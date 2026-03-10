日立ソリューションズと国内グループ会社が「健康経営優良法人2026」に認定
日立ソリューションズグループが取得した「大規模法人部門（ホワイト500）」ロゴ（左）と「大規模法人部門」ロゴ（右）
株式会社日立ソリューションズ（本社：東京都品川区、取締役社長：森田 英嗣／以下、日立ソリューションズ）と国内グループ会社は、経済産業省と日本健康会議が選定する「健康経営優良法人2026」に認定されました。
このたび、日立ソリューションズと株式会社日立ソリューションズ東日本および株式会社日立ソリューションズ西日本が、「健康経営優良法人2026～ホワイト500～」に認定されました。また、株式会社 日立ソリューションズ・クリエイト、株式会社日立ソリューションズ・テクノロジーは、「健康経営優良法人2026」に認定されました。
日立ソリューションズグループでは、「従業員の安全と健康はすべてに優先」することを基本理念として、従業員がいきいきと働き、最大限のパフォーマンスを発揮できる環境の実現をめざしています。在宅勤務とオフィス出社を柔軟に組み合わせたハイブリッドな働き方のもと、「会社の成長と従業員の幸せ」を念頭に、実効的な健康リスクの低減・労働災害の防止策を推進しています。今後も、日立ソリューションズグループは従業員の健康を経営課題の一つとして捉え、健康経営を戦略的に推進する体制を整備し、各種健康施策を推進してまいります。
■日立ソリューションズグループの「健康経営」の取り組みについて
日立ソリューションズグループでは、各社の事業特性や働き方に応じた健康施策を展開し、従業員の心身の健康増進に取り組んでいます。各社では、以下のような取り組みを推進しています。
<日立ソリューションズ>
・生活習慣病予防、仕事と介護の両立支援、ウェルビーイング向上に向けた各種施策
・社内医療スタッフによる「脱・抱え込み教育」を通じた、タスク管理・相談行動の啓発
・独自設問を含むストレスチェックによる、抱え込み兆候の早期把握と支援体制の整備
・フィジカルヘルスケアの一環として、早期治療が見込まれる従業員を対象に、産業医による健康管理に関するオンライン講話を実施
・1on1や感謝・称賛を伝え合う取り組みを通じた、心理的安全性の高い職場づくり
これらの取り組みを行った結果、このたび日立ソリューションズは3年連続で「健康経営優良法人～ホワイト500～」に認定されました。
URL: https://www.hitachi-solutions.co.jp/company/sustainability/social/health/
<日立ソリューションズ東日本>
・生活習慣病等の早期発見・重症化予防、およびウェルビーイング向上に向けた各種施策の実施
・メンタルヘルス不調の未然防止・早期対応、復職支援プログラムを通じた再発防止に向けた各種施策の実施
・若年層を対象とした保健師および人事部門による定期面談の実施
・外部コンサルを活用した、ラインケア・セルフケアの定着を図る実践的プログラムの実施
・独自設問を含むストレスチェックによる、抱え込み兆候の早期把握と支援体制の整備
・1on1や感謝・称賛を伝え合う取り組みを通じた、心理的安全性の高い職場づくりの推進
これらの取り組みを行った結果、このたび日立ソリューションズ東日本は「健康経営優良法人～ホワイト500～」に認定されました。
URL：https://www.hitachi-solutions-east.co.jp/company/sx/health/
<日立ソリューションズ西日本>
・経営トップを交えた「健康経営ステアリングコミッティ」を開催し、経営層と一体となって推進していく仕組みを確立
・従業員一人ひとりの健康意識の向上を目的に、11月と12月を健康経営推進月間とし、各種施策を実施
・組織対抗リモートウォーキング大会を通じ、運動習慣の定着およびコミュニケーション活性化
・女性活躍WGの設置や育児・介護と仕事の両立支援など、多様な人財が働きやすい環境整備の推進
これらの取り組みを行った結果、このたび日立ソリューションズ西日本は「健康経営優良法人～ホワイト500～」に認定されました。
URL: https://www.hitachi-solutions-west.co.jp/sustainability/health/
<日立ソリューションズ・クリエイト>
・生活習慣病予防、仕事と介護の両立支援、ウェルビーイング向上に向けた各種施策
・社内医療スタッフによる「脱・抱え込み教育」を通じた、タスク管理・相談行動の啓発
・独自設問を含むストレスチェックによる、抱え込み兆候の早期把握と支援体制の整備
・フィジカルヘルスケアの一環として、早期治療が見込まれる従業員を対象に、産業医による健康管理に関するオンライン講話を実施
・人と組織の可視化サーベイ「日立人財データ分析ソリューション」を実施・分析して職場にフィードバックすることで心理的安全性の高い職場づくりを促進
・管理職における「メンタルヘルス・マネジメント検定試験II種（ラインケアコース）」資格の取得推進を通じた、メンタルヘルスに関する啓発の取り組み
URL: https://www.hitachi-solutions-create.co.jp/company/sustainability/health.html
<日立ソリューションズ・テクノロジー>
・生活習慣病予防、仕事と介護の両立支援、ウェルビーイング向上に向けた各種施策
・社内医療スタッフによる「脱・抱え込み教育」を通じた、タスク管理・相談行動の啓発
・独自設問を含むストレスチェックによる、抱え込み兆候の早期把握と支援体制の整備
・フィジカルヘルスケアの一環として、早期治療が見込まれる従業員を対象に、産業医による健康管理に関するオンライン講話を実施
・若手人財交流会による、コミュニケーション活性化と課題把握
・1on1や職場環境改善施策を通じた、心理的安全性の高い職場づくり
URL: https://www.hitachi-solutions-tech.co.jp/sustainability/health/index.html
■健康経営優良法人認定制度について
地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業などの法人を顕彰する制度です。健康経営に取り組む優良な法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人」として社会的に評価を受けることができる環境を整備することを目的としています。
健康経営優良法人（大規模法人部門）認定法人の中で、健康経営度調査結果の上位500法人を「ホワイト500」として認定しています。
（経済産業省ウェブサイト「健康経営優良法人認定制度」）
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html
（健康経営優良法人2026 認定企業一覧）
https://kenko-keiei.jp/houjin_list/
※記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。