【三井ショッピングパーク ららぽーと海老名】2026年春のリニューアル最新情報

三井不動産商業マネジメント株式会社

三井不動産商業マネジメント株式会社(所在：東京都中央区 代表取締役社長 大林修)は、三井ショッピングパーク ららぽーと海老名のリニューアルを記念して、2026年3月27日(金)から5月3日(日・祝)までさまざまなイベント・キャンペーンを開催します。

今回のリニューアルでは、3月23日(月)には親子でゆっくり休憩や食事ができるスペース「coasis もぐもぐの森」、4月24日(金)には親子でくつろいだり遊んだりできるスペース「coasis あそびの森」がオープンし、3Fのキッズゾーンが生まれ変わります。

また、新店舗も続々オープン。3月から4月にかけては14店舗が新規・改装・移転オープンします。

この春は、ぜひららぽーと海老名で楽しいひと時をお過ごしください。

▶リニューアル詳細ウェブサイト

https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/ebina/event/3281630.html

リニューアルを記念したイベント・キャンペーンを続々開催！

■500円分のポイントをゲット！リニューアルスタンプラリー

期間中、ららぽーと海老名対象店舗にて3,000円(税込)以上のお会計時に、三井ショッピングパークアプリ 「ポイントQR」または「アプリde支払い」をご利用で、スタンプを1つゲット。

合計3店舗のスタンプ達成で、三井ショッピングパークポイント500ptをもれなくプレゼント！

【開催期間】

2026年3月27日(金)～4月23日(木)

※同一店舗でのスタンプ付与は期間中一度限り

※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です

■えび～にゃ商品券を使ってGET！お買物・お食事券プレゼントキャンペーン

対象期間中にららぽーと海老名対象店舗で、えび～にゃ商品券を使って10,000円(税込/合算可)のお買物をするごとに1枚、えび～にゃ商品券利用証明書をお渡しします。

引換期間中、お買上げレシートとえび～にゃ商品券利用証明書を会場へお持ちいただくとららぽーと海老名限定お買物・お食事券500円分をプレゼント！

※先着制・引換上限を設ける可能性があります

【お買上げ対象期間】

2026年3月27日(金)～5月17日(日)

【引換日時】

2026年5月15日(金)～5月17日(日)

10:00～19:00

【引換会場】

4F ワークマン女子前

※先着数や引換上限については館内ポスターや公式サイトで順次お知らせいたします

※えび～にゃ商品券の購入申込み受付は終了しております

※ららぽーと海老名では「共通券」のみご利用いただけます

■「coasis あそびの森」オープン記念 あにまるスイーツプレゼント

「coasis あそびの森」のオープンを記念して、森の動物たちを型取ったお菓子をプレゼント！

※お一人様1日1回限り

【開催期間】

2026年4月24日(金)～4月26日(日)

10:00～18:00

※各日先着1,000名様に達し次第終了

【開催会場】

3F coasis あそびの森前

■ららぽーと海老名presentsえびな・ちゅらフェス

ゴールデンウィークは海老名で沖縄を満喫！

沖縄グルメやステージイベントなど、沢山のコンテンツをご用意して皆さまのお越しをお待ちしております！

【開催日時】

2026年4月25日(土)～4月26日(日)

10:00～18:00

【開催会場】

海老名駅西口中心広場

【入場料】

無料

■リニューアルLINEスタンプラリー

期間中、三井ショッピングパークポイント公式LINEアカウントを友だち追加のうえ、ららぽーと海老名の対象店舗に設置されているQRコードをスマホで読み込んでスタンプをためよう！

旅行券20,000円分やららぽーと海老名限定お買物・お食事券などが抽選であたります！

【開催期間】

2026年4月24日(金)～5月17日(日)

※詳細については館内ポスターや公式サイトで順次お知らせいたします

■ららぽーと海老名 わんぱく肉まつり

ステーキ、煮込み料理、ハンバーグ、串焼きなど、肉料理を中心としたキッチンカーが大集合！

スイーツ＆ドリンクなど食後のデザートも充実！

ロードトレインやふわふわ遊具などの遊び場も！

GWは、“動いて・食べて・笑って” 楽しめるわんぱく体験を、ららぽーと海老名でお楽しみください。

【開催日時】

2026年5月2日(土)～5月3日(日)

10:00～18:00

【開催会場】

海老名駅西口中心広場

【入場料】

無料 ※一部有料コンテンツあり

※掲載内容は予告なく変更される可能性がございます。 ※画像はイメージです。

「coasis あそびの森」について

親と子のコミュニティの「コア」であり、子どもの「オアシス」になりたいという想いから生まれ、ららぽーと海老名を利用される親子の皆様から長らく愛されてきた「EBICEN coasis(エビセン コアシス)」。

その想いを継承しつつ、遊びながらも学べるひろばとして生まれ変わります。

■親子で過ごせるキッズスペース。ハイハイしたいお子様、芝生広場で遊びたいお子様がそれぞれ遊べる空間を設けます。

またお子様が遊んでいる様子を保護者が見守れるベンチも設置します。

■壁面には海老名市から望める「丹沢大山」で暮らす動物たちのイラストをあしらい、子どもたちが地域について知る・多様性を学ぶ機会を提供します。

草むら(クッション)の一部には遊べる仕掛けも。丹沢大山に暮らす動物が隠れているかもしれません。

「coasis あそびの森」イメージ

《その他にも共用部各所の改修を実施》

・コイン式ベビーカーが、これまでの60台から100台に増えました。

・共用部ファニチャーに新しい椅子が登場しました。

・お手洗い、喫煙所、総合案内所をリニューアルしました。

本リニューアルにより、より快適で安心してお過ごしいただける環境を整備しました。

ご来館いただくすべてのお客様にとって、使いやすく、心地よい空間を提供いたします。

NEW ＆ RENEWAL SHOP

2026年3月から4月までの新規・改装・移転店舗の最新情報はこちら

※オープン情報は随時更新しますので、施設ウェブサイトにてご確認ください

ReD オープン日：3/5(木)

血行から毎日を元気にするリカバリーウェア

ReDは血行から毎日を元気にする、リカバリーウェアです。

8種の天然鉱石を配合したMTG独自の特殊繊維VITALTECHにより、身体が放出する遠赤外線を吸収し、再び肌へ放出することで血行を促進。

「血行促進」と「疲労回復」という2大効果で、健康で美しく生き生きとした人生＝VITAL LIFEを応援します。

あなたと、あなたの大切な人の、いい毎日のために。ぜひ、ReDシリーズをご愛用ください。

スーパースポーツヴィクトリア/エルブレス オープン日：3/6(金)

本リニューアル後はお取り扱いカテゴリーを拡大！！

ランニングシューズ/タウンシューズ/ランニング用品/バスケットボール/サッカー/野球/テニス/アウトドアウェア/バレーボール/バドミントン/バッグ/ソックス、帽子

インナチュラル オープン日：3/16(月)

3/16(月)1Fにインナチュラルが移転オープン！

インナチュラルは、植物、ガーデニングを中心に生活雑貨・衣料品までシンプル・ナチュラルな温かみのある暮らしの提案をしているライフスタイルショップです。

Sanrio オープン日：3/19(木)

お子様はもちろん、サンリオファンの大人の方にもうれしいサンリオキャラクターのアイテムがそろうギフトショップ。お友達やご家族、大切な方への贈り物を取りそろえています♪

ダイワサイクルスタイル オープン日：3/20(金・祝)

通勤・通学から子育てまで、暮らしに寄り添う自転車を提案するライフスタイル型サイクルショップ。

Zoff オープン日：3/27(金)

【売り場面積が約2倍に拡大し、パワーアップしてリニューアルオープン！

コンセプトは『近未来』。シルバーとブランドカラーであるブルーを基調とし、メタリックな質感や、スペースシップを彷彿とさせる未来的なデザインが特徴です。商品ラインアップもこれまでよりもさらにパワーアップし、どなたでもお気に入りのメガネが必ず見つかります。

買取大吉 オープン日：3/27(金)

金、ジュエリー、ブランド品をはじめ、どんなものでも無料で査定いたします！

お気軽にご来店ください。

チュチュアンナ オープン日：4/9(木)

4Fで営業していたチュチュアンナが3Fに移転リニューアルオープン！

毎日をおしゃれに楽しく装うための、ファッション感度の高いソックス・インナー・ルームウェアを、シーズンごとにタイムリーに提案します。

aimerfeel オープン日：4/10(金)

4Fで営業していたaimerfeelが3Fに移転リニューアルオープン！

高い機能性と幅広いサイズ展開の商品をお手頃価格で豊富に取り揃えた、他にはないトレンド感たっぷりのランジェリーショップ。

こだわりのルームウェアや可愛いナイティなどもたくさんご用意してお待ちしております。

3COINS+plus オープン日：4/24(金)予定

ベーシックな生活雑貨から、空間を彩るインテリア雑貨など幅広いラインナップと、つい手に取りたくなるデザイン性のある商品たち…

いつ行っても新しい発見がある「3COINS」は、あなたの“ちょっと幸せ”をお手伝いする雑貨店です。

生活雑貨・インテリア雑貨・服飾雑貨・モバイルアイテム・キッズアイテムなど、様々なアイテムを300円を中心に、幅広く取り揃えています。

Anker Store & Cafe オープン日：4/24(金)予定

Anker (アンカー) グループの最新・人気製品を多数ラインナップし、実際に製品をお手にとってお試しいただけます。

Cafeも併設しており、店内全席で充電が可能なほか、豊富なドリンクやオリジナルフードメニューもお楽しみいただけます。

2026年4月24日(金)～ 5月6日(水)の13日間限定で、Anker Store内の対象製品が10%OFFになるオープン記念キャンペーンを実施します！(カフェメニューを除く)

レディススヴェンソン オープン日：4/24(金)

レディス スヴェンソン新形態のウィッグ専門店。ウィッグを気軽にご試着いただける開放感のある空間にファッション用から医療用まで幅広いウィッグを取り揃え、"なりたい自分"を叶えるヘアスタイル体験を、すべての女性にお届けします。

プライベート空間の個室も完備し専門のウィッグアドバイザーが髪のお困りごとにおこたえします。

マシンピラティス＆フィットネス ソエルスタジオ(仮称)

オープン時期：2026年春

ピラティスで “整えて“、よもぎ蒸しで “癒やす“。1箇所で全部できる、新しい形の女性専用スタジオ。話題のマシンピラティスによる本格的なボディメイクと、よもぎ蒸しによる深いリラクゼーションを両方楽しめ、あなた自身のコンディションに合わせて、メニューを自由に組み立てられます。

東京肉そば つるりつるり オープン時期：4月下旬

東京発祥の甘辛ラー油肉つけそば。満足感がありながら重くならない、新感覚のそばをお楽しみください。

※オープン日は変更となる場合がございます

1月～2月にオープン済みの店舗はこちら

ららぽーと海老名について

小田急小田原線、相模鉄道本線、JR相模線の3路線が乗り入れる海老名駅と連絡デッキで直結した、神奈川県央のランドマークとなる商業施設。先進的なデザインの空間に、選りすぐりのショップが約260店舗出店。昼と夜で異なる雰囲気を演出し、ディナータイムも楽しめるフードコート「EVVIVA!(エヴィーバ！)」、人気のスーパーマーケットをはじめ、多彩なラインアップで新しい食のスタイルを提案する食物販ゾーン「EBINA Food Selection(エビナ フードセレクション)」、ファッションをより楽しむためのお店として診断体験サービスを凝縮した「LaLaport CLOSET(ララポート クローゼット)海老名」に加え、ハイセンスなファッションや雑貨で上質なライフスタイルを発信する話題のショップが集結している。2025年には開業10周年を迎え、お客様が思い思いの時間を安心して楽しく過ごしていただける空間へと進化を続けている。