残業するな。でも、生産性は上げろ。に悩む人が、スケジュールという“設計”で効率アップを実現する。新刊『15分スケジュール すぐに成果を出す人の時間術』3月12日発売

株式会社営業改善

株式会社営業改善（所在地：大阪市中央区南本町2-1-1 TDフロア1F）、代表取締役・黒田昭彦は、2026年3月12日、明日香出版社より『15分スケジュール すぐに成果を出す人の時間術』を刊行します。

本書は、働き方改革への対応や深刻な人手不足により「時間はないのに、やるべきことが大量にある」と悩む現場に向けて、15分単位で仕事を設計し、ムダを削ぎ落とし、短い時間で高い成果を出すための実務手法をまとめた一冊です。

耳学問ではなく、行動率を上げるために「15分スケジュール」というツールを紹介します。

【本書のポイント】

・残業が減らないのは「能力不足」ではなく「段取り（設計）不足」が原因

・1日8時間＝15分×32マスで、仕事の中身と時間のバランスを“見える化”できる

・仕事の優先順位が明確になり、会議・報告・資料作成などの“膨張”を抑えられる

・AI時代の「人にしかできない仕事（重要な仕事）」へ時間を移すための時間設計ツール

・仕事に求められる「合格ライン」と「時間の使い方」が分かるようになる

・期待できる行動変化（優先順位迷い減／割り込み耐性／手戻り減）

■ なぜ今、「能力」ではなく「段取り（設計）」なのか

仕事が終わらないとき、現場は「スキルを上げる」「効率化する」方向に寄りがちです。

しかし本書は、仕事ができることと、定時で帰れることは“別のスキル”であり、残業の根本原因は「仕事量と時間をコントロールする作戦（段取り）がないこと」にあると捉えます。

■ 1日8時間＝15分×32マス。「予定と実績」で、ムダと優先順位が見える

仕事をスムーズに進めるには、スケジュールで自分の行動をコントロールすることが必要です。

そこで本書では、15分単位で業務を落とし込み、予定と実績を記録していく「15分スケジュール」を紹介。

「何に時間が消えているか」「重要な仕事がどこで圧迫されているか」が可視化され、改善の打ち手が立てやすくなります。

■本書の活用イメージ

（1）プレイヤー層の方：15分スケジュールで“日々の効率アップと見える化”を定着

（2）マネジャー層の方：週間スケジュールで部下の“優先順位とゴール”を揃える

（3）組織：メンバーの仕事内容の“合格ライン”を定義し、業務膨張を抑制

■業務改善のイメージ

・残業時間の削減

・期限遅延／手戻り回数の削減

・会議時間／報告作成時間の抑制

・付加価値業務（顧客対応、提案設計、問題解決など）に使える時間の増加

■ 出版記念キャンペーン（主催：株式会社営業改善）

刊行記念として、著者・黒田昭彦による読書会（本を使用した研修）を期間限定で募集致します。

90分／対象：若手～管理職／成果物：15分スケジュールの基本運用と記入ワーク

(株)営業改善『15分スケジュール』読書会・事務局（info@eigyoukaizen.com）へ

企業名、ご担当者名、ご連絡先（TEL、メールアドレス）、ご希望日時を明記の上

メールにてお申し込みください。

※受講者の方が書籍『15分スケジュール』を購入されていることが前提となります。

※宿泊・交通費（大阪からの実費）はご支給いただきます。

※10社程度（応募多数の場合は抽選とさせていただきます）。

※応募〆切：2026年4月15日（水）

■ 本書の構成（一部抜粋）

はじめに：なぜ、頑張っているのに残業が減らないのか？

第１章：定時に帰る人がやっている時短の基本

第２章：時短の原則１：15分スケジュールで自分を整える

第３章：時短の原則２：仕事は細かく分解する

第４章：時短の原則３：ムダを省いてスピードを上げる

第５章：評価を上げてサクッと帰る！コミュニケーション術

第６章：一発OKをもらうための資料作成術

第７章：質を一段上に引き上げる仕事術

あとがき：成果を出して、定時に終えて、あるべき姿になる

■ 著者プロフィール

黒田昭彦（株式会社営業改善・代表取締役）

1971年生まれ 大阪府堺市出身、甲南大学卒。

マーケティング会社にて企画営業として23年間、多数の企業の営業支援に携わる。

会社員時代、チームメンバーの業務を15分単位で分解して予定に落とし込む方法を実践し、短時間で業務を前に進める手応えを得たことから、再現性のある手法として体系化。

2019年独立。現在は、15分スケジュール、週間スケジュールを活用した生産性向上と販売促進を支援している。

■ 書誌情報

書名：15分スケジュール すぐに成果を出す人の時間術

体裁：B6判／256ページ

定価：1,760円（本体1,600円＋税）

ISBN：9784756924537

発行：有限会社明日香出版社

発売日：2026年3月12日

■ 会社概要

社名：株式会社営業改善

所在地：〒541-0054 大阪市中央区南本町2-1-1 TDフロア1F

代表者：代表取締役 黒田昭彦

URL：https://eigyoukaizen.com/

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社営業改善

お問い合わせフォーム：https://eigyoukaizen.com/contact-us/

E-mail：info@eigyoukaizen.com