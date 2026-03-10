早咲きの桜「春めき」が南足柄市で開花!!　2026年の見頃は3月14日(土)、15日(日)ごろか

南足柄市卒業生を祝福する 早咲きの桜「春めき」

南足柄市内で品種登録された桜「春めき」は一般的なソメイヨシノよりも開花が早く、関東では３月中旬の卒業式シーズンに咲く早咲きの桜として人気があります。

この「春めき」のふるさとである南足柄市で、2026年も開花が始まりました。昨年よりも10日ほど早い開花で、見頃も昨年と比較し、１週間程度早まる予想。３月14日(土)から周遊バスの運行や臨時駐車場を開設します。

南足柄市発祥 早咲きの桜「春めき」とは

2025年の開花日は3月13日 2026年の開花日は3月4日で、昨年より10日ほど早く開花しました特徴１ 開花が早い

一般的なソメイヨシノよりも２～３週間ほど開花が早く、関東では３月中旬ごろに満開を迎えます。３月中旬は卒業式のシーズンであり、地元では卒業生を送る桜として愛されています。

※神奈川県南足柄市の開花傾向です。特徴２ 甘い香り

桜としては珍しくしっかりとした香りを持ち、満開の時期には、あたり一帯が甘い香りに包まれます。また、香りが強いことを生かし、目が見えない方々でも楽しめる桜として、盲学校への寄贈などが地元の財団により行われています。

甘い香りに、鳥や虫たちも上機嫌特徴３ ピンク色でぼんぼりのような咲き方

満開の時期、まるでひな祭りのぼんぼり

花はピンク色で、枝の先にまとまって咲きます。まるでぼんぼりの様にまとまって咲くため、非常にボリューミーに感じます。

市内の春めきは木の高さが低めに抑えられていて、桜と一緒に撮影しやすい特徴があり、人気のフォトスポットになっています。

南足柄市で楽しめる「春めき」やその他の桜について

１.春木径（はるきみち）・幸せ道の春めき甘い香りが、のどかな河川敷を覆う

富士フイルム足柄サイト脇の狩川土手沿いの両岸に植栽された春めきが例年３月中旬に見頃になります。堤防上の遊歩道を散策しながら富士山を背景に咲く桜を楽しむことができます。

◆ところ 狩川の大泉河原橋から神崎橋の両岸（１周約1.5km、車椅子でも可）

◆交 通 大雄山線「富士フイルム前駅」下車、徒歩５分

駐車場

○辻下グラウンド（南足柄市中沼530）

◆と き ３月14日(土)～22日(日) 午前８時30分～午後４時（午後４時30分閉鎖）

※天候不良等により、グラウンド内が使用できない場合は開放しません。大雄山駅前の市営ヴェルミ立体駐車場（有料）をご利用ください。

２.一ノ堰（いちのせき）ハラネの春めき斜面一体に植えられた春めきがまるでひな壇のよう

怒田丘陵の斜面に植栽された春めきが３月中旬に見頃になります。斜面下には遊歩道があり、迫力満点の春めきを楽しむことができます。

◆ところ ＪＡかながわ西湘福沢総合選果場下付近（怒田1332付近）

◆交 通 小田急線「新松田駅」から箱根登山バス関本行き「足柄高校前」下車、徒歩約15分

大雄山線「大雄山駅」から箱根登山バス新松田駅行き「足柄高校前」下車、徒歩約15分

駐車場

○壗下公園広場（壗下1004付近／壗下公園隣接地）

今年から壗下公園を臨時駐車場として開設します。

◆と き ３月14日(土)～22日(日) 午前８時30分～午後４時（午後４時30分閉鎖）

○福沢小学校グラウンド（千津島６３２）

◆と き ３月14日(土)・15日(日)・20日(金)・21日(土)・22日(日) 午前８時30分～午後４時（午後４時30分閉鎖）

※天候不良などで開放しない場合があります。

催し

〇キッチンカー、模擬店の出店

福沢小学校グラウンドで３月14日(土)・15日(日)・20日(金)・21日(土)・22日(日)に模擬店やキッチンカーの出店を予定しています。また、３月21日(土)は、会場すぐそばの高架下にも模擬店が出店予定です。

３月14日(土)・15日(日)・20日(金)・21日(土)・22日(日)に春めきスポットを巡る周遊バスを運行します

周遊ルート

大雄山駅→春木径・幸せ道→一ノ堰ハラネ→ふくざわ公園→大雄山駅

運行情報

午前10時から午後４時までの間、計12便運行します。

※バスをご利用の際は桜の環境整備のため、協力金（任意）のお支払いをお願いしております。

※発着時間等の詳細については、市観光協会ホームページ(https://mcity-kankokyokai.com/)の準備が出来次第公開します。

３.ふくざわ公園の春めき落ち着いて春めきを楽しむならここ

ふくざわ公園周辺に春めき桜が植えられていて、３月中旬頃から見頃になります。開花期間中は農産物等の販売を行います。

◆ところ ふくざわ公園（千津島1845）

◆交 通 小田急線「新松田駅」から箱根登山バス関本行き「東まました」下車、徒歩約20分

大雄山線「大雄山駅」から箱根登山バス新松田駅行き「まました」下車、徒歩約20分

◆駐車場 約15台（無料）

催し

〇模擬店の出店

３月20日（金）・21日（土）・22日（日）に模擬店の出店や地場産品の販売を予定しています。

春めきの開花状況をお知らせ

南足柄市観光協会のインスタグラムや市公式ＳＮＳなどで春めきの開花状況をお知らせします。

市観光協会インスタグラムはこちらから(https://www.instagram.com/minamiashigara_kankou/)

市公式インスタグラムはこちらから(https://www.instagram.com/ashigara_sampo/)

市公式X（旧Twitter）はこちらから(https://twitter.com/mina_ashi_cp)

市観光協会インスタグラム

市公式インスタグラム

市公式X

旧twitter

南足柄市ではその他の桜も楽しめます

大口広場のソメイヨシノ

大口広場は酒匂川の堤防上にあるソメイヨシノの名所として有名です。毎年多くの方がシートを広げてお花見を楽しみます。３月下旬から４月上旬ごろまで楽しめます。

◆ところ 大口広場（班目９）

◆駐車場 約15台（無料）

大雄山最乗寺の枝垂れ桜

市内最大の寺、大雄山最乗寺。境内と仁王門周辺には、枝垂れ桜などが植栽され、４月上旬に見頃となります。

◆ところ 大雄山最乗寺（大雄町1157）

◆交 通 大雄山線「大雄山駅」から伊豆箱根バス道 了尊行き終点下車徒歩５分

◆駐車場 250台（無料）

桜の撮影や取材をお手伝いします

南足柄市は市内で撮影や取材を行う各種メディアを支援するメディア発信事業「取材にロケ、無料で手伝います」(https://www.city.minamiashigara.kanagawa.jp/machi/kouhou/promotion/mediafreesupport.html)に取り組んでいます。

南足柄市では、濃いピンク色の大きな花が特徴の「河津桜」、卒業式のシーズンに咲く早咲きの桜として人気の「春めき」、続いて「ソメイヨシノ」や「枝垂れ桜」が開花し、さまざまな品種の桜が長い期間楽しめます。

咲き具合の確認やロケハンの同行、映像や写真の提供まで、秘書広報課シティプロモーション班がお手伝いします。お気軽にご相談ください。

【問い合わせ先】

●桜の開花状況などに関する内容

南足柄市役所 商工観光課

ＴＥＬ ０４６５-７３-８０３１

ＦＡＸ ０４６５-７０-１０７７

メール syoukoukankou@city.minamiashigara.kanagawa.jp(#)

●桜の取材・撮影及び本プレスリリースに関する内容

南足柄市役所 秘書広報課 広報広聴班

ＴＥＬ ０４６５-７３-８００３

ＦＡＸ ０４６５-７３-４１１０

メール kouhoukoutyou@city.minamiashigara.kanagawa.jp(#)

【春めきの参考動画】 人気が高い「一ノ堰ハラネ」「春木径・幸せ道」の昨年の様子はこちら

―― 一ノ堰ハラネ ―――――

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=v9ox82Wcg4E ]

―― 春木径・幸せ道 ――――

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=41ujsXj7zKI ]