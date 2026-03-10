【抹茶好き必見】濃さを極めた抹茶の真髄！『濃抹茶サンダー』新発売

有楽製菓株式会社

有楽製菓株式会社（本社：東京都小平市、代表取締役社長 河合辰信）は、ブラックサンダーシリーズから「濃抹茶サンダー」を、2026年3月17日（火）より全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケット、ドラッグストアなどで発売いたします。

年度替わりに向けて忙しさが増すこの時期、もうひとがんばりしたいときのちょっとした休息にぴったりな一品として開発いたしました。

近年、チョコレート市場において抹茶フレーバーの需要は年々拡大しており、2025年は「濃厚」をうたう抹茶商品が上位を占め、抹茶好きの方々に高く支持されています。

「濃抹茶サンダー」は、抹茶好きの皆さまにご満足いただける濃さを追求した味わいが特長です。厳選した２種類の宇治抹茶を贅沢に使用し、濃厚で深みのある抹茶の風味を実現。さらに、国産抹茶を用いた抹茶風味チップを配合し、ひとくちごとに抹茶の味わいが広がります。ブラックサンダーならではのザクザク食感とともに、本格的な抹茶の味わいをお楽しみいただけます。

【商品特長】

厳選宇治抹茶を贅沢に使用した本格的な味わい

宇治抹茶に加え、抹茶風味チップを配合し、濃厚な味わいも実現

素材の味を引き立てる「ベーシッククッキー」を新たに開発

● 厳選宇治抹茶を贅沢に使用した本格的な味わい

厳選した2種類の宇治抹茶パウダーを贅沢に使用し、濃厚で深みのある本格的な抹茶の味わいを実現しました。甘味と旨味が際立つ抹茶と、甘味と渋みのバランスが良い抹茶を組み合わせることで、抹茶の豊かな風味を追求しています。甘味・旨味・苦みの絶妙なバランスにこだわり、何度も試作を重ねました。

● 抹茶風味チップ配合で濃厚な抹茶の味わいを実現

国産抹茶を使用した抹茶風味チップを配合し、濃厚な抹茶の味わいをお楽しみいただけます。宇治抹茶パウダーと抹茶風味チップの味わいが口の中で広がり、深い抹茶の余韻を楽しめます。また、ビターなチョコレートを下部のみにコーティングすることで、食べ進めるほどに抹茶の味わいが引き立ちます。

● 素材の味を引き立てる「ベーシッククッキー」を新たに開発

ブラックサンダー特有のザクザク食感の秘密であるビスケットに、新たにプレーンな味わいの「ベーシッククッキー」を開発し、配合しました。抹茶の甘味・旨味・苦みの繊細なバランスを引き立てるとともに、ブラックサンダーらしい心地よい食感をお楽しみいただけます。

◆商品概要

商品名：濃抹茶サンダー

商品画像：

内容量：1本

参考小売価格：86円（税込）

発売について：2026年3月17日（火）より全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケット、

ドラッグストアなどで新発売。※一部取扱いのない店舗もございます。