「やよい軒」もっちり太麺に辛うまスープが絡む『辛うま麺』発売のお知らせ

株式会社プレナスは、定食レストラン「やよい軒」を、日本国内にて2月末現在374店舗展開しております。

このたび「やよい軒」では、もっちりとした太麺に、辛さの中にも旨味を感じられるスープが絡む『辛うま麺とから揚げの定食』1,190円、『辛うま麺（単品）』890円を、3月17日（火）より発売いたします。あわせて、チーズのコクでまろやかな味わいを加えた『【たっぷりチーズ】辛うま麺とから揚げの定食』1,390円、『【たっぷりチーズ】辛うま麺（単品）』1,090円、さらに、スープの辛さを通常の3倍に仕上げた『【辛さ3倍】辛うま麺とから揚げの定食』1,260円、『【辛さ3倍】辛うま麺（単品）』960円も展開いたします。

■辛いだけじゃない、旨味とのバランスが光る「辛うま麺」

唐辛子の刺激的な辛さに加え、旨味をしっかりと効かせたスープが特長の“辛うま麺”。辛さ一辺倒ではなく、コクと深みを感じられる味わいに仕上げました。具材には、たっぷりのニラとふわふわの溶き卵を使用。スープの辛味の中に卵のやさしい口当たりが加わることで、味わいにほどよいまろやかさが生まれます。麺はもっちりとした太麺を採用し、旨味のあるスープがしっかりと絡む、食べ応えのある一杯です。

また、サクサクとした食感のから揚げを組み合わせた『辛うま麺とから揚げの定食』もご用意。麺とから揚げをともに楽しめる、満足感のある定食メニューとしてお召し上がりいただけます。

「たっぷりチーズ」は、濃厚なコクがスープに溶け込み、辛さの中にまろやかさを加えた一品。辛味とチーズのコクが調和した奥行きのある味わいをお楽しみいただけます。より強い辛さを求める方には、スープの辛さを通常の3倍に仕上げた「辛さ3倍」もご用意しております。唐辛子の刺激を際立たせた味わいです。

■商品概要辛うま麺とから揚げの定食 1,190円

辛うま麺(単品) 890円

【たっぷりチーズ】辛うま麺とから揚げの定食 1,390円

【たっぷりチーズ】辛うま麺(単品) 1,090円

【辛さ3倍】辛うま麺とから揚げの定食 1,260円

【辛さ3倍】辛うま麺(単品) 960円

・発売日

2026.3.17(火)

・発売店舗

全国の「やよい軒」374店舗(2026年2月末現在)

■お得に便利に！「やよい軒」公式アプリ！

新商品・キャンペーン情報のご確認や、メニューの閲覧、店舗検索に加え、出前館や Uber Eats をアプリ内から直接ご注文いただける機能などをご利用可能です。また、ミニゲームでゲットできるスタンプを貯めてもらえるクーポンなど、商品をお得にお楽しみいただける、多様なサービスの QR クーポンをご提供しています。

詳細はこちらからご覧ください。

https://www.yayoiken.com/mobile_apps/

ダウンロードはこちらから

※価格はすべて税込です。

※一部店舗では商品内容が異なる場合がございます。