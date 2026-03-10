熱中症対策に！真空ステンレスホルダーでひんやりが長続き！持ち歩ける氷のう「Toffy スティック氷のう〈カラビナ付き〉」発売

株式会社ラドンナ

2026年3月17日（火）より発売

株式会社ラドンナ(本社：東京都江東区)は、毎日の暮らしを彩るブランド「Toffy（トフィー）」シリーズの、彩り豊かなコレクション「Toffy ハッピーコレクション」から「Toffy スティック氷のう〈カラビナ付き〉」を発売します。

近年、夏の猛暑が続く中、熱中症対策の重要性が高まり、外出先でも使える冷却アイテムへの関心が増えています。こうしたニーズを背景に発売するのが、「Toffy スティック氷のう〈カラビナ付き〉」です。本商品は、真空断熱効果を備えた真空ステンレスホルダーと、肌ざわりやわらかなシリコーン製の氷のうを組み合わせた、持ち運びに便利な氷のうです。シリコーン製の氷のう（冷却芯）は、水を入れてそのまま凍らせることができるほか、すぐに使いたいときには氷と水を入れて手軽に使用することも可能です。真空ステンレスホルダーが外気の熱を遮り、暑い夏でも冷たさを長時間キープ。屋外での熱中症対策アイテムとして活躍します。さらに、カラビナを付属しているため、バッグやリュックなどに取り付けて携帯でき、荷物が多い日でも持ち運びやすい仕様。暑さを感じたときにすぐ手に取って使える点も魅力です。通勤・通学時の暑さ対策をはじめ、お子様の外遊び、スポーツ観戦、レジャーやアウトドアなど、夏のさまざまなシーンで活躍。首元や脇、手のひらなどを効率よく冷やすことで、体をクールダウンできます。

カラーは、性別を問わずお子様から大人まで使いやすい「スモーキーリーフ」「パンナホワイト」の2色展開。暑い季節を快適に乗り切る、心強いアイテムの登場です。

◆製品概要

品名 ： Toffy スティック氷のう〈カラビナ付き〉

本体価格 ：\2,500＋消費税

製品ページ：https://ladonna-co.net/products/item/hcol1/ (https://ladonna-co.net/products/item/hcol1/)

凍らせるだけで使い方はカンタン！

冷却芯に水を注ぎ、凍らせて使用するほか、氷と水を入れれば凍るまでの時間を待たず、すぐに使うことができます。

真空断熱効果で暑い夏でも冷たさを長時間キープ！

熱伝導を抑える真空断熱効果を備えた真空ステンレスホルダーに、凍らせた冷却芯を入れて保管することで、氷が溶けにくく、冷たさが長時間持続します。氷のうは、シリコーン素材ならではのやわらかな肌ざわりで快適な使い心地。汗が付いても洗えて、いつでも清潔にお使いいただけます。

※30℃の環境下で6時間、真空ステンレスホルダーで保管した場合。環境により異なります。 ※写真はイメージです。

持ち手＆カラビナ付きで持ち運びに便利！

カラビナを付属しているため、バッグやリュックに取り付けて携帯することができ、必要なときすぐに取り出して使うことができます。さらに、キャップには持ち手が付いているので、開け閉めがしやすいだけでなく、指を通してそのまま使用したり持ち歩いたりすることも可能。持ち運びから使用まで、ストレスなく使えるのがうれしいポイントです。

Toffy Happy Collectionとは

「Toffy ハッピーコレクション」は、ヨーロッパのとある港町の町並みをモチーフにしています。そこは霧深い地域で、沖に出た漁師が自宅を見つけやすくするために、それぞれの家が鮮やかな色で塗られています。そんな情景に思いを馳せ、混とんとする「今」の世の中のモヤを晴らして、商品を通じてお客様に“Happy”と“Lucky”をお届けしたいという思いをコンセプトに誕生しました。

〈ブランドページ〉https://ladonna-co.net/products/toffy/toffy_happy_collection/

◆製品仕様

品名 ：Toffy スティック氷のう〈カラビナ付き〉

品番・カラー：HCOL1-SML（スモーキーリーフ）/ HCOL1-PAW（パンナホワイト）

製品サイズ ：約φ55×200（H）mm（付属品含まず）

重量 ：約200g（付属品含まず）

主な材質 ：冷却芯本体、パッキン/シリコーンゴム

キャップ、冷却芯リング部/ポリプロピレン

真空ステンレスホルダー 内瓶/ステンレス鋼

真空ステンレスホルダー 胴部/ステンレス鋼（アクリル樹脂塗装）

付属品 ：カラビナ、ユーザーズガイド

※本製品は飲料用ボトルではございません。本製品で使用した水や氷は飲まないでください。