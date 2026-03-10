関西最大級のバイクイベント「第42回大阪モーターサイクルショー2026」会期中イベントのご案内
一般社団法人 日本二輪車普及安全協会（会長：倉石誠司）は、2026年3月20日（金・祝）～22日（日）の3日間、インテックス大阪1・2号館および屋外特設会場にて、関西最大級のバイクイベント「第42回大阪モーターサイクルショー2026」を開催いたします。開催テーマ「おいでよ、令和バイク界隈」のもと、幅広い世代の方にバイクを通じて豊かな時間を提供するとともに、モーターサイクル産業の振興や健全な文化の普及・醸成を図り、来場者に新たな発見と感動の機会をお届けしてまいります。
報道関係の皆様におかれましては、お忙しいところ恐縮ですが、本件につきまして、お取り上げ、取材をご検討賜りますようお願い申し上げます。
※会期中に行われる各種イベントの詳細は、別紙３.にてご案内させていただきます。
■本リリースに関するお問い合わせ、取材のお申込み先
一般社団法人 日本二輪車普及安全協会
第42回大阪モーターサイクルショー2026 運営事務局
〒530-0044 大阪市北区東天満1丁目9-10大阪塗料ビル5F
TEL.06-6357-3175 FAX. 06-6357-3177
別紙１.
開催概要
名 称：第42回大阪モーターサイクルショー2026
会 期：2026年3月20日（金・祝）～3月22日（日） 各日10：00～17：00
会 場：インテックス大阪1・2号館＋屋外展示場（約14,600平方メートル ）
※インテックス大阪 １号館（約5,000平方メートル ） ２号館（約6,700平方メートル ） 屋外特設会場（約2,900平方メートル ）
出 展 者：国内オートバイメーカー、輸入車オートバイメーカー、パーツ＆アクセサリー、
オートバイ関連メディア、オートバイ販売店、オートバイ業界団体、
観光行政団体 等 130社・団体が出展
主 催：一般社団法人 日本二輪車普及安全協会
後 援：経済産業省近畿経済産業局、国土交通省近畿運輸局、大阪府、大阪市、
（一社）全国軽自動車協会連合会、（一社）日本自動車工業会、
（一財）大阪府交通安全協会、 （一財）日本モーターサイクルスポーツ協会、
（一社）自動車公正取引協議会、（一社）全国二輪車用品連合会
協 賛：（株）スズキ二輪、（株）ホンダモーターサイクルジャパン、ヤマハ発動機販売（株）、
（株）カワサキモータースジャパン、大阪オートバイ事業協同組合、
（一社）日本自動車連盟（JAF）関西本部
協 力：防衛省・自衛隊大阪地方協力本部、大阪府警察本部
公式HP ：https://www.motorcycleshow.jp/
別紙２.
チケット販売について
＜入場料＞
【前売券】
・一般...2,400円
・U22割...2,000円（1名様）
・U22ペア割...3,200円（2名様）
販売期間：2026年2月1日～3月19日
モンスターストライクグッズ付き入場券 ※販売終了
【当日券】
・一般...2,800円
・U22割…2,300円（1名様）
・U22ペア割...3,800円（2名様）
販売期間：2026年3月20日～3月22日
※料金は全て税込み
※U22割/U22ペア割は18～22歳が対象。年齢を証明するもの（免許証、マイナンバーカード等）の提示が必要です。
※高校生以下の方は無料です。学生証（写真／生年月日記載）など年齢を確認できるものの提示が必要です。
※おからだの不自由な方は無料です。「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」「ミライロID」を
お持ちの方（本人と介助者の方１名様まで無料でご入場いただけます）
※無料で入場される方も電子チケットの取得が必要です。
※小学生以下の入退場は保護者の同伴が必要です。
＜取扱窓口＞
【オンラインチケット（電子チケット）】
・購入サイト...公式WEBサイト「チケット情報」ページ (https://www.motorcycleshow.jp/ticket/)
・購入方法...公式WEBサイト「チケット情報」ページの「購入手順」に沿ってお買い求めください。
・電子チケット販売会社...株式会社ユニエイムが運営するCLOUD PASSが販売します。
※会場窓口での当日券販売はありません。公式WEBサイトからの購入をお願いします。
【協賛店（バイク用品店）】
・協賛店（バイク用品店）...公式WEBサイト「チケット情報」ページの「協賛店」に記載の店舗
・購入方法...協賛店店頭POPのQRコード、メールマガジン、SNS等のURLからお買い求めください。
・電子チケット販売会社...株式会社ユニエイムが運営するCLOUD PASSが販売します。