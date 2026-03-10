大阪たこやき『元祖どないや』が関西最大級イベント「関西コレクション2026 S/S」へスポンサードが決定！

株式会社アドジックス

株式会社アドジックス（本社：大阪府大阪市、代表取締役：藤末雅彦）が運営するたこ焼きブランド「元祖どないや」は、2026年4月5日（日）に京セラドーム大阪で開催される日本最大級のファッションエンターテインメントイベント「関西コレクション 2026 SPRING & SUMMER」に、スポンサードすることが決定しました。

「元祖どないや」のたこ焼きの魅力は、こだわりの生地、大きなタコ、そして絶妙な焼き加減にあります。特に秘伝の生地はカツオ節をベースにした数種類の出汁をブレンドし、卵と小麦粉を絶妙なバランスで配合しています。大阪の食文化を代表する味として、多くの人に親しまれているブランドです。

前回の関西コレクションでは、バックヤードにて「元祖どないや」のたこ焼きを出演者や関係者の皆様へご提供し、大阪らしいおもてなしとして大変好評を博しました。多くの出演者やスタッフからも喜びの声が上がり、イベントの舞台裏を盛り上げる存在となりました。

今回のスポンサードにより、「元祖どないや」は関西発のストリートカルチャーとグルメの融合を目指し、関西コレクションを通じてさらなるブランド認知の向上と若年層へのリーチ拡大を図るとともに、地域の食文化の魅力を発信してまいります。

《イベント概要》

イベント名：関西コレクション 2026 SPRING & SUMMER

日程：2026年4月5日（日）

会場：京セラドーム大阪

公式サイト：https://www.kansai-collection.net

《会社概要》

会社名：株式会社アドジックス

所在地：大阪府大阪市北区梅田1-1-3

代表者：代表取締役 藤末 雅彦

事業内容：飲食事業（元祖どないや 他）、フランチャイズ展開 等

公式サイト：https://www.donaiya.jp/

《本件に関するお問い合わせ》

株式会社アドジックス 広報担当 加藤

TEL：06-6343-2266

Mail：info@donaiya.jp