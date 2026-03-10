ソニーグループからスピンアウトし、その後上場を果たしたミーク株式会社のIPO支援事例インタビューを公開中

ブリッジコンサルティンググループ株式会社

ブリッジコンサルティンググループ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：宮崎良一）のクライアントであるミーク株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役 執行役員社長：峯村竜太）のCFOである安井氏およびIPO準備を牽引した根本氏に、ソニーグループからの独立の経緯や上場準備の過程で直面した課題、外部コンサルタントの活用についてインタビューしました。

本事例は、スピンアウト企業のIPO準備における実務知見として、多くの企業にとって参考となる内容です。

ソニーグループからのスピンアウトの背景と経緯

──御社の沿革および上場までの背景を教えてください。

安井氏 当社のサービスは、MVNEサービス（※）とIoT/DXプラットフォームサービスの2つがあります。元々MVNEサービスをソニーグループであるソニーネットワークコミュニケーションズの中で行っており、このMVNEサービスをIoT向けに転用して事業を伸ばしていくために、2019年にソニーネットワークコミュニケーションズからMVNEサービスがカーブアウトされる形で独立しました。

その後さまざまな会社と実際に資本提携を行い、2025年3月に上場に至りました。

※MVNOにネットワークおよび業務システム、業務支援等を提供するサービス

──MVNEサービスをカーブアウトされた理由を教えてください。

安井氏 当時、格安SIM事業者向けサービスだったMVNEサービスの市場成長が緩やかになってきた状況にありました。そのため、さらに事業を伸ばしていくには次の展開が必要というなかで、IoT向けサービスの展開が自社の強みを生かすことができ、かつ市場としても伸びていく領域だと考えて、MVNEサービスをカーブアウトして新しい市場へアプローチすることとなりました。



ブリッジコンサルティンググループへの依頼背景

安井氏 当時の社内コーポレートメンバーは、IPO準備の経験はありませんでした。IPO準備には一時的なリソースが必要となること、最初の方向性を間違えると軌道修正にさらにリソースが必要となることから、早い段階から外部支援が必須だと考えていました。



──ブリッジコンサルティンググループを選んだ決め手を教えてください。



根本氏 以前の職場で外部コンサルタントにお世話になっていた際に、BCGの創業者とお付き合いがありました。ミーク社に転職した時に、思い出して連絡したところ、BCGを含む3社を紹介していただきました。



安井氏 BCGを選んだ決め手は、業界トップクラスの実績があることと、支援内容に応じて柔軟にプランを組んでくれるところでした。当社メンバーのスキルセットに合わせて、足りない部分を的確にサポートしてもらえるような柔軟性が重要でした。

