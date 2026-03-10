「あの、もちもち感が忘れられない！」の声多数！人気の癒し枕「癒されネックフィット枕」が数量限定で再販開始！

株式会社あしたるんるんラボ

フェムケア・フェムテック分野を中心に、女性向け商品を企画・販売する株式会社あしたるんるんラボは、ストレートネックが気になる女性のために開発した「癒されネックフィット枕」を復刻版として3月13日(金)より数量限定で再販いたします。

＜「癒されネックフィット枕」の商品概要をショート動画にてご紹介＞

https://youtube.com/shorts/qy9OqdpgnPQ

「あの枕がもう一度欲しい！」女性のための癒され枕、販売終了後も忘れられないという声に応え、待望の復刻版が販売決定！

2015年当時、女性向けに設計されたネックフィットタイプの枕はまだ少なく、その中で女性の首をやさしく支える枕として開発したのが「癒されネックフィット枕」です。ビーズクッション素材によるもちもちとした感触と、首まわりにやさしくフィットするこだわりの二層構造の形状になっています。発売当時から生産が追いつかないほどの反響をいただき、メディアにも多数掲載されるなど、多くの方に愛用されてきました。

しかしその後、資材価格の高騰や生産体制の問題により、4年前にやむなく販売を終了することとなってしまいましたが、販売終了後も「あの枕のもちもち感が忘れられない」「もう一度使いたい」といったお声を多くいただいており、終了を惜しむ声が現在も寄せられていました。

スマートフォンやパソコンの使用が日常化する中で、首まわりの姿勢や睡眠環境への関心は以前より高まっています。ライフスタイルの変化の中で、日々の睡眠時間をより心地よく過ごしていただくために今回の再販を企画しました。復刻版の枕はもちもち生地の感触や二層構造の首にフィットする形状はそのままです。専用の枕カバーをセットにして発売いたします。

「あの枕をもう一度使いたい」という声から生まれた今回の復刻版。過去にご愛用いただいていた方はもちろん、初めてお試しいただく方にも、癒されネックフィット枕ならではのもちもちとした感触とやさしいフィット感を体感していただければと思います。

＜商品特徴＞

■もちもちの肌触り重視の頭部と首を支えるフィット感がこだわりの２層構造！

肌触りを重視した頭部分と、首まわりのフィット感を重視した首部分の2層構造の設計にこだわりました。頭部分には綿ともちもちとしたマシュマロ生地を使用し、思わず触れていたくなるようなやわらかな肌触りと、首部分にはソフトパイプを使用し、女性の首に程よくフィットする構造になっています。

頭部分と同じマシュマロ生地を使用して作られた専用枕カバーとセットになっているため、洗濯も簡単で清潔に使えます。汚れが気になってきたら、枕本体も自宅で洗うことが可能です。

■女性が使いやすい小さめサイズ。肩に沿う丸みカーブで、寝返りしてもやさしくフィット！

首や肩周りが華奢な女性でもフィットしやすい小さめのサイズにしています。肩のラインに沿うよう丸みを帯びた形状にすることで、仰向けでも横向きでも自然にフィットし、寝返りをしても違和感なく安定して頭や首をやさしく支えます。頭を置く部分にはゆるやかなくぼみがあり、さまざまな寝姿勢に対応できるようになっています。

また、首部の横側にはファスナーを付けており、ソフトパイプの量を調整することでお好みの高さに調整することが可能です。お好みに合わせて高さを変えながらお試しください。

＜専用枕カバーも単品でご購入できます！＞

特殊な形をした枕のため、サイズを合わせた専用の枕カバーも単品で販売中です。頭部分と同じマシュマロ生地で作られているため、カバーを付けてももちもちとした感触はそのままに、やさしい肌触りでお使いいただけます。

もちもちナイロンカバー単品 1,980円（税込）

【商品名】癒されネックフィット枕 専用枕カバー付き

【販売価格】8,900円（税抜）/9,790円（税込）

【サイズ】横55cm×縦37cm×厚さ8cm （実寸）

【生産国】日本

【販売開始日】2026年3月13日(金)

【購入ページ】https://ashitarunrun.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=ZZ4580481663995RD(https://ashitarunrun.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=ZZ4580481663995RD)

