Microsoft 365 向けセキュリティ支援サービス「NR Automate Security」の販路拡大　株式会社エニックシステムズによる取り扱いを開始

ネクストリード株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：小國 幸司）は、Microsoft 365 向けセキュリティ支援サービス「NR Automate Security」の主に SMB（中堅・中小企業）市場への販路拡大を図り、株式会社エニックシステムズ（本社：神奈川県茅ケ崎市、代表取締役：里薗 和男）との販売パートナー契約を締結いたしました。本日2026年3月10日より同社での販売を開始いたします。

詳細 :https://www.enicsystemz.co.jp/nr-automate-security

サイバーセキュリティをめぐる現状

近年、サイバー攻撃による被害件数は増加の一途をたどっています。今年も IPA （情報処理推進機構）から発表された「情報セキュリティ10大脅威（組織向け脅威）」で1位、かつ11年連続の選出となったランサムウェア攻撃をはじめ、企業活動に深刻な影響を与える様々な脅威の存在が社会問題化しています。

Microsoft 365 環境も例に漏れず攻撃対象とされており、不正アクセスや情報漏えいなどのインシデントが日々確認されています。セキュリティ対策が急務であることが明らかな一方で、予算や人的リソースの不足から十分な対策を講じるのが困難な企業も少なくありません。特に、ランサムウェア攻撃の被害にあった組織の6割以上（参考：警察庁発表の2025年上半期の統計）を占める中堅・中小企業にとっては大きな課題として立ちはだかっています。設立初期より Microsoft 365 のセキュリティ支援を行ってきた当社としても、この状況を打開し多くの企業の課題解決のお役に立ちたいと考えてきました。

サービス詳細

NR Automate Security は、Microsoft 365 環境におけるログ分析・アラート監視を自動化し、脅威の早期発見から改善提案までを一貫して支援する、ネクストリード独自のセキュリティーソリューションです。不審なアクティビティや不正アクセス、認証情報の漏えいなど幅広いリスクの検知に対応しています。また可視化した脅威の傾向を分析し、適切なセキュリティ向上のためのアドバイザリーを行います。

NR Automate Security は「ゼロトラスト」の実現を視野に設計しており、認証セキュリティ強化・デバイス管理・脆弱性対策を段階的に整備して「攻撃面積を最小化」させ、免疫力を上げていくようにセキュリティの向上を図ります。Microsoft 365 テナントを多角的に保護する並走型の支援は企業のセキュリティ運用負荷を軽減する効果も高く、盤石なセキュリティ環境と同時にお客様が安心して本業に集中できる環境の構築に寄与します。

パートナーシップの強化と販路拡大

NR Automate Security の2025年の実績として、1年間で約88,000ユーザー様に監視サービスを提供しました。早期アラート対応により未然に防いだインシデントの数からも確かな効果を実感していただき、広く支持されるサービスへと成長しています。

前述したとおり中堅・中小企業への訴求は当社の課題であり使命でもあると考えており、Microsoft 365 の導入・活用・開発までのワンストップ支援を強みとして現場密着型でお客様に寄り添うエニックシステムズ様にお取り扱いいただくことで、実現に近づくと判断いたしました。この販売パートナー契約により、セキュリティ対策にハードルの高さを感じているお客様にも細やかなアプローチが可能となり、包括的な支援をご提供できると確信しています。

また、同社が今後の展開として掲げている「Microsoft 365 を導入して終わりにしない支援モデルの確立」においてもセキュリティの側面からバックアップを行い、パートナーシップを発揮して中堅・中小企業の安心・安全な IT 基盤の高度化に貢献できるよう努めてまいります。

- 製品サイト https://www.enicsystemz.co.jp/nr-automate-security- ネクストリード株式会社 https://nextread.co.jp/- 株式会社エニックシステムズ https://www.enicsystemz.co.jp/

お問い合わせ :https://nextread.co.jp/contact/