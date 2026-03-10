＜Palabra＞「Amuse Presents 20th Anniversary ULTRA HANDSOME LIVE 2025 “ZERO”」にて鑑賞サポートを実施

ポールトゥウィンホールディングス株式会社

グローバルにサービス・ライフサイクルソリューション事業を展開するポールトゥウィンホールディングス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：橘鉄平、証券コード：3657）の傘下で、映画・演劇などの文化芸術にまつわる鑑賞サポートを行うPalabra株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：山上庄子）（以下、パラブラ）は、2025年12月27日・28日にパシフィコ横浜（神奈川県）にて開催された「Amuse Presents 20th Anniversary ULTRA HANDSOME LIVE 2025 “ZERO”」（以下、ハンサムライブ）において、鑑賞サポートを実施いたしました！鑑賞サポートでは、手話通訳の導入や、リアルタイム字幕タブレットの導入を行いました。

本取り組みは、文化庁委託事業「令和7年度障害者等による文化芸術活動推進事業」における『障害者等による文化芸術活動の推進に向けた課題解決プロジェクト』のモデル事業として実施されたものです。

■ 文化芸術活動の推進に向けた課題解決への挑戦

文化庁委託事業の一環としてパラブラが運営している「鑑賞サポートの相談窓口」では、以前より音楽ライブについての相談が多数寄せられていました。

そこで、文化庁委託事業のモデル事業として鑑賞サポートを導入する運びとなりました。本事業では、音楽ライブなどにおける鑑賞サポートの在り方を検証することを目的としています。

20周年という大きな節目を迎え、多様なファン層を持つ「ハンサムライブ」において、パラブラの技術と知見を活用し、障害の有無に関わらず誰もが同じ空間で楽しむための鑑賞サポートについて、実証と実践を行いました。

■ 鑑賞サポート内容

一公演において「鑑賞サポート席」を設置し、以下のサポートを提供いたしました。

● リアルタイム字幕（貸出タブレット）

ハンサムライブでは、楽曲の歌詞がスクリーンに映し出されています。そこで、MCをリアルタイムで文字情報化し、専用タブレットにて提供いたしました。MCの字幕化を行う際は音声認識による文字起こしと併せて人間による修正も導入し、同時に楽しめる形での字幕配信を行いました。

手話通訳

一部公演では、手話通訳にも対応。着席・スタンディングなどの状況に併せて立ち位置を変更し、舞台と同時に手話を見やすい環境でお届けすることで、楽しめる環境をつくりました。

● 事前舞台資料

障害のある方に向けて、セットリストなどを事前に説明した事前舞台資料を提供しました。視覚障害のある方には、衣装の内容などを説明しました。セットリストなどは、専用のクラウドサービスを利用し、セキュリティ対策を万全にし提供いたしました。

● UDCastサポートセンターによる一貫したユーザーケア

チケットの申し込み受付から当日のご案内まで、UDCastサポートセンターで行いました。サポートセンターでは、メール・FAX・電話すべてで申し込みを受け付けることで、視覚や聴覚に困りごとのある方にも安心してお申込みいただける環境を整えました。

■ 当日の反響

会場には、これまでライブ参加を諦めていた方や、サポートを通じてより深く公演を楽しみたいという多くの方々が来場されました。

利用者からは

・「今までは同行者に通訳してもらっていたので、今回鑑賞サポートが実施されて嬉しい」

・「リアルタイムで話の内容を理解することができたので、全体の流れをスムーズに掴むことができました」

・「手話通訳の表現や立ち位置なども事前に細かく確認いただいたので、問題なく楽しむことができました」

・「観客席からも出演者皆さんの熱気、ファンの方のあたたかい熱気も伝わってくる熱いライブでした」

と好評のコメントを頂きました。

具体的な鑑賞サポートへのフィードバックも多く寄せられ、モデル事業としての確かな手応えを得る機会となりました。

■ 【鑑賞サポートの導入をご検討の事業者様へ】

Palabra株式会社が運営する文化芸術のバリアフリープラットフォーム「UDCast」は、誰もが一緒に文化芸術を楽しめる環境づくりを推進しています。現在、文化庁委託事業として「鑑賞サポートの相談窓口」を運営しており、個人の方だけでなく、事業者の皆様からの専門的なご相談にも対応しております。

サポート導入の具体的な手法や、多言語対応、機材の運用についてなど、まずはお気軽にお問い合わせください。誰もが楽しめるライブやイベントの制作を、私たちがサポートいたします。

【開催概要】

● 公演名： Amuse Presents 20th Anniversary ULTRA HANDSOME LIVE 2025 “ZERO”

● 開催日： 2025年12月27日(土)・28日(日)

● 会場： パシフィコ横浜 国立大ホール

● 主催： 株式会社アミューズ、株式会社アミューズクリエイティブスタジオ

● 鑑賞サポート制作： Palabra株式会社（UDCast）

主催：文化庁、Palabra株式会社、制作：Palabra株式会社

文化庁委託事業「令和7年度障害者等による文化芸術活動推進事業」

障害者等による文化芸術活動の推進に向けた課題解決プロジェクト

Palabra 株式会社について https://palabra-i.co.jp/

Palabra 株式会社は、映画をはじめとする文化芸術を本当の意味で開かれたものにしたいという想いから誕生しました。映画・演劇・美術展などのアート・カルチャー体験をより多くのお客様と一緒に楽しむために、作品の字幕・手話映像・多言語・音声ガイド制作をはじめ、施設やイベント・上映会などのバリアフリー化、合理的配慮について総合的にサポートするバリアフリーコンサルティングを提供しています。社名である Palabra（パラブラ）はスペイン語で「言葉」を意味します。人と人、人とものを繋げる一助になれればという想いが込められています。

ポールトゥウィンホールディングス株式会社について https://www.phd.inc/

ポールトゥウィンホールディングス株式会社は、グローバルでサービス・ライフサイクルソリューション事業を提供する持株会社です。グループ会社を通じて、国内ソリューション（ゲーム市場向け：ゲームデバッグ、カスタマーサポート、ローカライズ、海外進出支援、Tech市場向け：ソフトウェアテスト、環境構築、サーバー監視、データセンター運営、Eコマース市場向け：モニタリング、カスタマーサポート、バリアフリー字幕・音声ガイド制作）、海外ソリューション（ゲームデバッグ、ローカライズ、音声収録、カスタマーサポート、製品開発サポート等）を提供しています。

Palabra株式会社

公式サイト：https://palabra-i.co.jp/

UDCast公式サイト：https://udcast.net/