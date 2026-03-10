GCNJ磯崎功典代表理事、日本取引所グループの国際女性デーイベント「Ring the Bell for Gender Equality」で打鐘・登壇

一般社団法人グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン

一般社団法人グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン（所在地：東京都渋谷区、代表理事：磯崎功典、以下GCNJ）は、国連により定められた「国際女性デー（3月8日）」に関連する取り組みを実施しました。

3月4日、GCNJは株式会社日本取引所グループ（以下JPX）の 国際女性デーイベント（Ring the Bell for Gender Equality）に参加し、磯崎代表理事が打鐘・パネルディスカッション登壇を行いました。

また、GCNJでは2026年の国際女性デーに合わせ、HAPPY WOMAN FESTA 2026後援・出展や、国連グローバル・コンパクトのカウントダウン・セッションの日本語開催も行い、日本におけるジェンダー平等の実現に向けた多角的な啓発を行いました。

JPX国際女性デーイベント Ring the Bell for Gender Equality打鐘・登壇写真提供：日本取引所グループ

毎年の国際女性デーに合わせ、International Finance Corporation（国際金融公社）、国連グローバル・コンパクト、UN Women（国連女性機関）、Sustainable Stock Exchanges Initiative、World Federation of Exchanges（世界取引所連合）、Women in ETFsは取引所での打鐘イベント「Ring the Bell for Gender Equality」を実施しており、今年は世界各国で110カ所以上の取引所が参加する取り組みとなっています。

JPXでは3月4日、東京証券取引所（東京都中央区）でのイベントを開催し、GCNJの磯崎代表理事も打鐘を行いました。また、イベント内で行われたパネルディスカッション「多様性がもたらす価値: 投資・政策・企業戦略の視点」では、磯崎代表理事が国連グローバル・コンパクトの取り組みや経営者としての視点を紹介しながら、ダイバーシティ実現とジェンダー平等が企業経営にとって不可欠であることを語りました。

打鐘を行ったGCNJの磯崎代表理事（写真提供：日本取引所グループ）HAPPY WOMAN FESTA 2026後援・出展

GCNJは「【10周年】国際女性デー｜HAPPY WOMAN FESTA 2026」（主催：HAPPY WOMAN実行委員会）を後援しました。3月8日に国連大学本部ビル（東京都渋谷区）で実施された「国際女性デー｜HAPPY WOMAN FESTA 2026 TOKYO」でのブース出展も行い、国連と企業を結ぶサステナビリティ・イニシアチブである国連グローバル・コンパクトの活動を多くの来場者に向けて伝えました。

国連グローバル・コンパクト カウントダウン・セッション 日本語開催

国連グローバル・コンパクトでは2月24日から3月5日にかけて、国際女性デーに向けたオンライン形式のカウントダウン・セッションを開催し、企業に向けてグローバル潮流や取り組み事例の紹介を行いました（全4回、日本語通訳付き）。

【セッション各回のテーマ】

- グローバル潮流と「女性のエンパワーメント原則」の力- コレクティブ・アクションを通じた「同一価値労働・同一賃金」の実現- 戦略的サプライヤー・エンゲージメントを通じた、ジェンダーに責任あるサプライチェーン構築- 女性中心のデジタルトランスフォーメーションに向けたコレクティブ・アクション

GCNJでは、今後も多様なステークホルダーと連携しながら、日本におけるジェンダー平等推進、SDGs達成に向けた取り組みを進めていきます。

【一般社団法人グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン（GCNJ: Global Compact Network Japan）について】

グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン(GCNJ)は、国際社会が持続可能な成長を実現するための世界的な枠組みである「国連グローバル・コンパクト」のカントリー・ネットワークとして2003年12月に発足。人権、労働、環境、腐敗防止の４分野における国連グローバル・コンパクト10原則の実践と、サステナビリティ、SDGsの経営への浸透を民間企業や団体に推進しています。2026年3月現在、会員数は677を数え、会員の皆様と共に、責任ある創造的なリーダーシップを発揮していくことを目指しています。

■グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン サイト

https://www.ungcjn.org/

