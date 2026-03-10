KPMGコンサルティング、補修部品事業におけるグローバル在庫配置の最適化支援を開始

KPMGコンサルティング株式会社

KPMGコンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：関 穣、田口 篤、知野 雅彦、以下、KPMGコンサルティング）は、主に修理や交換等で活用される部品を扱う補修部品事業の需給管理体制の高度化に向けて、グローバル全体での在庫配置の最適化を支援するサービスの提供を開始しました。

製造業を取り巻く事業環境は大きく変化しており、製品ライフサイクルの変化、環境・安全に係る制度対応の拡大、新技術の導入、仕様の細分化などを背景に、補修部品事業では管理すべき在庫品目数（SKU）は増加傾向にあり、従来のオペレーションのままでは競争力の維持が困難になっています。また、補修部品事業では迅速な納品を求められる特性を持ち欠品回避が優先されるため、製品事業と比較して需給管理や在庫配置が本質的に難しい領域となっています。さらには、在庫拠点は国内外に及ぶためグローバル全体での在庫管理の最適化を図ることが求められています。

KPMGコンサルティングでは、このような補修部品事業特有の課題を解決するため、「市場ごとの需要特性に応じたSKUの設定」、「在庫拠点の役割に応じた需給管理・在庫補充方式の適用」、「需要予測が外れることを前提とした業務プロセスの設計」の3つの軸を一体化させながら、需給管理体制を設計・運用することで実行性を高めるとともに、グローバル全体での需給精度・在庫配置の最適化を支援します。

【実行ステップおよび支援内容】

【サービスの詳細はこちら】

補修部品事業におけるグローバル在庫配置の最適化支援(https://kpmg.com/jp/ja/services/advisory/management-consulting/supply-chain/spare-parts-inventory.html)

KPMGコンサルティングについて

KPMGコンサルティングは、ストラテジー、ビジネストランスフォーメーション、テクノロジー／デジタル、リスクコンサルティング、ビジネスイノベーションの５つの領域に業界知見を掛け合わせ、企業や組織の変革を支援する総合コンサルティングファームです。豊富な経験とスキルを有するプロフェッショナルがKPMGジャパンのメンバーファームと連携しながらKPMGのグローバルネットワークを活用し、企業価値向上の実現に向けて伴走支援します。