://store.fits-japan.com/shop


■Instagram　　 https://www.instagram.com/fits_fragrance/


■X　 　　　　　https://x.com/FITS_fragrance