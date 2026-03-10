プレミアグループ、「健康経営優良法人（大規模法人部門）」に2年連続で認定

プレミアグループ株式会社

自動車に関する複合的なサービスを提供するオートモビリティ企業のプレミアグループ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：柴田洋一、以下「当社」）は、経済産業省及び日本健康会議が共同で選定する「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定されましたことをお知らせいたします。昨年度に引き続き2年連続となります。

【プレミアグループの健康経営の取り組みについて】

当社グループは、事業や未来を創るのは「人財」であるという考えのもと、多様な人財が個々の能力を最大限発揮するための基盤となる「健康」の保持増進、および従業員幸福度「Well-being」の向上を経営の重点課題（マテリアリティ）として位置付けております。

2024年に策定した「健康経営宣言」に続き、2025年には新たに「健康経営戦略マップ」を作成し、目的達成に向けた道筋を明確化いたしました。この戦略に基づき、ハード・ソフト両面からの環境整備を継続的に推進してきた結果、昨年度に続きその取り組みを評価いただき、この度の認定に至りました。

■主な取り組み内容

1.柔軟で多様な働き方を支援する制度の定着

・フレックスタイム制、時短勤務、テレワーク職の活用によるワークライフバランスの向上

・時間単位有給休暇や、最大10連休の取得を推奨する長期休暇制度「プレミアウィーク」の運用

2.身体的・精神的な健康保持のサポート

・感染症予防環境の整備や婦人科健診・検診の費用補助による予防医療の推進

・健康社食サービスの提供や、緑豊かなリフレッシュスペースを完備したワークプレイスの提供

・オフィスでの鍼・マッサージサービスの導入による、従業員の疲労回復と心身のリフレッシュ促進

3.コミュニケーション活性化と組織の「人財力」強化

・従業員とその家族を対象としたイベント開催や社内報によるエンゲージメント向上

・社内コミュニケーションを促進する部活動への費用補助やフリーエリアの設置

■プレミアグループの「健康経営宣言」「健康経営戦略マップ」はこちら(https://www.premium-group.co.jp/companyinfo/sustainability/health_management/)

当社グループは今後も、多様な人財が心身ともに健康で、その個性や能力を十分に発揮し活躍できる環境の維持と改善に取り組み、健康経営をより一層推進してまいります。

【健康経営優良法人認定制度について】

健康経営優良法人認定制度は、地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。

■「健康経営優良法人2026」（経済産業省WEBサイト）はこちら(https://www.meti.go.jp/press/2025/03/20260309002/20260309002.html)

■「健康経営優良法人2026認定企業一覧」（健康経営優良法人認定事務局ポータルサイト）はこちら(https://kenko-keiei.jp/houjin_list/)

―――――会社情報―――――

【プレミアグループについて】

プレミアグループは、「オートモビリティ企業グループ」です。

私たちは、仕入れ、購入、利用、整備、買取りをはじめとする「クルマ」に関する様々な行程において、お客様や自動車販売店・自動車整備工場の皆様に先進的なソリューションを提供してまいります。

2018年12月に東証一部に上場し、2022年４月にプライム市場へ移行。現在では、国内・海外合わせた20社以上のグループ体制で、東南アジアを中心とした海外でも事業を展開しています。

〈会社概要〉

社 名：プレミアグループ株式会社（持株会社）

上場市場：東京証券取引所プライム市場（証券コード：7199）

代 表 者 ：代表取締役社長 CEO 柴田洋一

所 在 地 ：東京都港区虎ノ門2-10-4 オークラプレステージタワー19階

設 立：2015年5月（グループ創業は 2007年11月）

資 本 金 ：1,801百万円（2025年12月末時点）

事業内容：株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営等

U R L：https://www.premium-group.co.jp/

〈本件に関するお問い合わせ先〉

プレミアグループ株式会社

グループ成長戦略 本部広報・IR部

Ｅｍａｉｌ：koho@premium-group.co.jp