【シェラトン都ホテル大阪】春の味覚を味わう、一夜限りの和の極み「山笑う、潮満つる頃 花香ただよう春の饗」販売

株式会社近鉄・都ホテルズ


シェラトン都ホテル大阪（所在地：大阪市天王寺区上本町6-1-55）は、2026年4月25日（土）に、日本料理 うえまちにて、一夜限定の会席「山笑う、潮(しお)満(み)つる頃 花香(かこう)ただよう春の饗(きょう)」を販売します。


「黄綬褒章」や「現代の名工」など数々の受賞歴をもつ日本料理 うえまち 料理長 茅ヶ迫 正治が、桜鯛、油目、はまぐりなど春に旬を迎える魚介類や春野菜など春の恵みを織り交ぜたワンランク上の会席を、一夜限定でご用意します。熟練の技が光る盛り付けと、繊細なお料理をご堪能ください。また、お料理に合う地酒のペアリングもご用意していますので、会席と合わせてお楽しみいただけます。



【日程】2026年4月25日（土）<要予約>


【時間】17:00～20:30（L.O.19:30）


【料金】お一人様 28,000円 / ペアリングドリンク プラス 4,000円


【献立】


・先　附　　白アスパラガスすり流し


・先　附　　春菜と貝のりんご酢和え


・椀　物　　油目葛打ち


・造　り　　桜鯛へぎ作り、ぼたん海老、本まぐろ


・煮　物　　伊賀牛と筍のすき焼き


・焼八寸　　太刀魚幽庵焼、はまぐり卯の花和え など


・強　肴　　甘鯛揚げ出し


・留　椀　　桜麺汁


・ご　飯　　桜海老ご飯


・香の物　　三種盛り


・水菓子　　いちごあんみつ



※写真は全てイメージです。


※表示料金には、消費税およびサービス料（10％）が含まれています。


※特別メニューのため、割引および特典はご利用できません。


※仕入れ状況によりメニューを変更する場合があります。


※食物アレルギーをお持ちのお客様は、予め係にお申し出ください。



日本料理 うえまち 料理長 茅ヶ迫 正治（かやがさこ まさはる）


1975年4月 都ホテル京都（現 ウェスティン都ホテル京都）京料理「浜作」に入社。1985年9月 都ホテル大阪（現 シェラトン都ホテル大阪）開業に伴い入社し、日本料理「都」を担当。2004年4月 日本料理 料理長に就任。日本調理師連合会より師範状を授与される。


2010年 山蔭流包丁道師範取得。2015年4月 志摩観光ホテル 和食総料理長を兼務し、2016年5月26日・27日に開催された「G7伊勢志摩サミット2016」のワーキング・ランチを担当。





【受賞歴】


2002年 3月　大阪府料理業生活衛生同業組合　理事長賞


2008年 2月　社団法人日本調理師会　会長表彰


2009年11月　大阪府知事表彰「調理関係功労者賞」表彰


2010年11月　厚生労働大臣表彰「調理師関係功労者賞」表彰


2011年 3月　全国日本調理技能士会連合会　会長賞


2012年11月　大阪府知事表彰　大阪府優秀技能者「なにわの名工」受賞


2013年 5月　公益社団法人関西経済連合会　会長賞状


2017年11月　厚生労働大臣表彰　卓越した技能者「現代の名工」受賞


2020年 4月　「黄綬褒章」受章


■ご予約・お問い合わせ先


シェラトン都ホテル大阪　3階　日本料理 うえまち


営業時間　11:30～14:30 / 17:00～21:00（L.O.20:30）


TEL　06-6773-1253


Web予約 :
https://www.tablecheck.com/shops/osaka-miyako-uemachi/reserve

シェラトン都ホテル大阪



1985年10月3日、日本を代表する歴史・文化資産が多数存在する大阪の高台 上町台地に「都ホテル大阪」として開業。交通の要所である近鉄 大阪上本町駅に隣接し、ホテル横より空港リムジンバスが発着。名所や旧跡、繁華街にも近いベストロケーションで、京都・奈良・神戸観光の拠点としてもご利用いただけます。ホテル内には客室578室、レストラン＆バー7店舗（テナント含む）、宴会場24室、チャペルおよび神殿式場、美容室、ブティックなどを備えています。





【ホテル概要】


名称：シェラトン都ホテル大阪（Sheraton Miyako Hotel Osaka）


住所：〒543-0001　大阪市天王寺区上本町6-1-55


電話：06-6773-1111（代表）　FAX：06-6773-3322（代表）


社名：株式会社近鉄・都ホテルズ


開業：1985年（昭和60年）10月3日


建物：地上21階　地下2階


客室：578室


交通：近鉄 大阪上本町駅直結、Osaka Metro 谷町線・千日前線 谷町九丁目駅より徒歩約5分


シェラトン都ホテル大阪


公式サイト　　　 https://www.miyakohotels.ne.jp/osaka/


公式 Instagram　https://www.instagram.com/sheratonmiyakoosaka


公式 Facebook　 https://www.facebook.com/Sheraton.Miyako.Osaka


公式 X　　　　　 https://x.com/SheratonMHOSAKA