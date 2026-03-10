全国信用組合中央協会様の「階層別研修」にTsudleを導入、全国143・複数拠点にまたがる研修申込管理を効率化し、円滑な研修運営と運営負荷削減を実現

株式会社リザーブリンク

株式会社リザーブリンクは、全国信用組合中央協会（所在地：東京都中央区 会長：柳沢 祥二）が実施する「信用組合向け階層別研修」において、イベント予約管理システム「Tsudle(ツドル)」をご導入いただきました。

本研修は、全国の信用組合職員を対象に、人材育成やスキルアップに必要な能力向上を目的とした教育プログラムです。これまで、全国143の信用組合から受け取った参加者情報を手作業でまとめていたため、申込管理や予約変更の対応、名簿作成にかかる工数が大きい点が課題となっていました。

Tsudleの導入により、これまで手作業で行っていた研修ごとの枠数管理や団体申込、カテゴリ（課長研修／若手研修など）の整理をオンラインで一元管理できるようになりました。その結果、申込管理にかかる工数が削減され、情報整理のしやすさが大幅に向上しています。

全国信用組合中央協会様および研修内容のご紹介

全国信用組合中央協会様は、全国の信用組合を会員とし、地域金融機関としての専門性向上や経営支援を目的に、多様な研修や教育プログラムを提供しています。

今回Tsudleをご導入いただいた信用組合向け研修では、職員の階層別基礎研修のほか、

- リーダーシップ研修- コミュニケーション研修- コーチング研修

など、人材育成の基礎となるヒューマンスキルの習得の場となっています。

参加者は全国の信用組合職員で、所属や役職に応じた多様なプログラムが年間を通じて開催されています。

導入のきっかけや決め手

信用組合職員のヒューマンスキルを高める研修では、参加者が必要とする研修を確実に受講できるよう、正確な申込管理とスムーズな運営体制を整えることが重要視されていました。

特に全国143の信用組合から申込情報が寄せられるため、受講者情報の整理や研修カテゴリごとの管理を効率化し、必要な教育機会を確実に提供できる仕組みが運営における重要なポイントとなっていました。

こうした背景から、研修申込の管理、団体申込の受付、研修種別の分類を一元化できるツールを検討され、以下の点が評価されTsudleの採用に至りました。

- 従来使用していた申込項目をそのまま反映できる柔軟な団体申込フォーム- 研修種別（課長研修・若手研修など）をタグで分類し、一覧性を高められる管理性- 枠数・残席の自動管理により、申し込み状況を正確に把握できる点- 誰でも迷わず操作できるシンプルな画面設計

Tsudleで申込・情報整理を一元化できたことで、名簿作成や予約変更への対応がスムーズになり、研修準備から当日の運営までの効率化につながりました。

さらに全国信用組合中央協会様では今回の導入を踏まえ、事後アンケート収集や出欠管理の可視化など、研修運営をさらに改善できる機能への期待も寄せられています。

サービス概要

サービス名:イベント予約管理システム『Tsudle(ツドル)』

ＵＲＬ： https://yoyaku-package.com/tsudle

株式会社リザーブリンク 会社概要

当社では金融機関の来店予約や、住宅設備メーカーのショールーム予約など、様々な業界・業種における「ヒト・モノ・スペース」×「時間」の調整をWEBで完結できるSaaS型予約管理システム「ChoiceRESERVE」を15年に渡り、5,000件以上に提供してきました。顧客ニーズの多様化、物価高、人手不足によって、よりITやAIを用いたノンコア業務の工数削減や人的リソース最適化が求められる中、私たちは今後も「予約管理」を中心に、それらの業務・経営課題を解決してまいります。

設立：2010年11月

本社所在地：東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル

代表者：代表取締役 井出勝彦

U R L： https://reservelink.co.jp

事業内容：クラウド予約管理サービスの企画・開発・販売

・予約管理システムChoiceRESERVE https://yoyaku-package.com/

・事前注文システムCOTOL https://cotol.jp/

・イベント予約管理システムTsudle https://yoyaku-package.com/tsudle

・予約の研究「予約ラボ」 https://yoyakulab.net/