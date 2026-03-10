ダイヤモンドパウダーが肌に透明感と繊細なきらめきをキスミー フェルムの人気ルースパウダーにくすみをとばして明るい印象を与える限定カラーが特別デザインで数量限定登場
キスミー フェルム ルースワンダーフィニッシュＳＰ
限定１色 １０ｇ \２，３００（税込\２，５３０）
＊表示価格はメーカー希望小売価格です。
２０２６年３月２３日（月）数量限定発売
＊店舗により発売日が異なる場合があります。詳細はお手数ですがお問合せください。
クッションファンデの仕上がりをさらに美しくする「ルースワンダーフィニッシュＳＰ」に、光できらめく、白い花をイメージした特別デザインが数量限定で登場。
上品にきらめくパウダーが澄んで発光したような肌を演出。
くすみをとばして透明感のある明るい印象に仕上げます。
【商品特長】
ダイヤモンドパウダーが肌に透明感ときらめきを与える限定ルースパウダー
●今だけの特別な限定デザイン
光できらめく、白い花をイメージした数量限定デザイン。
●くすみをとばし明るい印象を与える限定カラー
５１ クリアルーセント
肌のくすみをとばし、明るく澄んだ印象を与えます。
●しっとりするのにさらさら質感パウダー エアリー処方
しっとり感、さらさら質感、つや感のパウダーを独自の製法で組みあわせたエアリー処方。
肌に溶け込むようになじみ、気品あるつや肌をかなえます。
●光の透過と反射のＷ効果で透明感と明るさアップ パール・シルク配合（すべてうるおい成分）
微細で美しく精緻なパウダーが光の反射をコントロール。
素肌そのものが美しくなったような透明感のある仕上がりに。
●ソフトフォーカス効果で毛穴・凹凸をふわっとカバー スムージング処方
毛穴をカバーし、きめ細かくなめらかで均一なつや美肌に導きます。
●ムラなく肌に密着するマシュマロパフ
贅沢な厚みと弾力性のあるマシュマロパフを採用。
軽く抑えるだけでお肌に密着し、ムラなく均一に塗布することができます。
●うるおい美容液成分配合
ナイアシンアミド・ヒアルロン酸・コラーゲン・ローヤルゼリーエキス・カミツレエキス