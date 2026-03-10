KEYUCAで彩る、新生活のお弁当習慣　レンジ対応の「わっぱ弁当箱」など多彩なランチアイテムを発売

河淳株式会社

衣食住に関わるオリジナル商品を自社店舗で販売しているライフソリューションブランドKEYUCA（社名：河淳株式会社 所在地：東京都中央区、代表：河崎淳三郎）は、電子レンジ・食洗機にも対応した「天然木わっぱ」をはじめ、おかずの小分けなどにも便利な「抗菌小分けラウンドランチ」など、新生活の快適なお弁当習慣を支えるアイテムを発売します。ご自身のランチスタイルに合ったアイテムが見つかる多彩なラインアップとなっています。新生活は、KEYUCAアイテムを活用して“お弁当習慣”を始めてみてはいかがでしょうか。

ランチのスタイルに合わせた“あるとうれしい機能アイテム”を活用して、新生活のお弁当習慣を楽しんで

新年度も目前。就職や進学を機にお弁当生活がスタートするという方や、新生活はお弁当作りに挑戦したいという方もいるのではないでしょうか。KEYUCAでは新生活の“お弁当習慣”をサポートする多彩なアイテムを取り揃えております。

天然杉を使用した食洗機・電子レンジ対応のわっぱ弁当箱「【山中塗】食洗機対応 レンジ天然木わっぱ 600ml」や、ご飯やおかずの小分け、フルーツ入れなどに便利な「抗菌小分けラウンドランチ240ml ２個セット」、パッキン一体型でお手入れがしやすい「抗菌フタごとレンジランチ850ml」など、あるとうれしい機能を備えたさまざまなお弁当箱をご用意。

さらに、弁当箱に合わせた形を選べる「たためる保冷ランチバッグ平型／縦型／おにぎり型」や、持ち歩きの際にも音が気にならない「抗菌 箸＆音が鳴らないケース」といった、持ち運びの問題解決を叶えてくれるアイテムがラインナップしています。

ご自身のランチスタイルに合った機能やデザインのアイテムを選んで、新生活のお弁当習慣を快適にお楽しみください。

・あなたのランチはどのタイプ？KEYUCAが提案する理想のランチタイムを叶えるアイテム

2026年3月6日（金）～4月12日（日）の期間中、KEYUCA全店の雑貨売り場にて、新作ランチアイテムを集めたコーナーを展開しております。「平型派」「スリム派」など、ライフスタイルに合わせた4つのランチスタイルをご提案。 お弁当箱からランチバッグまで、春の新生活を彩るトータルコーディネートを店頭で直接ご体感いただけます。

【定番！平型派】おかずを詰めるストレスを、すっきり解消。

・【山中塗】食洗機対応 レンジ天然木わっぱ 600ml

天然杉を使用した食洗機・レンジ対応のわっぱ弁当箱です。表面に強度・耐熱性に優れたコーティングを施し、接着する面積を広くすることでレンジ加熱が可能になりました。木の呼吸を妨げないコーティングなので、わっぱ弁当箱ならではの調湿性も兼ね備えた優れもの。ごはんがムレにくく、寒い時期には硬くなりづらくなる効果があります。また、無塗装のものよりも汚れやキズにも強いので、従来のわっぱ弁当箱よりも扱いやすく、わっぱが初めての方にもおすすめです。

商品概要

商品名 ：【山中塗】食洗機対応 レンジ天然木わっぱ 600ml

発売日 ：2026年3月7日（土）

価格 ：4,070円（税込）

材質 ：素地＝天然木（杉）／仕上げ＝ウレタン塗装

サイズ ：W18×D11.2×H5.6cm／満水容量＝600ml

・【山中塗】食洗機対応 天然木ランチ箸＆ケース

天然木の栂（つが）をくり抜いたケースと、天然木（ブナ）製18cmランチ箸のセットです。食洗機対応の表面加工を施しているため、天然木ながらお手入れが簡単。八角形のお箸は持ちやすく、わっぱ弁当にもよく合うデザインです。

商品概要

商品名：【山中塗】食洗機対応 天然木ランチ箸＆ケース

発売日：2026年3月14日（土）

価格 ：1,749円（税込）

材質 ：ケース＝天然木（栂）／お箸＝天然木（ブナ）

サイズ：ケース＝W20×D3×H2cm／お箸＝18cm

・抗菌フタごとレンジランチ850ml （パッキン一体型）

楽に洗えるパッキン一体型。エアーバルブが付いているので、フタをしたまま

電子レンジ加熱が可能です。フタがふんわり形状で、おかずを潰さずに

フタを閉めることができます。おかずが片寄りにくい高さのある仕切り付きです。

フタとパッキンが一体化されたつくりなので、フタとの間に汚れがたまらず、

パッキンを取り外す手間もかかりません。銀イオン配合の抗菌仕様、

食洗機対応で衛生面でも安心して使えます。

複数個安定して重ねられるので、冷蔵庫に収まりが良く、保存容器としてもおすすめです。

※完全密閉容器ではありません。

商品概要

商品名：抗菌フタごとレンジランチ850ml

カラー：グリーン

発売日：2026年3月7日（土）

価格 ：1,309円（税込）

材質 ：本体・フタ・仕切り＝ポリプロピレン

（耐熱温度：140度、耐冷温度：-20度）／

パッキン・エアーバルブ＝シリコーンゴム

（耐熱温度：140度、耐冷温度：-20度）

サイズ：W18.6×D13.5×H5.9cm／容量＝850ml

・たためる保冷ランチバッグ 平型

”たためる保冷ランチバッグ”シリーズは、使わないときもコンパクトにたためるから、収納の際も邪魔になりません。内面はアルミ蒸着フィルム付きなので、保冷剤を入れて使用すると保冷効果があり暖かい時期でも安心です。また、外生地は撥水加工が施されているので、水や汚れがしみにくく安心です。

「平型」は平たいタイプの1段お弁当箱にぴったりなサイズ感。

商品概要

商品名 ：たためる保冷ランチバッグ 平型

カラー ：ピンク・グリーン・パープル・ダークグレー

発売日 ：2026年3月7日（土）

価格 ：1,089円（税込）

材質 ：外生地＝ポリエステル／内生地＝アルミ蒸着フィルム

サイズ ：W21.5×D14×H7cm

【スリム派】“バッグの中でもかさばる問題”を解決。

細身でも必要量はしっかり入る、通勤向きのスマート設計で移動が多い日でも、荷物を軽やかに整えられます。

・たためる保冷ランチバッグ

バッグの中でもかさばらないコンパクト保冷ランチバッグ。

内面はアルミ蒸着フィルム付きなので、保冷剤を入れて使用すると

保冷効果があるので暖かい時期でも安心です。

また外生地は撥水加工が施されているので、水や汚れがしみにくく安心です。

商品概要

商品名 ：たためる保冷ランチバッグ

カラー ：パープル

発売日 ：2026年3月7日（土）

価格 ：1,089円（税込）

材質 ：外生地＝ポリエステル／内生地＝アルミ蒸着フィルム

サイズ ：W20×D9×H14cm

・抗菌 音が鳴らないランチ箸＆スプーンセット パープル

ランチの持ち運びに便利なお箸とスプーンのセット。

リコーンゴムのクッションがついていて、カチャカチャと音が鳴らない仕様になっています。

スプーンのお皿も細身の形状なので、スープジャーやフードジャーなどの

円筒形状のお弁当箱などにも使いやすいサイズ感です。

色展開も豊富で、お持ちのお弁当箱や、ケユカの楽に洗えてふんわりランチに色を合わせて

コーディネートできて、おすすめです。

商品概要

商品名：抗菌 ランチ箸＆スプーンセット

カラー：パープル

発売日：2026年3月7日（土）

価格 ：759円（税込）

材質 ：フタ＝AS樹脂（耐熱温度100℃）／

本体＝ABS樹脂（耐熱温度100℃）／

スプーン＝ABS樹脂（耐熱温度100℃）／

箸＝メタクリル樹脂（耐熱温度100℃）／

クッション＝シリコーンゴム（耐熱温度140℃）

サイズ：ケース＝W18.8×D4.7×H1.8cm／

箸・スプーン＝全長18cm

商品概要

商品名：楽に洗えてふんわりランチ 500ml・700ml

カラー：ピンク、ベージュ、パープル、グリーン、ダークグレー

発売日：発売中

価格 ：500ml 979円（税込）・700ml 1,089円（税込）

材質 ：本体・ヒンジ＝ポリプロピレン

（耐熱温度120℃、耐冷温度-20℃）

フタ＝ポリプロピレン、エラストマー

（耐熱温度120℃、耐冷温度-20℃）

使用抗菌剤の種類＝無機抗菌剤／加工方法

＝練込／加工部位＝本体

サイズ：【ピンク・ベージュ】W18.2×D7.7×H5.7cm／容量＝500ml／重量＝約98g

【グリーン・ダークグレー・パープル】

W18.2×D10.4×H5.7cm／容量＝700ml／重量＝約126g

【ヘルシー派】食べる直前に美味しく調理でサラダもシャキシャキ！

小分けのドレッシングカップ付きで、

サラダなどのサイドメニューも直前に美味しく調理可能。

スクリュータイプのフタで、漏れにくく、盛り付け不要な丼やパスタなど、一品料理のランチボックスとしてもピッタリです。

いろんなおかずを考えたり、きれいに盛り付けなくてもいいから、お弁当準備も楽できて、”ランチ習慣”を無理無く続けたい人に嬉しいランチジャーです。

・たためる保冷ランチバッグ 縦型

縦型のジャータイプのお弁当箱にぴったりな保冷ランチバッグ。 内面はアルミ蒸着フィルム付きなので、保冷剤を入れて使用すると保冷効果があるので暖かい時期でも安心です。 また、外生地は撥水加工が施されているので、水や汚れがしみにくく安心です。

”たためる保冷ランチバッグ”シリーズは、使わないときもコンパクトにたためるから、収納の際も邪魔にならず、さまざまなお弁当の形に合わせた形状を展開しています。

商品概要

縦型のジャータイプのお弁当箱や小分けのランチボックスにぴったりです。

商品名 ：たためる保冷ランチバッグ 縦型

カラー ：パープル・ダークグレー

発売日 ：2026年3月7日（土）

価格 ：1,089円（税込）

材質 ：外生地＝ポリエステル／内生地＝アルミ蒸着フィルム

サイズ ：W10.5×D10×H22.5cm

・抗菌小分けラウンドランチ240ml ２個セット パープル・グリーン

ご飯やおかずの小分け、フルーツ入れに。ネジ式フタで汁漏れしにくいランチボックスです。

スクリュー式で2つをジョイント＆固定できるので、冷蔵庫内でもきちっとスタッキング可能！

使わないときはコンパクトにスタッキングでき、軽量なのも嬉しいポイントです。

あまりもののおかずや薬味などを入れて、保存容器としても活用できます。

銀イオン配合の抗菌仕様、食洗機対応で衛生面でも安心して使えます。

※3個までジョイント可能。

※完全密閉容器ではありません。

商品概要

商品名：抗菌小分けラウンドランチ240ml ２個セット パープル・グリーン

発売日：2026年3月7日（土）

価格 ：759円（税込）

材質 ：本体・フタ＝ポリプロピレン（耐熱温度：140度、耐冷温度：-20度）／

パッキン＝シリコーンゴム（耐熱温度：140度、耐冷温度：-20度）

サイズ：1個あたり＝W9.1×D9.1×H6.6cm／

2個ジョイント時＝W9.1×D9.1×H12.4cm／容量＝240ml（1個あたり）

・抗菌 箸＆音が鳴らないケース

箸の先には滑り止め加工を施し、表面塗装には抗菌剤（ミューファン＝抗菌機能をもつ純銀パウダー）を混ぜています。ケースは持ち歩き中にカチャカチャ音が鳴らないストッパー付きです。また、箸を取り出しやすいようにケースの一部が折り曲がる仕様になっています。

商品概要

商品名：抗菌 箸＆音が鳴らないケース

カラー：パープル

発売日：2026年3月7日（土）

価格 ：880円（税込）

材質 ：箸＝天然木（ポリエステルウレタン塗装）／

ケース本体＝ポリプロピレン／フタ＝AS樹脂

サイズ：W19.1×D2.7×H1.2cm／箸サイズ＝18cm

※パープル色は店舗のみでのお取り扱い

商品概要

商品名：ヘルシーランチジャー500ml

カラー：ダークグレー、ライトパープル

発売日：発売中

価格 ：1089円（税込）

材質 ：本体、フタ、中フタ、ドレッシングカップ＝ポリプロピレン

（耐熱温度120度、耐冷温度-20度）／ パッキン各種＝シリコーンゴム

（耐熱温度220度、耐冷温度-20度）

サイズ：W8.1×D8.1×H16.4cm／本体満水容量＝500ml、

ドレッシングカップ満水容量＝30ml／重量＝142ｇ

【おにぎり派】おにぎりを、手軽に持ち運びたい日に。

・たためる保冷ランチバッグ おにぎり型

おにぎりにぴったりな保冷ランチバッグ。 小さなおにぎりが2つほど入るサイズです。

内面はアルミ蒸着フィルム付きなので、保冷剤を入れて使用すると

保冷効果があるので暖かい時期でも安心です。

また、外生地は撥水加工が施されているので、水や汚れがしみにくく安心です。

商品概要

商品名 ：たためる保冷ランチバッグ おにぎり型

カラー ：ピンク・グリーン

発売日 ：2026年3月7日（土）

価格 ：750円（税込）

材質 ：外生地＝ポリエステル／内生地＝アルミ蒸着フィルム

サイズ ：W12.3×D10×H10.5cm

・抗菌おにぎり型ランチ 240ml

本体はおかず入れとして使用し、おにぎりなどにフタを被せることで形をキープして持ち運びできる抗菌お弁当箱です。

小さめのおにぎり（約ご飯70ｇ程度）を3つ、フタに収めることができます。おにぎり以外にも、ちょっとしたデザートやおやつをラップに入れて、フタを被せて使うこともできますし、保冷剤などを一緒にのせて、使うこともできます。

商品概要

商品名：抗菌おにぎり型ランチ 240ml

カラー：ベージュ・グリーン

発売日：発売中

価格 ：1,089円（税込）

材質 ：フタ・本体＝ポリプロピレン（耐熱温度140℃）、

シールブタ＝EVA樹脂（耐熱温度60℃）、

止具＝ABS樹脂（耐熱温度80℃）

サイズ ：約W11.5×D9.5×10.5cm／容量＝240ml

人気商品がたくさんのケユカランチアイテムはこちら

ブランド概要

KEYUCA（ケユカ）とは

KEYUCAを運営する河淳株式会社は、創業以来50年以上、

ホテル・飲食店・医療施設・スーパーマーケットの什器や空間づくりに携わってきました。河淳で培われたプロフェッショナルユース向けの技術と経験を活かし、個人の生活に寄り添うプロダクトを提案するインテリアブランドとして生まれたのがKEYUCAです。

今年KEYUCAはブランド25周年を機に、生活者の課題解決に取り組む「ライフソリューションブランド」として、「生活投資財」を提供していきます。

会社概要

会社名 ：河淳株式会社

代表者 ：河崎淳三郎

所在地 ：東京都中央区日本橋浜町3-15-1

設立 ：昭和49年9月3日（1974年）

事業内容：リテールソリューション事業、グローバルハードウェア事業、パブリックファニチャーインターナショナル事業、メディカル事業、ホテル事業、ThreeS事業、ケユカ事業、海外事業

