創刊25周年を迎える最新デザイン年鑑！『MdNデザイナーズファイル2026』発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでデザイン分野のメディア事業を手がける株式会社エムディエヌコーポレーション（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川亨、略称：MdN）は、創刊25周年を迎える最新のデザイン年鑑『MdNデザイナーズファイル2026』を発売しました。

『MdNデザイナーズファイル2026』

https://books.mdn.co.jp/books/3225303036/

「MdNデザイナーズファイル」は、前身となる「MdNクリエイターズ・ファイル」から数えて、創刊から25年を迎えます。「時代の空気を映し出すデザイン年鑑」として、これまで多くの読者の方に支持されてきました。創刊25周年となる2026年度版では、アートディレクションを坂本俊太氏（NEW Creators Club）が手掛けています。

--「本」という物体に落とし込まれる静的なグラフィックを、モーションやUIといった動的でインタラクティブな性質と接続する。

本書では、このような装丁テーマを掲げており、そのための試みとして、一人ひとりがオリジナルのブックデザインを楽しむことができるアプリを用意しました。今回も「広告」「シンボル＆ロゴタイプ」「装丁」「エディトリアル」「パッケージ」「グッズ」「Web」「UI」の8つのジャンルで、最前線で活躍するトップクリエイター＆次世代を担う若手デザイナー 254組の最新ポートフォリオとプロフィールデータを収録。

現役のデザイナー、アートディレクターの方だけでなく、デザイン業界を志す方、デザインを依頼する側の方など、デザイン・クリエイティブに関わるすべての方、必携の1冊です！務で使える技術”が手に入ります。CSSのデザイン表現や実装方法でお悩みの方は、ぜひ本書でスキルアップしてください。

〈こんな方にオススメ〉

・最新のグラフィックデザインの潮流を知りたい方

・広告宣伝、商品の企画開発、広報などに関わる方

・デザイン業界やクリエイティブ業界を志す方

〈本書の掲載者〉（抜粋・敬称略）

アイハラケンジ（i-ken inc.｜halken）／青柳 徹（あを）／青山希望（non Editions）／赤井佑輔（paragram）／赤迫 仁（THE END）／浅岡敬太（Dentsu Creative Pictures）／天本 楓（kazepro）／羅苓寧（中介藝術｜intermediArt）／新井大輔（装幀新井）／荒川 敬（BRANDING DESIGN BRIGHT(R)）／有馬トモユキ（日本デザインセンター 有馬デザイン研究室）／有本怜生／ALBATRO DESIGN／ARENCE／飯村大樹／イエ／五十嵐祐太（adhouse public）／石井勇一（OTUA）／石川知弥／石原絵梨／泉 美菜子（PINHOLE）／一森加奈子／伊藤佑也（83graphics）／稲垣小雪／Inko／IMPROVIDE Co., Ltd.／上浦智宏（design office ubusuna）／UESATSU／上杉 滝／上杉 咲（Knot for, Inc.）／植田 正／内堀結友（10inc.）／江口伸二郎（SENRIN）／江副哲哉（あおいろデザイン）／江波戸李生／APRON ほか多数

【仕様】

MdN書籍編集部 編

定価4,840円（本体4,400円＋税10％）

A4判／272ページ／オールカラー

ISBN 978-4-295-20826-6

【株式会社エムディエヌコーポレーション】

株式会社エムディエヌコーポレーション（MdN）は、デザインや各種表現の可能性とノウハウを伝える出版社です。1992年に創業し、デザインの考え方・学び方、PhotoshopやIllustratorを始めとするツールの使い方、Webと共に進化するテクノロジーの情報などを提供してきました。近年では、アニメーションや映像、ゲーム、芸能など、ビジュアル・カルチャー全般に渡るクリエイティブ情報にもテーマを広げ、デザインのおもしろさや魅力をさまざまな形でお届けしています。

URL：https://books.mdn.co.jp/

【インプレスグループ】

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

URL：https://www.impressholdings.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社エムディエヌコーポレーション

E-mail：info@MdN.co.jp

URL：https://books.mdn.co.jp/