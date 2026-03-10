グルメ特化型インフルエンサープラットフォーム『ユニット』導入、東京駅直結の鉄板焼き店「鉄板 五十六」SNS平均6,000PV超えを実現！

株式会社UNIT

株式会社UNIT（本社：東京都渋谷区、代表取締役：岡野剛士）が運営するグルメ特化型インフルエンサープラットフォーム『ユニット』は、「鉄板 五十六」を運営する株式会社スマイルリンクル（本社：東京都千代田区、代表取締役：須藤氏）に導入され、SNS投稿で平均6,000PV超えを達成するなど、大きな成果を上げています。

■ 導入背景

「鉄板 五十六」が出店した東京駅エリアは、通りがかりの集客が見込みにくく、事前認知を持った目的来店が中心となるエリアです。そのため、オープン当初から戦略的な集客施策が不可欠な立地でした。

当初は、インフルエンサーへの個別DMも検討されていましたが、報酬交渉の煩雑さや適正価格の判断しづらさが課題に。そこで、定額制の『ユニット』を導入いただくことになりました。

▼導入店舗詳細

「鉄板 五十六」は2025年夏、東京駅から徒歩5分の商業施設TODA BUILDING 2階にオープンした鉄板焼き店です。カウンターから鉄板が近く、音や香りなど五感を刺激するライブ感あふれる店内が特徴で、客単価5,000～6,000円というカジュアルな価格帯で鉄板焼きを楽しめます。

■導入効果

[表: https://prtimes.jp/data/corp/105299/table/13_1_ff5966557f1489f2171009ef5647688b.jpg?v=202603101051 ]

『ユニット』導入により、以下の成果を達成しました。

- SNS投稿で平均6,000PV超えを実現

店舗のInstagramフォロワー数は約670人ながら、写真1枚の投稿で6,000回以上閲覧されるなど、高いインプレッション数を記録。インフルエンサーからの誘導により、店舗アカウント自体の投稿閲覧数も向上しています。

- オープン時のスタートダッシュに成功

質の高い投稿を多数集められたことで、口コミも増加し、浮遊客のいない立地でありながら、オープン時から好調な集客を実現しました。

■ 導入企業様の声

インフルエンサーに個人で依頼すると、それほど有名でない方でも1万円以上請求されるのが当たり前です。一方、ユニットさんは月額3万円からのプランで使いたい放題。比較にならないほど高コスパだと感じます。

時間と手間がかからず、コスパ良くスピード感がある。そして安心感も十分。これだけの要素が揃っているサービスはなかなかないと思います。

お店のオープン時にインフルエンサーマーケティングを取り入れる意味はとても大きいですね。

当初3ヵ月の予定だった利用期間を延長し、継続利用を決定。さらに、新たにオープン予定の神田のイタリアン業態でもユニットさんを導入することに決めました。

＊詳しくは記事をご覧ください。

記事URL：https://service.unit-g.com/case/030/

■『ユニット』の直接的な価値提供

- 月額定額で継続的なプロモーション

月額3万円～の定額制で、インフルエンサーへの依頼が無制限。新メニュー発表やキャンペーン告知など、タイミングを見て継続的に発信を依頼でき、SNS上での露出を維持できます。

- 商圏に合ったグルメインフルエンサーへの依頼

『ユニット』には、店舗の商圏内に住むグルメ特化型インフルエンサーが多数登録しています。そのため、そのエリアを中心に活動するインフルエンサーを選定し、ターゲット層に刺さる発信を実現します。

- 直接オファーによるミスマッチ防止

店舗側からインフルエンサーのプロフィールや過去の投稿を確認し、お店の雰囲気やコンセプトに合った方に直接オファーが可能です。「自店に合わないインフルエンサーに依頼してしまった」というミスマッチを防ぎます。

■その他の価値提供

そのほか、『ユニット』では、以下の機能・効果が期待できます。

- 複数SNSへの同時展開

Instagram、TikTok、YouTube、X（旧Twitter）への投稿依頼が可能。複数媒体を活用しても追加料金なしで、幅広い層へのリーチを実現します。

- 投稿レポートによる効果測定

Instagramについてはレポート機能で投稿のリーチやエンゲージメントを確認可能。効果を可視化し、次の施策に活かすことができます。

- 複数店舗展開にも対応

コーポレートプランでは、1企業であればどのブランド・店舗でも月額固定費用内で依頼し放題。複数店舗を運営する企業様にとって、よりコストパフォーマンスの高い運用が可能です。

■『ユニット』とは

『ユニット』は、単なるインフルエンサーマッチングサービスではなく、飲食店の「ファンづくり」を支援するグルメ特化型プラットフォームです。

飲食店と、グルメに特化したインフルエンサーをマッチングし、相互で応援・助け合いができる仕組みを提供しています。月額3万円～の定額制で依頼し放題のため、広告予算に限りがある個人店から複数店舗を展開する企業まで、幅広くご活用いただけるサービスです。

詳細を見る :https://service.unit-g.com/■導入実績一例■会社概要

「お店のことが好きな人でお店をいっぱいにすること」これが私たちの仕事であり、挑戦です。私たちは外食業界に特化したマーケティングサービスを作り、育て、1人でも多くのお客様に飲食店に来店してもらうために日々改善を続けてきました。そこで常に感じていることは「外食の可能性」です。便利なコンビニ食があるのに、自宅での料理があるのに人は外食をします。

それは外食でしか得られない楽しさや美味しさ、人を幸せにする場所としての魅力がそこにあるからにほかなりません。この魅力をより多くの人に伝え、より多くの飲食店を「お店のことが好きな人でいっぱいにすること」ができたら私たちの仕事は成功なのだと思います。

■会社名：株式会社UNIT

■所在地：東京都渋谷区神宮前3-13-12-B1

■代表者：代表取締役 岡野 剛士

■事業内容：

グルメ特化型インフルエンサープラットフォーム『ユニット』の企画・開発・運営

グルメ特化型オウンドメディアの企画・開発・運営

グルメ特化型集客コンサルティング支援

■お問い合わせ：customer@unit-g.com

■URL：https://unit-g.com/

https://service.unit-g.com/