松木安太郎氏が登壇！サプライチェーンカンファレンス「SFX’26」4/24開催

株式会社Spectee

製造業向けにサプライチェーンリスク管理サービスを提供する株式会社Spectee（本社：東京都千代田区、代表取締役 村上 建治郎、以下「Spectee」）は、サプライチェーンの未来とレジリエンス（強靭化）をテーマにした大規模カンファレンス「Supply Chain Future Experience 2026（以下、SFX’26）」を、2026年4月24日（金）に開催いたします。

第3回を迎える今回は、シリーズ初となる「オフライン会場（渋谷）」と「オンライン配信」のハイブリッド形式へと進化しました。また、特別基調講演の会場参加者限定スピーカーにはサッカー解説者の松木 安太郎氏をお招きし、予測不能な時代を乗り切るための「チーム戦略とレジリエンス」について熱く語っていただきます。

お申込みURL：https://supplychain-x.com/(https://supplychain-x.com/)

■ 松木安太郎氏が登壇「W杯直前！サッカーに学ぶ、逆境に強いチームのつくり方～リスクに立ち向かうリーダーシップ」

常に状況が変化し、一瞬の判断が勝敗を分けるサッカー。それは、地政学リスクや自然災害など「VUCA（予測困難）」の時代を生き抜く現代のサプライチェーンマネジメント（SCM）と通じるものがあります。

今回の目玉となるスペシャルトークでは、元サッカー日本代表として数々の激戦を経験してきた松木 安太郎氏が特別登壇。「チームマネジメント」や「絶対に諦めないリーダーシップ」をテーマにお話しいただきますが、当日どのようなエピソードや熱いメッセージが飛び出すかは、誰にも予測不能です。

その場限りの熱気とパッション。明日からのビジネスを乗り切るための活力を、ぜひ当日ご期待ください。

■ シリーズ初の「オフライン開催」リアルな熱気とネットワーキング

2023年の第1回からオンラインで規模を拡大してきたSFXですが、「登壇者や他企業の担当者と直接情報交換がしたい」という多くのご要望にお応えし、今年は通常のオンライン配信に加え、初となるオフライン会場（東京・渋谷）をご用意しました。

画面越しでは伝わりきらないセッションの熱気を直に体感いただけるほか、全セッション終了後の18時からは、参加者・登壇者が一堂に会する「交流会（ネットワーキング）」を実施いたします。業界の垣根を越えた新たな共創の場としてご活用ください。

■ その他、業界のトップランナーが多数登壇

松木氏のほかにも、ローランド・ベルガー パートナーの小野塚 征志氏による基調講演や、経営コンサルタントの坂口 孝則氏を交えた対談、さらにアスエネ様をはじめとする先進企業による実践的なSCM・BCP事例のセッションなど、圧倒的な熱量と学びを提供するプログラムをご用意しています。

※登壇者やセッションの詳細は、今後イベント公式サイトやプレスリリースで随時発表いたします。

■ 「SFX’26」開催概要

・イベント名： Supply Chain Future Experience 2026（SFX’26）

・テーマ： 未来志向のサプライチェーンレジリエンス

・開催日時： 2026年4月24日（金） 13:30～19:00（※18:00より現地にて交流会）

・開催形式： ハイブリッド開催

【オフライン会場】Dragon Gate（渋谷パルコDGビル 受付10F）

※「DGビル」は渋谷パルコとは別のオフィス棟です。パルコ店舗入口から入ってもDGビルには行けませんのでご注意ください。

【オンライン会場】Youtube Live（予定）※お申込み後のメールにて視聴用URLをご案内いたします。

・参加費： 無料（事前登録制）

・主催： 株式会社Spectee

・詳細・お申し込みサイト：https://supplychain-x.com/

■ 株式会社Spectee（スペクティ）について

Specteeは、レジリエンス領域においてAIを活用したSaaSを提供するスタートアップです。「危機を可視化する」をミッションに、SNS情報や気象データ、人工衛星、自動車プローブデータなど多様なデータを活用し、世界中で発生する災害や危機をリアルタイムに収集・解析しています。

防災・BCP対応、サプライチェーン・リスク管理を目的に導入が進み、2024年7月には契約数1,000を突破。国内外の多くの企業や官公庁・自治体から支持されています。

＜会社概要＞

本社：〒102-0076 東京都千代田区五番町 12-3 五番町YSビル

代表者：代表取締役 CEO 村上 建治郎

公式サイト：https://spectee.co.jp