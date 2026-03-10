売れるネット広告社グループ、米国AI研究スタートアップSimcode社と業務提携契約締結～因果推論AIを活用した次世代EC需要予測モデルを共同開発へ～

売れるネット広告社グループ株式会社

売れるネット広告社グループ株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長CEO：植木原宗平、東証グロース市場：証券コード9235、以下 売れるネット広告社グループ）は、米国カリフォルニア州に拠点を置く技術開発企業で経済因果推論研究スタートアップであるSimcode, Inc.（以下 Simcode社）と業務提携契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

Simcode社は、複数の国際人工知能学会で査読を務める世界トップクラスの研究者が結集し、世界で初めて実現した因果推論モデル「Causal Intelligence Model（CIM）」を開発した、AI業界が注目するスタートアップです。

本提携により、売れるネット広告社グループが展開する売れるAIマーケティング社のEC・D2C向けAIマーケティング支援事業と、このCIMの強みが完全融合することで「相関ではなく、因果で勝つマーケティング」という、まったく新しい価値軸でEC・D2C業界の常識を塗り替えてまいります。

■Simcode, Inc. の概要

会社情報

社名 Simcode, Inc.

設立 2018年（米国）

事業内容 経済因果推論研究・因果推論AIソリューションの研究開発および提供

中核技術 Causal Intelligence Model（CIM）：市場・企業・経済指標の因果関係を科学的に解析するAIモデル

Simcode社とは

Simcode社は、因果推論AI「Causal Intelligence Model（CIM）」 を基盤に、経済・金融領域における意思決定を高度化するソリューションを開発しています。CIMは、市場・企業・経済指標の因果関係を科学的に解析し、「なぜ動いたのか」「次に何をすべきか」を説明可能な形で提示します。これにより、従来の相関分析では得られなかった“因果に基づく理解と行動”を実現します。

■本提携が生み出す４つの革新

売れるネット広告社グループは本提携を通じ、「相関分析の時代」から「因果推論の時代」へのシフトを主導します。売れるAIマーケティング社のEC・D2C支援事業、SOBAプロジェクトが構築する次世代カスタマーサービス基盤、そしてSimcode社のCIMが三位一体となって機能することで、以下４つの領域で業界に革命をもたらします。

■連携領域

EC需要予測を根底から変える。これまでのEC需要予測は、あくまで「過去の相関」に頼るものでした。CIMの因果推論エンジンを導入することで、季節変動・マーケティング施策・外部経済指標がなぜ・どう売上に影響するかを科学的に解き明かします。

売れるネット広告社グループが支援するEC・D2C企業において、在庫最適化と販促タイミングの精度を劇的に向上させる需要予測モデルを共同開発してまいります。

■業績への影響

本提携が当社の連結業績に与える影響は現時点では軽微と見込んでおりますが、今後、共同開発・事業化の進捗に伴い、開示すべき事項が生じた場合には速やかにお知らせいたします。

以 上

