「心の準備」は、新生活が始まる前に！オンラインカウンセリング「Kimochi」が、先着100名に最大13,000円分のAmazonギフトカードをプレゼントする「新生活キャンペーン」を開始！

株式会社remental

公認心理師によるオンラインカウンセリング「Kimochi」(https://kimochi-mental.com/client/home/?utm_source=press_release&utm_medium=owned_media)は、2026年3月10日（火）から3月31日（火）までの期間、初めてプラン登録される方を対象に、最大13,000円分のAmazonギフトカードをプレゼントする「新生活キャンペーン」を開始いたします。

本キャンペーンは、入学・就職・転職・引っ越しなど、生活環境の大きな変化を迫える方々が、新生活が始まる前から「心の準備」としてメンタルケアを始めるきっかけづくりを目的としています。「不調になってから相談する」のではなく、「不調になる前に備える」という予防的メンタルケアの考え方を広めたいという思いから企画いたしました。

春は、入学・就職・転職・引っ越しなど、生活環境が大きく変化する季節です。新しい環境への期待がある一方で、人間関係や仕事への不安、新たなストレスを感じる方も少なくありません。

「Kimochi」では、そのような新生活の不安や悩みを専門家に気軽に相談できる環境を提供するため、本キャンペーンを実施いたします。

これまでカウンセリングを受けたことがない方にも、メンタルケアの第一歩を踏み出していただくきっかけになればと考えています。

実施背景について！深刻化する「新生活ストレス」とメンタルケアの社会的課題

新生活キャンペーンはこちら！ :https://kimochi-care.net/lp/fresh-start■ 「心の病」増加傾向の企業が約4割、若年層ほどリスクが高い

日本生産性本部が2025年11月に公表した企業アンケート調査によると、最近3年間で「心の病」が増加傾向にあるとする企業は約4割に上ります。

さらに、「心の病」が最も多い年代として10～20代を選択した企業は37.6％に達し、新生活を迨える若年層が最もリスクの高い層であることが示されています。

出典：日本生産性本部｜「心の病」増加傾向が約4割、前回調査に続き20代が最多(https://www.jpc-net.jp/research/assets/pdf/mentalhealth_pressrelease_2025.pdf)

■ 労働者の82.7％が強いストレスを実感、精神障害の労災請求は過去最多

厚生労働省「労働安全衛生調査」（令和5年調査）によれば、仕事や職業生活に強い不安やストレスを感じている労働者の割合は82.7％に達しています。また、仕事のストレスが原因で発病した精神障害の労災請求・認定件数はいずれも過去最多を更新しており、働く人々のメンタルヘルスは社会的な課題として深刻化しています。

出典：厚生労働省｜「労働安全衛生調査」（令和5年調査）(https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/r05-46-50b.html)

■ メンタル不調による経済損失は年間7.6兆円、GDPの約1.1％に相当

横浜市立大学と産業医科大学の共同研究（2025年）では、働く人が心身の不調を抱えながら勤務することによる経済的損失が年間約7.6兆円に上ることが明らかになりました。これは日本のGDPの約1.1％に相当し、精神疾患の医療費の約7倍にものぼる規模です。メンタルヘルスの課題は、個人の問題にとどまらず、経済・社会全体に影響を及ぼす重要な課題です。

出典：横浜市立大学｜メンタル不調の影響、年間7.6兆円の生産性損失に(https://www.yokohama-cu.ac.jp/news/2025/20250611hara.html)

■ 新年度は「五月病」のリスクが最も高まる時期

毎年4月には多くの方が入学・就職・転職・異動・引っ越しなど、生活環境の大きな変化を経験します。新しい環境への適応に伴うストレスは、大型連休明けに「五月病」として顕在化することが知られており、約4人に1人が五月病を経験した言われています。

特に20代女性では約4割が経験しており、若年層への影響が深刻です。

しかし、五月病の予防において重要なのは、不調が出てから対処するのではなく、新年度が始まる前の3月の段階から心のケアを始めておくことです。

「Kimochi」は、まさにこの「心の準備」の時期に合わせて本キャンペーンを実施いたします。

オンラインカウンセリングへのニーズの高まり

日本では、精神疾患を有する総患者数の推移は令和5年度時点で約603.0万人となっており、ニーズは非常に大きいものがあります。

その背景には、「カウンセリングを受けることへの心理的ハードル」があります。

対面でのカウンセリングは1回1万円を超えることも珍しくなく、費用面でも敷居が高いのが現状です。

オンラインカウンセリング「Kimochi」は、自宅から気軽に利用できるうえ、費用も比較的低く抑えられるため、これまでカウンセリングを受けたことのない方にも第一歩を踏み出しやすい環境を提供します。

特に若年層はメンタルヘルスケアへの関心が高く、デジタルネイティブであるZ世代を中心に、オンラインカウンセリングの利用は今後さらに拡大することが見込まれます。

出典：厚生労働省｜精神保健医療福祉の現状等について(https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001374464.pdf)

新生活応援キャンペーンが目指したいこととは？心のケアを当たり前に！

- 「不調になる前に備える」という予防的メンタルケアの考え方を広めること- カウンセリング未経験者が「最初の一歩」を踏み出すきっかけをつくること- 新生活とメンタルケアの関係について、社会的な関心を高めること

新年度は、入学・就職・異動・引っ越しなど、生活環境が大きく変化する時期です。

こうした環境の変化によるストレスは、多くの人にとって自然に起こり得るものです。

一方で日本では、いまだに「カウンセリングは精神的に深刻な問題を抱えた人が受けるもの」というイメージが根強く、不調を予防するために利用する文化は十分に広がっているとは言えません。

オンラインカウンセリング「Kimochi」は、「悩みが深刻になる前に、気軽に専門家に相談できる環境」を提供することで、予防的メンタルケアを日本社会に広げていきたいと考えています。

本キャンペーンはその第一歩として、新生活を迎える方々が安心して新しい環境に向き合えるよう、「心の準備」を応援する取り組みです。

キャンペーン概要

年割プラン追加特典

新生活キャンペーンはこちら！ :https://kimochi-care.net/lp/fresh-start[表1: https://prtimes.jp/data/corp/109754/table/27_1_dd39c83991ea047f5ec3342124850e92.jpg?v=202603101151 ]

年割プランをご登録いただいた場合、基本特典の3,000円分に加えて、プランに応じた追加特典をお届けします。

オンラインカウンセリング「Kimochi」新生活キャンペーン｜特典受取の流れ

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/109754/table/27_2_b8519ff4f1b1494e7aeba3831d23af76.jpg?v=202603101151 ]

STEP 1 ：新規アカウントを登録し、お好みのプランを選択・登録

STEP 2 ：Kimochi公式LINEにて「新生活キャンペーン」とメッセージを送信

STEP 3 ：プラン登録日から45日後を目安に、AmazonギフトカードをメールまたはLINEでお届け

※ LINEでの送信が確認できない場合、特典のお届けができませんのでご注意ください。

※ 注意事項等は、オンラインカウンセリング「Kimochi」新生活キャンペーンの特設ページ(https://kimochi-care.net/lp/fresh-start)からご確認ください。

オンラインカウンセリング「Kimochi」(https://kimochi-mental.com/client/home/?utm_source=press_release&utm_medium=owned_media)について

オンラインカウンセリング「Kimochi」は、公認心理師のみが登録するオンラインカウンセリングサービスです。

恋愛・人間関係・仕事など、日常のさまざまな悩みについて、自宅などお好きな場所からオンラインで気軽に相談いただけます。

「心がちょっとつらい」と感じたときに、対面でのカウンセリングほどハードルが高くなく、スマートフォンひとつで専門家に相談できる環境を提供することで、「メンタルケアの民主化」を目指しています。

株式会社rementalが運営するオンラインカウンセリング「Kimochi」は、公認心理師100%在籍・利用者満足度90%以上のメンタルケアサービスです。

2025年には日本サブスクリプションビジネス大賞ブロンズ賞(https://remental.co.jp/archives/616)を受賞しました。

「繊細すぎて疲れる」「人の言葉が気になりすぎる」「考えすぎて眠れない」。こうした繊細さゆえの悩みもKimochiにご相談いただけます。繊細な自分との付き合い方を、専門家と一緒に見つけませんか。

■ Kimochiの特徴

・公認心理師（国家資格）のみが在籍し、通過率10%程度の厳選されたカウンセラーが対応

・30分からのスキマ時間で相談可能。当日予約・平日夜・土日祝にも対応

・スマホ・PCで完結し、匿名相談OK（顔出し・名前出し不要）

・初月2,980円（税込3,278円）～のサブスクリプションで継続的なケアが可能

・独自のメンタル分析機能により、自分に合ったカウンセラーとマッチング可能

本件に関するお問い合わせ先

社名：株式会社remental

代表者：代表取締役CEO 佐藤利音

設立：2022年1月11日

メールアドレス：info@remental.care

電話番号：070-5027-2703

事業内容：メンタルヘルスケアサービスの運営・開発

コーポレートサイト：https://remental.co.jp/

オンラインカウンセリング「Kimochi」サービスサイト：https://kimochi-mental.com/(https://kimochi-mental.com/client/home/?utm_source=press_release&utm_medium=owned_media)

オンラインカウンセリング「Kimochi」新生活キャンペーンの特設ページ：https://kimochi-care.net/lp/fresh-start

記事ページ：https://kimochi-mental.com/client/articles

このプレスリリースに関するお問い合わせは、上記の連絡先までお気軽にどうぞ。

お問い合わせはこちらから :https://forms.gle/CNLvjC6qXbHgisbw6