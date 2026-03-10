セイコーソリューションズの「電子同意サービス」が医療機関向け「紹介状クラウド」に採用
セイコーソリューションズ株式会社（代表取締役社長：関根 淳、本社：千葉県千葉市、以下 セイコーソリューションズ）が医療機関向けに提供している電子同意サービス（コンパクトイン医療機関向けプラン）が、株式会社Albatrus（代表取締役CEO：星野 仙太 本社：三重県津市、以下Albatrus）の医療機関向け「Medcloud 紹介状クラウド」に採用されました。両社はMedcloudを導入する病院・クリニックなどの医療機関向けに、電子同意機能の提供を進めていきます。本連携により、医療現場では、これまでの紹介状作成業務におけるコストや手間の削減の他、地域における病院と医療機関の連携がよりスムーズになることが期待されています。
AlbatrusのMedcloud紹介状クラウドは、病院から地域の医療機関に紹介する際の紹介状や画像をクラウドで共有するサービスです。セイコーソリューションズの電子同意サービスを連携することで、医師の資格証明を行った電子署名とタイムスタンプによる信頼性の担保が可能となります。本採用にあたりAlbatrusでは、三重県永井病院において、電子署名を用いた紹介状共有の実証実験を行い、実用性と業務効率化の効果を確認しました。今後、大学病院や市立病院などの基幹病院の他、クリニックなどの医療機関への導入を進めていきます。
◆Medcloud 紹介状クラウド詳細：
https://medcloud.albatrus.co/shokai
◆セイコーソリューションズの電子同意サービス詳細：
https://www.seikotrust.jp/lp/medical-consent/
《電子署名を用いた紹介状共有の実証実験 概要》
三重県津市の永井病院において、電子署名を用いた紹介状共有の実用性の検証を行いました。
【課 題】
地域の病院へ紹介する「逆紹介業務」において以下の課題が存在
１. 患者の待ち時間が発生
紹介状を書くまでに時間がかかり、患者の待ち時間が発生
２. 郵送関連業務の負担が増加
一部書類やCDを郵送で処理しており、郵送業務や郵送費用が負担に
３. 情報共有の遅延
紹介先の病院へリアルタイムに情報が共有できず、スムーズな連携を阻害
４. ガイドライン・診療報酬要件を満たした電子運用が難しい
紙での送付に加え、暫定的にメールによる情報共有を行ってきたが、紙の紹介状と同等の原本性・信頼性を確保できないため、ガイドラインおよび診療報酬上の要件を満たした正式な電子紹介状として運用することが困難
【実証実験内容】
セイコーソリューションズの電子署名とタイムスタンプを用い、クラウド上で紹介状原本と画像を安全に共有できることを検証しました。また、ガイドラインおよび診療報酬上の要件を満たすために必要となる、電子署名・タイムスタンプ・医師資格確認を用いた原本性の担保についても有用性を確認しました。
【効 果】
電子署名による原本共有の有用性を確認。連携先はメール通知が来て開くだけというシンプ
ルな運用を実現し、導入3ヶ月で逆紹介業務の40%以上のデジタル化を達成しました。これ
により、郵送業務は従来の30%程度の時間・工数になり、診療報酬においても加算が送信
側・受信側ともに算定されることで、費用は40%以上削減することができました。
これらの運用により、今後下記のさらなる効果が期待されます。
１. 地域連携の強化
情報共有のスムーズ化
連携のデジタル基盤の構築
２. 患者の利便性向上
患者の待ち時間や書類受け取りのための来院数を削減
《システム利用のフロー》
なお、本連携については、3月10日（火）～12日（木）にインテックス大阪にて開催される「メディカルジャパン 大阪」にて紹介いたします。
・出展情報詳細：https://www.seiko-sol.co.jp/archives/92782/
【株式会社Alubatrusの概要】
社 名：株式会社Albatrus
住 所：三重県津市
代表取締役CEO：星野 仙太
Ｕ Ｒ Ｌ ：https://albatrus.co/
病院DXに特化した東京大学発のスタートアップ。病院向けのSaaS/AI開発と、医療業界向けのAI/システム開発の2事業を展開。地方総合病院の4代目で、実際に現場にてDXを推進したCEOが創業。