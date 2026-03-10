ロレアル、女性のための基金「L′Oreal Fund for Women」に5,000万ユーロの追加拠出を決定

日本ロレアル株式会社

世界最大の化粧品会社ロレアルグループ（本社：パリ）は現地時間3月5日、自社が運営する女性支援基金「L'Oreal Fund for Women（女性のためのロレアル基金）」に対し、新たに5,000万ユーロを拠出することを発表しました。

本基金は、パンデミックにより深刻化した社会的な緊急課題への対応を目的に2020年に設立されたものです。ロレアルはこのたび、拠出期間を2026年から2030年までの5年間更新することを決定。他の慈善活動による支援と併せ、2030年までに500万人の女性のウェルビーイング（心身の健康と幸福）、エンパワメント、そして困難を乗り越える力（レジリエンス）の向上に寄与することを目指します。

「L'Oreal Fund for Women」は、極めて脆弱な環境に置かれた女性や少女たちの人生を変えるための活動に特化しています。格差が拡大し、女性の権利が今なお脅かされることの多い現代において、民間による資金援助の充実は非常に重要です。

本基金は、そのインパクトを最大化し、現代の課題に対処するため、専門的な知見を持つ団体やNGOと連携し、以下の4つの主要分野に重点を置いて活動を展開します。

- 経済的エンパワメント- 教育- 暴力の根絶- 性と生殖に関する健康（リプロダクティブ・ヘルス）へのアクセス

ロレアルグループ 最高経営責任者（CEO）ニコラ・イエロニムスは次の通りコメントします;

「1世紀以上にわたり、女性はロレアルの社会貢献の核であり続けてきました。女性を取り巻く環境がかつてないほど厳しさを増すなか、女性のエンパワメントこそが、すべての人にとってより公平で持続可能な未来を実現する鍵であるという確信のもと、今後5年間で5,000万ユーロを投じ、本基金を継続することを決定しました。これは、当社の価値観、そして『世界を動かす美の創造（Create the beauty that moves the world）』というミッションを体現します」

ロレアルグループ チーフ・コーポレート・レスポンシビリティ・オフィサー（CCRO）エズギ・バルセナスは次の通りコメントします；

「ロレアルは、女性のための慈善活動を強化できることを誇りに思います。これは社会進歩のために不可欠な原動力であると確信しています。2020年の設立以来、本基金は世界中の500以上の団体と協力し、600万人を超える女性を支援してきました。女性に対する私たちの揺るぎないコミットメントをさらに拡大させることは、私たちの深い責任であると考えています」

