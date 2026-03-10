関西最大級のバイクイベント「第42回大阪モーターサイクルショー2026」会期中イベントのご案内

一般社団法人 日本二輪車普及安全協会

　一般社団法人 日本二輪車普及安全協会（会長：倉石誠司）は、2026年3月20日（金・祝）～22日（日）の3日間、インテックス大阪1・2号館および屋外特設会場にて、関西最大級のバイクイベント「第42回大阪モーターサイクルショー2026」を開催いたします。開催テーマ「おいでよ、令和バイク界隈」のもと、幅広い世代の方にバイクを通じて豊かな時間を提供するとともに、モーターサイクル産業の振興や健全な文化の普及・醸成を図り、来場者に新たな発見と感動の機会をお届けしてまいります。


　※会期中に行われる各種イベントの詳細は、別紙３.にてご案内させていただきます。



　※会期中に行われる各種イベントの詳細は、別紙３.にてご案内させていただきます。




■本リリースに関するお問い合わせ、取材のお申込み先


一般社団法人 日本二輪車普及安全協会


第42回大阪モーターサイクルショー2026 運営事務局


〒530-0044 大阪市北区東天満1丁目9-10大阪塗料ビル5F


TEL.06-6357-3175 FAX. 06-6357-3177



別紙１.


開催概要



名　　　称：第42回大阪モーターサイクルショー2026


会　　　期：2026年3月20日（金・祝）～3月22日（日） 各日10：00～17：00


会　　　場：インテックス大阪1・2号館＋屋外展示場（約14,600平方メートル ）


　　　　　　　※インテックス大阪　１号館（約5,000平方メートル ） ２号館（約6,700平方メートル ） 屋外特設会場（約2,900平方メートル ）


出　展　者：国内オートバイメーカー、輸入車オートバイメーカー、パーツ＆アクセサリー、


　　　　　　オートバイ関連メディア、オートバイ販売店、オートバイ業界団体、


　　　　　　観光行政団体　等　130社・団体が出展


主　　　催：一般社団法人 日本二輪車普及安全協会


後　　　援：経済産業省近畿経済産業局、国土交通省近畿運輸局、大阪府、大阪市、


　　　　 　 （一社）全国軽自動車協会連合会、（一社）日本自動車工業会、


　　 　　　 （一財）大阪府交通安全協会、　（一財）日本モーターサイクルスポーツ協会、


　　　　　 （一社）自動車公正取引協議会、（一社）全国二輪車用品連合会


協　　　賛：（株）スズキ二輪、（株）ホンダモーターサイクルジャパン、ヤマハ発動機販売（株）、


　　　　 　 （株）カワサキモータースジャパン、大阪オートバイ事業協同組合、


　　　　 （一社）日本自動車連盟（JAF）関西本部


協　　　力：防衛省・自衛隊大阪地方協力本部、大阪府警察本部



公式HP ：https://www.motorcycleshow.jp/


別紙２.


チケット販売について



＜入場料＞

【前売券】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


・一般...2,400円


・U22割...2,000円（1名様）


・U22ペア割...3,200円（2名様）


販売期間：2026年2月1日～3月19日



モンスターストライクグッズ付き入場券　※販売終了



【当日券】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


・一般...2,800円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


・U22割…2,300円（1名様）


・U22ペア割...3,800円（2名様）


販売期間：2026年3月20日～3月22日


※料金は全て税込み


※U22割/U22ペア割は18～22歳が対象。年齢を証明するもの（免許証、マイナンバーカード等）の提示が必要です。


※高校生以下の方は無料です。学生証（写真／生年月日記載）など年齢を確認できるものの提示が必要です。


※おからだの不自由な方は無料です。「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」「ミライロID」を


　お持ちの方（本人と介助者の方１名様まで無料でご入場いただけます）


※無料で入場される方も電子チケットの取得が必要です。


※小学生以下の入退場は保護者の同伴が必要です。



＜取扱窓口＞

【オンラインチケット（電子チケット）】


・購入サイト...公式WEBサイト「チケット情報」ページ (https://www.motorcycleshow.jp/ticket/)


・購入方法...公式WEBサイト「チケット情報」ページの「購入手順」に沿ってお買い求めください。


・電子チケット販売会社...株式会社ユニエイムが運営するCLOUD PASSが販売します。


※会場窓口での当日券販売はありません。公式WEBサイトからの購入をお願いします。



【協賛店（バイク用品店）】


・協賛店（バイク用品店）...公式WEBサイト「チケット情報」ページの「協賛店」に記載の店舗


・購入方法...協賛店店頭POPのQRコード、メールマガジン、SNS等のURLからお買い求めください。


・電子チケット販売会社...株式会社ユニエイムが運営するCLOUD PASSが販売します。　


