舘ひろし・宅麻伸W主演の人情派刑事ドラマ「愛しの刑事」！明日3/11(水)よりアンコール放送！CSホームドラマチャンネル

愛しの刑事

松竹ブロードキャスティング株式会社(C)石原音楽出版社

1992年/全20話

[出演]舘ひろし、宅麻伸、井上順、高樹澪、坂上忍、谷川竜、細川ふみえ、渡哲也

渡哲也、井上順などのベテラン俳優陣が脇を固めている刑事ドラマファン必見の作品！

石原プロの社内に警察署のセットを組んで撮影敢行！製作会社“石原プロモーション”の「大都会」「西部警察」に携わったスタッフが力を注いだ。

【あらすじ】

羽山刑事（舘ひろし）は、城西署の刑事防犯課をリードする重要なポジションについている。羽山刑事の相棒である川村刑事（宅麻伸）は、もともと本庁の刑事。しかし城西署の鑑識課員である父親が殺されたために、城西署の捜査に協力させてもらえるように要請。事件解決後、川村は正式に城西署・刑事防犯課の一員として迎えられる。

(C)石原音楽出版社

