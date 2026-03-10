自社ブランド「KADONEX(R)」商標登録完了のお知らせ
当社は「トレーディング事業」、「コーディネート事業」、「ものづくり事業」を柱とし、
日本の産業を支える力となることを目指しております。
ものづくり事業は他事業で培った原材料・技術的知見を生かし、商社の枠を超え
新規材料の開発を行っております。
KADONEX(R)は、弊社の社名「KADO」と、ラテン語で「繋がり」を意味する「NEXUS」を
組み合わせた造語です。商標登録を契機とし更なる日本の産業発展に繋がるブランドの開発・
育成に取り組んでまいります。
商標名称：KADONEX(R) （カドネクス）
登録番号：商標第7015688号
登録分類：第1類・第2類・第17類
登録日付：令和8年2月12日
■契機
2021年にポリアスパラギン酸エステルの複数の化合物が化審法に登録されたことを受け、中国FEIYANG GROUPが製造するアスパラギン酸エステルアミンの取り扱いを弊社でも開始しました。
「KADONEX (R) Hシリーズ」とアスパラギン酸エステルを反応させることで得られるポリウレア樹脂を提案いたします。
脂肪族（HDI系）ポリイソシアネート／KADONEX(R)Hシリーズ
*ポリアスパラギン酸エステル（Feiyang社Feispartic F420）との硬化物性
ポリアスパラギン酸エステル系ポリウレアは
- 高透明性
- 高耐候性
- 高硬度
- 速硬化性
- 低粘度（無溶剤）
など優れた特性を有する新しい樹脂系で、塗料・コーティング用途等に使用されております。
一方で柔軟性に乏しく、強靭性が必要な分野には不向きでした。
KADONEX 脂肪族ポリイソシアネート製品のご使用により柔軟・強靭性を得られ、様々な用途分野への適用が期待されます。
KADONEX(R) H5-MとFEISPARTIC F420の硬化膜を折り曲げても、
割れ、白化は発生しておりません。↓↓
■私たちについて
会社名称：株式会社角徳コーポレーション
設立：1993年大阪府羽曳野市
代表者：板野 元彦
企業概要：化学工業薬品の販売並び輸出入。塗料、合成樹脂、インキおよびその原料の販売輸出入。
「顧客に代わってニーズを具現化する確かな「提案力」、化学は出会いから生まれる。」
URL：https://kadotoku.co.jp/
問い合わせフォーム：https://kadotoku.co.jp/contact-us/