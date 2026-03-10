ダイヤモンドパウダーが肌に透明感と繊細なきらめきをキスミー フェルムの人気ルースパウダーにくすみをとばして明るい印象を与える限定カラーが特別デザインで数量限定登場

株式会社伊勢半

クッションファンデの仕上がりをさらに美しくする「ルースワンダーフィニッシュＳＰ」に、光できらめく、白い花をイメージした特別デザインが数量限定で登場。

上品にきらめくパウダーが澄んで発光したような肌を演出。

くすみをとばして透明感のある明るい印象に仕上げます。

【商品特長】

ダイヤモンドパウダーが肌に透明感ときらめきを与える限定ルースパウダー

●今だけの特別な限定デザイン

光できらめく、白い花をイメージした数量限定デザイン。

●くすみをとばし明るい印象を与える限定カラー

５１ クリアルーセント

肌のくすみをとばし、明るく澄んだ印象を与えます。

●しっとりするのにさらさら質感パウダー エアリー処方

しっとり感、さらさら質感、つや感のパウダーを独自の製法で組みあわせたエアリー処方。

肌に溶け込むようになじみ、気品あるつや肌をかなえます。

●光の透過と反射のＷ効果で透明感と明るさアップ パール・シルク配合（すべてうるおい成分）

微細で美しく精緻なパウダーが光の反射をコントロール。

素肌そのものが美しくなったような透明感のある仕上がりに。

●ソフトフォーカス効果で毛穴・凹凸をふわっとカバー スムージング処方

毛穴をカバーし、きめ細かくなめらかで均一なつや美肌に導きます。

●ムラなく肌に密着するマシュマロパフ

贅沢な厚みと弾力性のあるマシュマロパフを採用。

軽く抑えるだけでお肌に密着し、ムラなく均一に塗布することができます。

●うるおい美容液成分配合

ナイアシンアミド・ヒアルロン酸・コラーゲン・ローヤルゼリーエキス・カミツレエキス