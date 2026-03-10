ワンダーステーキ姫路店、３月７日～に、大幅リニューアルオープン！更に！平日ランチでは、名物ステーキの一つである「大トロビーフステーキ」の２０ｇ増量サービスも実施中！！

株式会社C-HUNDRED目玉ステーキの一つ「大トロビーフステーキ」

ワンダーステーキ姫路店では、３月７日（土）から大幅リニューアルを行い、新たにリニューアルオープンを実施致しました。グランドメニューの全面見直しを中心として、お客様に更にワンダーステーキをお楽しみいただける内容をご用意してお待ちしております。更に、今回は、リニューアルオープンをしたワンダーステーキ姫路店のランチタイムだけのお得情報の配信です。

■そもそもワンダーステーキとは！？

「１０００円で本格ステーキをお腹一杯楽しめる！」をコンセプトにスタートした業態がワンダーステーキとなります。ワンダーステーキは、精肉加工工場（セントラルキッチン）を運営していることにより、大量仕入れと大量生産により、本格的なステーキの格安仕入れを実現しています。更に、お肉を美味しく食べて頂く為の「ご飯」「味噌汁orスープ」「惣菜orお漬物」などは、すべて食べ放題とさせて頂き、ご来店いただいた方がお腹一杯になっていただける業態を目指しております。

■新登場「大トロビーフステーキ」！！

牛の肉の大トロ・・・「口にいれた瞬間に甘い！！」まさに、牛の脂肪の甘みを十二分に堪能して頂けるステーキになります。霜降り肉がお好きな方にとっては、お気に召していただけるステーキとなります。

■「大トロビーフステーキ」の２０ｇ増量！！

リニューアルオープンに伴い、まずは、この新商品の「大トロビーフステーキ」を十分にご堪能いただく為に、Ｍサイズ以上をご注文の方には20ｇの増量キャンペーンを実施しております。

■ご来店者全員にリニューアル記念セール「プラスオントッピング」を半額！！

げんこつハンバーグなどの人気のトッピングメニューが、ステーキにプラスオンして頂ければ、通常の価格の「半額」でご提供！！

★げんこつハンバーグ 通常価格１０００円（税抜） → ５００円（税抜）

お得なキャンペーンメニュー

■超希少部位、「リブロイン」もワンダーステーキにいよいよメニューイン！

「リブロイン」という名前を聞きなれない方が多いとは思いますが、「リブロイン」とは、あの「サーロイン」のすぐ隣に位置する部位になります。その為、サーロインに匹敵する美味しさを誇る部位と言われております。肉と脂身のバランスがほどよく、一部のステーキ通の間では、サーロインよりも人気があります。その隠れた人気部位にワンダーステーキは、焦点を当て、今回のリニューアルオープンの目玉の一つとして展開してまいります。

リブロインステーキ

■ごはん、味噌汁又はスープ、お惣菜、お漬物はお替わり自由

ごはん、味噌汁又はスープなどは、お惣菜の食べ放題は継続しております。ワンダーステーキにご来店いただければ、皆様お腹一杯間違いなしです。

【開催概要】

この特別な食べ放題企画は、以下の通りとなります。

- 企画内容：ワンダーステーキ姫路店リニューアル記念セール開催

- 販売場所：ワンダーステーキ姫路店

- 店舗住所：兵庫県姫路市西今宿８丁目６－１２

- セール開始日：2026年3月7日（土）～

■リニューアルされたグランドメニュー

グランドメニュー

1000円ステーキのラインナップ3種類増やし、更には、2種類のお肉を堪能できる合盛りセットの内容も充実。今回のリニューアルの目玉である「リブロイン」。総評当時から取り扱っている「ハラミステーキ」と「ヒレステーキ」。更には、今回のセールの対象となる「ハンバーグ」や「チキン」もそろっています。

リニューアルグランドメニュー