有限会社モールドモデル、「第6回アトツギ甲子園」グランプリ（経済産業大臣賞）を受賞

有限会社モールドモデル（本社：山梨県都留市、代表取締役 佐藤弟憲）は、経済産業省および中小企業庁が主催する後継者向けビジネスコンテスト「第6回アトツギ甲子園(https://www.meti.go.jp/press/2025/02/20260227001/20260227001.html)」において、廃石膏をカルシウム液体肥料へと再資源化する循環型ビジネスモデルが評価され、最高賞となる経済産業大臣賞等を受賞したことをお知らせいたします。

本大会には全国から225名がエントリー。書類審査を通過した90名が地方大会へ進み、各ブロックを勝ち抜いた18名のファイナリストが決勝大会に進出しました。決勝大会では、後継者が自社の経営資源を活かした新規事業構想を発表し、審査の結果、有限会社モールドモデルが最高賞となる経済産業大臣賞並びに企業特別賞（ミツフジ賞）を受賞しました。

アトツギ甲子園について

「アトツギ甲子園」は、経済産業省および中小企業庁が主催する、中小企業の後継者（アトツギ）を対象とした全国規模のビジネスコンテストです。後継者が自社の経営資源を活かした新規事業や事業革新のアイデアを発表し、日本の地域企業の新しい挑戦を発信する場として開催されています。

受賞テーマ:廃石膏を資源に変える循環型ビジネス

モールドモデルは、石膏を型として金属製品を製造する「石膏鋳造」を主力技術とする製造業です。

この製造工程では使用後の石膏が大量の廃棄物として発生し、近年は処分費の高騰や処理施設の減少などにより、製造業にとって大きな課題となっています。

石膏の型を作る工程

石膏の粉を水で溶いて固める工程

鋳造

石膏の型に金属を流し込む工程

取り出し

石膏の型を割って中の金属製品を取り出している工程

鋳造の全景

今回の受賞事業では、この廃石膏に含まれるカルシウム成分に着目し、カルシウム液体肥料として再資源化する技術を活用した新たな事業モデルを構想しました。

この取り組みにより

・製造業の廃棄物削減 ・農業資材コストの低減 ・地域資源の循環

を同時に実現する循環型ビジネスの確立を目指しています。

製造業の廃棄物と農業課題をつなぐ

本事業の発想は、山梨県のぶどう農家の課題から生まれました。猛暑による果実の裂果（実割れ）対策としてカルシウム肥料が利用されていますが、価格が高く継続利用が難しいという課題があります。一方、鋳造現場では廃石膏の処分問題が深刻化しています。こうした課題を結びつけることで、廃棄物を地域資源へと転換する新たな事業モデルの構築を目指しました。

廃材からカルシウム液体肥料へ

本事業では大学の研究技術をベースに、鋳造現場の知見を活かして実用化された技術を活用しています。この技術により、廃石膏からカルシウム成分を抽出し、農業用途の液体肥料として活用することが可能になります。廃材を活用することで、低コストでの供給も期待されています。

地域から全国へ

大学での実証（トマト・ピーマン）により、裂果・尻腐れの改善効果があることが示されている

今後は山梨県内の農家との実証を進めるとともに、建設現場などで発生する石膏ボード廃材の活用も視野に入れ、全国展開を目指します。

将来的には、各地域で発生する廃石膏を地域内で再資源化する分散型の資源循環モデルを構築し、製造業・建設業・農業をつなぐ地域循環型産業の実現を目指します。

受賞コメント

有限会社モールドモデル副社長 （登壇者）佐藤 賢

このたびは、第6回アトツギ甲子園において経済産業大臣賞並びに企業特別賞（ミツフジ賞）という大変光栄な賞をいただき、心よりうれしく思います。

私たちの挑戦の原点は、石膏鋳造というニッチでありながら未来を創っていける可能性を持つ技術が、社会の変化の中で続けられなくなってしまうかもしれない、という危機感でした。

だからこそ、廃石膏をただの廃棄物で終わらせるのではなく、新たな価値に変え、技術も地域も次の世代につないでいきたいと考えました。

今回の受賞を励みに、山梨から実証を重ね、製造業・農業・地域社会をつなぐ資源循環モデルを着実に育ててまいります。

