日韓共同開発コスメブランド「tilnus（ティルナス）」の人気ティントリップにイメージモデル・NiziUとのコラボデザインが登場！パッケージにはオフィシャルキャラクター・NIZOOも勢ぞろい

日韓共同開発のコスメブランド「tilnus（ティルナス）」は、時間とともにパールが浮かび上がる新感覚グロウティント「サンリットパール ティント」のNiziUコラボデザインを数量限定で新発売。3月18日（水）より@cosme NAGOYAにて開催するポップアップにて先行販売、3月25日（水）より全国発売いたします。

「@cosme」と「Glowpick」の口コミを分析し、日韓それぞれのトレンドやユーザーの声を参考に、これまで市場になかったアイテムを企画・開発する「tilnus（ティルナス）」。メイクを毎日の作業としてではなく、新しい自分に出会うための旅ととらえ、日常にワクワク感やときめきをプラスするアイテムを展開しています。

今回、塗って1分程経過すると色とりどりのパールが浮き出てくる新感覚のテクスチャーが人気の「サンリットパール ティント」から、「tilnus」のイメージモデルを務める9人組ガールズグループ・NiziUとのコラボデザインが数量限定で登場！メタリックピンクが可愛い容器には正面にNiziUロゴを、裏側に「tilnus」ロゴをあしらい、使うたびに気分が高まるデザインに。外箱パッケージにはNiziUのオフィシャルキャラクター・NIZOOが勢ぞろいし、手に取った瞬間からときめきを感じられる特別仕様に仕上げました。カラーは人気のローズピンクカラー「ミスティックブルーム」。ひと塗りで唇に華やかさと上品さをプラスし、普段のメイクに春らしさを与えてくれます。ぜひこの機会にお試しください。

「ティルナス サンリットパール ティント」 商品詳細

輝くパールが浮かび上がる

新感覚グロウリップからNiziUコラボパッケージが登場！

【数量限定】

ティルナス サンリットパール ティント N

13 ミスティックブルーム

1,650円（税込）

【COLOR】

13 ミスティックブルーム

軽やかで清涼感のあるローズピンク

【POINT】

メタリックピンクのボディに映えるNiziUロゴ

容器はキラキラと輝くメタリックピンクカラーを採用。正面にはNiziUロゴをあしらいました。

外箱にはNiziUのオフィシャルキャラクター・NIZOOが！

外箱にはNIZOOのキャラクターが勢ぞろい！

思わず手に取りたくなる、可愛らしいデザインに仕上げました。

パッケージイメージ

カラーは人気の「ミスティックブルーム」

華やかな唇を演出するローズピンクカラーの「13 ミスティックブルーム」。

ひと塗りでいつものメイクに春らしさをプラスしてくれます。

ティントはパールが浮き出てくる新感覚テクスチャー

塗布して1分、色とりどりのパールが現れ輝く唇を演出。変化を楽しめる新テクスチャーです。

色持ち続く、高いキープ力

ボリュームのあるツヤ感（※1）に見せるリップセラム成分配合

8種のヒアルロン酸（※2）、ジパルミトイルヒドロキシプロリン（ハリとツヤを与えるコラーゲンを構成するアミノ酸）

※1 メイク効果による

※2 ヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、加水分解ヒアルロン酸、アセチルヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸、ヒアルロン酸クロスポリマーＮａ、加水分解ヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸Ｋ（すべて保湿成分）

@cosme NAGOYAではポップアップも開催！

「ティルナス サンリットパール ティント N」の発売を記念し、@cosme NAGOYAにてポップアップを開催いたします！

ポップアップ会場内に設けられたミッションをクリアすると、特典がもらえる「ボールくじ」にチャレンジできるほか、購入点数に応じたオリジナルグッズのプレゼントなど、様々なコンテンツをご用意しておりますのでこの機会にぜひ足をお運びください。詳細は「tilnus」公式SNSをご覧ください。

＜開催概要＞

開催期間：3月18日（水）～3月24日（火）

営業時間：10:00～20:00

場所：@cosme NAGOYA（愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3 タカシマヤ ゲートタワーモール5F）

※開催期間、営業時間は変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

tilnus（ティルナス）ブランド紹介

Sunlit days, tilnus face

光あふれる日常に、ティルナスで晴れやかな新しい私へ

Rainmakersとアイスタイル、 Glowdayz, Inc.の3社が共同で企画・開発を行い誕生した日韓共同開発コスメブランド。ブランドコンセプトは「ティルナスを通して、新しい自分を発見。日常に晴れやかな気持ちやワクワク感を届ける」。「@cosme」と「Glowpick」の口コミを分析し、日韓それぞれのトレンドやユーザーの声をアイテムに落とし込み、これまで市場にありそうでなかった商品の企画開発に力を入れている。

【tilnus公式サイト】

https://beautyfarm.co.jp/shop/pages/tilnus

【tilnus公式SNS】

Instagram：＠tilnus_jp(https://www.instagram.com/tilnus_jp/)

X（旧Twitter）：＠tilnus_jp(https://x.com/tilnus_jp)

【イメージモデル・NiziU プロフィール】

「Nizi Project」から生み出された9人組ガールズグループ。2020年のデビュー以来、数多くの偉業を達成し、2022年の東阪ドーム公演、2023年のZOZO マリンスタジアムでの初のスタジアム公演などを次々に成功させ、2023年10月には韓国デビューを果たし、日本・韓国のみならず今もなお全世界を席巻。2025年、自身"最多公演数"かつ、初のホールツアー「NiziU Live With U 2025 "NEW EMOTION : Face to Face"」を開催。2026年4月には2nd EP『GOOD GIRL BUT NOT FOR YOU』をリリース予定。6月には約3年半ぶりとなる東京ドーム・京セラドーム大阪での公演も決定している。

【会社概要】

社名：株式会社Rainmakers

本社所在地：東京都中央区新富1-8-9+SHIFT GINZA EAST 4F

代表取締役：宇佐美 眞

【商品に関するお問い合わせ】

株式会社Rainmakers

お客様お問い合わせ先：0120-500-353