ダイヤモンドパウダーが肌に透明感と繊細なきらめきをキスミー フェルムの人気ルースパウダーにくすみをとばして明るい印象を与える限定カラーが特別デザインで数量限定登場

キスミー フェルム　ルースワンダーフィニッシュＳＰ　　


限定１色　１０ｇ　\２，３００（税込\２，５３０）


＊表示価格はメーカー希望小売価格です。


２０２６年３月２３日（月）数量限定発売


＊店舗により発売日が異なる場合があります。詳細はお手数ですがお問合せください。



クッションファンデの仕上がりをさらに美しくする「ルースワンダーフィニッシュＳＰ」に、光できらめく、白い花をイメージした特別デザインが数量限定で登場。


上品にきらめくパウダーが澄んで発光したような肌を演出。


くすみをとばして透明感のある明るい印象に仕上げます。



【商品特長】


ダイヤモンドパウダーが肌に透明感ときらめきを与える限定ルースパウダー



●今だけの特別な限定デザイン


光できらめく、白い花をイメージした数量限定デザイン。







●くすみをとばし明るい印象を与える限定カラー



５１　クリアルーセント


肌のくすみをとばし、明るく澄んだ印象を与えます。





●しっとりするのにさらさら質感パウダー　エアリー処方


しっとり感、さらさら質感、つや感のパウダーを独自の製法で組みあわせたエアリー処方。
肌に溶け込むようになじみ、気品あるつや肌をかなえます。



●光の透過と反射のＷ効果で透明感と明るさアップ　パール・シルク配合（すべてうるおい成分）


微細で美しく精緻なパウダーが光の反射をコントロール。
素肌そのものが美しくなったような透明感のある仕上がりに。



●ソフトフォーカス効果で毛穴・凹凸をふわっとカバー　スムージング処方


毛穴をカバーし、きめ細かくなめらかで均一なつや美肌に導きます。



●ムラなく肌に密着するマシュマロパフ


贅沢な厚みと弾力性のあるマシュマロパフを採用。


軽く抑えるだけでお肌に密着し、ムラなく均一に塗布することができます。







●うるおい美容液成分配合


ナイアシンアミド・ヒアルロン酸・コラーゲン・ローヤルゼリーエキス・カミツレエキス