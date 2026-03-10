Scalebaseとクラウドサインが連携開始。注文書類から契約締結までをシームレスに接続し、受注リードタイムの短縮を実現

Scalebase株式会社

法人向け収益管理システムを提供するScalebase株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：毛利 悠記、以下、Scalebase）は、弁護士ドットコム株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：元榮 太一郎 、以下「弁護士ドットコム」）が提供する電子契約サービス「クラウドサイン」との連携を開始したことをお知らせします。

連携の背景と解決する課題

B2B取引において、契約締結は収益発生の起点となる重要なプロセスです。しかし、多くの現場では依然として「帳票作成ツールで書類作成」→「PDF出力」→「電子契約サービスへアップロード・宛先入力」といった、ツールの分断による非効率な手作業が発生していました。

この分断は、転記ミスのリスクを高めるだけでなく、締結ステータスの反映・確認漏れや、締結後の請求データ登録の遅延など、収益認識までのリードタイムを長期化させる要因となっていました。

本連携で実現すること

Scalebaseで作成した見積書・申込書データを、ワンクリックで「クラウドサイン」へ連携・送信することが可能になります。

1. 転記レスで送信、誤送信リスクを排除

Scalebase上の顧客情報と契約情報を元に帳票PDFが自動でクラウドサインに連携されます。担当者が手作業で宛先を入力する必要がないため、メールアドレスの入力ミスや、誤ったファイルの添付といったリスクを根本から排除します。

2. ステータスの一元管理とリードタイム短縮

押印完了ステータスを、Scalebaseの画面上でリアルタイムに確認できます。営業担当者は複数のツールを行き来することなく進捗を把握でき、締結までのフォローアップを迅速に行えます。

3. 契約締結から請求開始までを自動化

契約締結が完了すると、締結済みのPDFファイルが自動的にScalebaseに保管されます。さらに、締結情報をトリガーとして請求データの生成準備へスムーズに移行できるため、契約から初回請求までのタイムラグを極小化し、収益計上のスピードを加速させます。

クラウドサインについて

https://www.cloudsign.jp/

クラウドサインは、契約の締結から管理までデジタルで完結させる契約マネジメントプラットフォームです。

電子署名法に準拠した電子署名とタイムスタンプによって円滑かつ、安全な契約締結を実現します。

また自然言語処理技術を用いたAI契約書管理機能、契約書の振り分けのオートメーション化を実現したスマートキャビネット機能など、様々な契約管理機能により、過去に紙で締結した契約を含め一元的に検索・期限管理ができます。

電子契約市場においては2015年の提供開始以来、企業や自治体などで幅広く導入されている、

No.1 （※）のサービスです。

※ 株式会社富士キメラ総研「ソフトウェアビジネス新市場2025年版」

（電子契約ツールベンダーシェア、2024年度実績）

【Scalebase株式会社について】

Scalebase株式会社は「あらゆる企業に、フルスイングを。」をミッションに掲げる、SaaSスタートアップです。

私たちは、企業のポテンシャルを最大限に引き出す上でボトルネックとなりがちな、収益管理業務に着目しています。生成AIの登場を筆頭にビジネスモデルの変革スピードは年々加速しています。

企業の多くは、これまで主流だった”売り切り”の形から”継続的なサービス提供”にシフトしており「Scalebase」は、このようなビジネスモデルに対応し、企業の継続的な成長を支援しています。

また、SaaSプラットフォームのみならず、法人間決済（B2B Fintech）の領域から企業のキャッシュフローの流れを滑らかにし、システムだけでは届かない現場の課題には、コンサルティングやBPOによるオペレーション支援（Ops）を提供しています。

複雑な収益管理業務から企業を解放し、信頼できるデータを基にした迅速な意思決定を支援することで、すべての企業が本来の価値提供に全力を注げる世界の実現を目指します。

【プロダクトについて】

収益管理システム「Scalebase」

「Scalebase」は、見積から売上にわたる収益プロセスを管理・最適化できるSaaSです。サブスクリプションビジネス（継続課金）を筆頭に、一般的な販売管理システムやスプレッドシートでは困難な、顧客ごとに異なる契約条件の柔軟な管理、従量課金

や日割りといった料金計算の自動化を通し、商品・顧客・見積・契約・請求・売上の一気通貫での管理を実現します。また、データをもとに事業の重要指標を可視化し、販売戦略の意思決定と実行をサポートします。

「Scalebase」サービスサイト：https://scalebase.com/subsc

請求・決済システム「Scalebase ペイメント」

「Scalebase ペイメント」は、請求・決済業務を管理・最適化できるSaaSです。請求書の発行・送付、クレジットカード決済、口座振替といった決済業務の管理や効率化はもちろんのこと、入金管理・督促・収益認識基準への対応など幅広くサポートしています。

「Scalebase ペイメント」サービスサイト：https://scalebase.com/payment

【会社概要】

会社名 ：Scalebase株式会社

設立 ：2018年8月21日

代表者 ：代表取締役CEO 毛利 悠記

事業内容：収益管理システム「Scalebase」、請求・決済システム「Scalebase ペイメント」の開発・提供・運用

所在地 ：東京都港区新橋2-12-1 ランディック第3新橋ビル9階

URL ：https://scalebase.co.jp/





