Softillシリーズから新しいまくらモデルが登場！累計4.1万個突破の実績で「ひとをダメにしない」心地よさを実現

萩原株式会社

萩原株式会社（本社：岡山県倉敷市）は、快適な眠りとリラックスタイムを提供する新感覚まくらシリーズとして、個性豊かな3つのまくらを新発売いたしました。これらのまくらは、まくら本体の側地を除いてすべて日本製であり、丸洗い可能で高さ調整機能を備えた“Softill（ソフティル）”素材を使用した快眠サポート枕です。

Softill(R)シリーズは累計販売数4.1万個を突破！（2025年12月15日時点）

Softill(R)シリーズは、現在までに累計販売数4.1万個を突破しており（2025年12月15日時点）、お客様満足度は95.1％という高評価をいただいております。この実績と信頼に支えられ、人気モデルが新たに生まれ変わりました。

お客様の声が証明する満足度

実際にご使用いただいたお客様からは、

・「ふわふわで毎日息子と取り合いながら使っています」

・「小さいかな？と思いましたが十分なサイズ。寝返りしても音が出ず、ぐっすり眠れます」

・「今まで触れたことのないような触り心地で、とても気持ちいいです」

といった嬉しいお声を多数いただいております。日常に寄り添う使い心地が、多くのご家庭で支持されています。

■ ストレスに敏感な方に寄り添う枕「人をダメにしないまくら」

マシュマロのようなプレミアムな触感で、頭・首・肩を自然にサポートする新感覚の枕です。環境の変化で心と身体がこわばりやすい方にも、優しい触感でリラックスを提供します。お昼のひと休みから夜の深い眠りまで、生活スタイルに合わせて4サイズからお選びいただけます。高さは自宅で簡単に調整可能で、丸洗いできるため常に清潔にご使用いただけます。

人をダメにしないまくら / \3,990（税込）～

クオリアル公式 商品ページ：https://qualial.shop/products/foot-ll-01

萩原製造所 商品ページ：https://hagiharaseizosho.shop/products/250125040

はぎもの舎楽天 商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/hagimonoya/foot-ll-01/

■ くの字型で“休む・眠る・整える”をひとつに「ダラくの枕」

新しい感覚の枕で、マシュマロのような触感と独自の“くの字”形状が、頭・首・肩を自然にサポートします。横向き寝や仰向け、さらにはひざ置きにも対応し、多様な姿勢に対応します。自宅で高さを簡単に調整でき、丸洗いも可能です。

ダラくの枕 / \12,990（税込）

クオリアル公式 商品ページ：https://qualial.shop/products/250125048x

はぎもの舎楽天 商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/hagimonoya/250125048x/

■ リラックス感を追求した抱き枕兼用タイプ「くまのこまくら」

“枕”と“抱き枕”の機能を兼ね備えたリラックスモデルです。体を優しく包み込むくの字型デザインと、ふわもち触感のソフティル素材が、心地よいリラックス空間を提供します。自宅のくつろぎ時間のほか、リビングや寝室でも活躍する万能アイテムです。高さ調整や洗濯機洗いにも対応し、快適さを持続します。

くまのこまくら / \12,990（税込）

クオリアル公式 商品ページ：https://qualial.shop/products/250125049x

萩原製造所 商品ページ：https://hagiharaseizosho.shop/products/250125048

はぎもの舎楽天 商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/hagimonoya/250125049x/

専門家からの推薦コメント

枕と抱き枕をひとつにした “休むための形”。

くの字まくらは、枕と抱き枕をひとつにした“休むための形”。頭・肩・腕まで支えるくの字構造が、仰向け・横向き・くつろぎ姿勢まで自然にフィットし、力の抜けた状態へ導き至極のリラックスへ。もっちり柔らかなソフティル素材と高さ調整機能で、長時間使っても、ストレスを感じにくい設計。さらに通気性に優れ熱がこもらないため睡眠の質を高める性能。眠る前も、眠っている間も、そして休む時間さえも整える。

沼るほど心地よく、いつでもどこでもリラックスできる枕です。

理学療法士 / 睡眠コンサルタント南茂幸氏Minami Shigeyuki

“経営者の戦略的睡眠”を専門に数多くの実績。

脳疲労やホルモンバランスと意思決定力の関係など科学的にアプローチ。実体験と理論をもとに「なぜ睡眠なのか」に徹底誠実回答。安心して相談できる雰囲気づくりを大切に、信頼重視でサポート。

Softill（ソフティル）とは

ほっと癒す、極上のマシュマロ触感

130年以上暮らしに寄り添い続けてきた萩原株式会社が、最高の柔らかさを追求した結果、マシュマロのように柔らかいパイプ素材、「Softill(R)（ソフティル）」が誕生しました。

ソフティルは萩原が独自に開発した、スーパーソフトパイプです130年の知見

い草のござから、PPござの開発へ。暮らしに寄り添い続けてきた技術と発想が、新たな樹脂素材の誕生へとつながっています。

独自成形技術

独自の成形技術により、従来のパイプ素材の常識を覆す、マシュマロ触感のパイプ素材の開発を実現しました。

国内自社工場

製造から出荷まで自社一貫体制。独自に改良した樹脂押出機で丁寧に成形し、品質の徹底管理を行っています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Lg9JcVjfPFk ]

Softill(ソフティル)の枕には選ばれる理由があります

からだの形状に合わせてしなやかにフィットし、体圧を広範囲に分散。頭部や首・肩への圧力集中を軽減することで、自然とリラックスした寝姿勢へと導きます。毎日の眠りを、より上質なくつろぎの時間へと変えます。

体圧分散試験結果画像

中材だけでなく側生地にも通気性に優れた素材を使用。枕内部にこもりがちな熱や湿気をすばやく外へ逃がし、快適な睡眠環境をキープします。夏場でも、サラッとした使い心地が持続。頭部にこもる熱を効率よく放出することで、朝まで心地よい眠りをサポートします。

（左画像）蒸気を使った、通気性検査（右画像）専用の水着生地カバー

中材のパイプ量を増減することで、枕の高さをお好みに合わせて細かく調節可能。商品到着後、ご使用のマットレスや敷布団の上で実際に寝心地を確かめながら、自分にぴったりの高さへとカスタマイズできます。

高さ調節機能で、自分好みの高さに調節できます。

パイプ材のへたりが気になり始めたら、洗濯乾燥を行ってください。定期的なメンテナンスで、ふっくらとした心地よさを長く保つことができます。

熱乾燥処理前と後の比較

一般的なパイプ枕は、寝返りを打ったたびにパイプ同士が擦れる「ガサガサ音」が目立つため、安眠を妨げてしまうことがあります。ソフティルは従来のパイプの欠点を大幅に軽減しました。まるで綿枕や低反発ウレタンのような、静かな寝心地をご体験いただけます。

各種クッション材寝返り音試験結果。既存ソフティルよりさらに静音になりました。

枕本体も洗濯機洗いOK。

適切なサイズの洗濯ネットに入れて、中性洗剤をご使用ください。洗濯後は、風通しの良い日陰に平干しで乾かします。

※重量があるため、縦型洗濯機を推奨しております。

※時間を置いて中身をかき混ぜると乾きが早くなります。

■商品名

人をダメにしないまくら (専用カバー付き)

・サイズ

Sサイズ (約25×35cm)

Mサイズ (約35×50cm)

Lサイズ (約43×63cm)

LLサイズ (約43×90cm)

※枕本体(白)と専用カバー(柄)のセットでお届けいたします。

・ソフティル充填量

Sサイズ (約0.6kg)

Mサイズ (約1.8kg)

Lサイズ (約3.2kg)

LLサイズ (約3.8kg)

・カラー： ブラック、ベージュ

・素材

【枕本体】

側地：ポリエステル92%、ポリウレタン8%

中材：ソフティル（主原料：ポリオレフィン系複合樹脂）

【カバー】

ポリエステル89%、ポリウレタン11%

・日本製 (まくら本体側地のみ中国製)

■商品名

ダラくの枕 (専用カバー付き)

・サイズ

約60×60cm

※枕本体(白)と専用カバー(柄)のセットでお届けいたします。

・ソフティル充填量

約2.8kg

・カラー： ブラック

・素材

【枕本体】

側地：ポリエステル92%、ポリウレタン8%

中材：ソフティル（主原料：ポリオレフィン系複合樹脂）

【カバー】

ポリエステル89%、ポリウレタン11%

・日本製 (まくら本体側地のみ中国製)

■商品名

くまのこまくら (専用カバー付き)

・サイズ

約60×60cm

※枕本体(白)と専用カバー(柄)のセットでお届けいたします。

・ソフティル充填量

約2.8kg

・カラー： ベージュ

・素材

【枕本体】

側地：ポリエステル92%、ポリウレタン8%

中材：ソフティル（主原料：ポリオレフィン系複合樹脂）

【カバー】

ポリエステル89%、ポリウレタン11%

・日本製 (まくら本体側地のみ中国製)

■主な取り扱いショップ

・萩原製造所

https://hagiharaseizosho.shop/

・クオリアル公式ショップ

https://qualial.shop/

・はぎもの舎 楽天市場店

https://www.rakuten.co.jp/hagimonoya/



萩原株式会社

萩原株式会社は、1892年の創業以来、岡山・倉敷を拠点とし、131年の歴史を誇る企業です。お部屋のインテリア全般を提案する製品ラインアップを展開し、海外向け取引も積極的に行うグローバル企業です。

[萩原株式会社公式サイト]

https://e-hagihara.co.jp