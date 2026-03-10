「アトツギ支援認定サポーター」第5・6期募集開始！

一般社団法人ベンチャー型事業承継

若手後継者（アトツギ）の新規事業開発を支援する一般社団法人ベンチャー型事業承継は、専門家向けの認定制度「アトツギ支援認定サポーター」の第5期・第6期の募集を開始します。

2025年の全講座満席という反響を受け、より実践的でアトツギの「挑戦」に寄り添うカリキュラムへと進化。

5月・9月開催の受講生を募集するため、オンライン説明会を実施します。

アトツギ支援認定サポーターとは

「アトツギ支援認定サポーター」制度は、士業・金融機関・コンサルタント等の各専門家が「後継者視点」を習得し、アトツギの挑戦に深くコミットするための実践講座です。

2025年に実施した全4回の講座は、募集開始とともに申し込みが相次ぎ、すべて満席（合計40名のサポーター輩出）となりました。

5期講座より、理論と実践を繋いだ内容にリニューアル

今回より、講座内容をリニューアル。これまでの知識習得から、アトツギ特有の成長メカニズムを深く理解し、現場で変革を導くための「実践的なOS（基盤）」へとアップデートしました。

「理論」と「実践」を橋渡しするスパイラル学習：

「アトツギ甲子園」等の生きた事例（実践）と、成長サイクルを構造化した「落合理論」を往復。感覚的な支援を脱し、根拠に基づいた再現性の高い伴走を可能にします。

「自律」と「制約」を乗りこなす力の習得：

家業の「制約」を飲み込み、自らの意志（自律）をどう「周囲からの正統性」へ繋げるか。アトツギ特有の矛盾を、螺旋状の成長へと昇華させる関わり方を学びます。

「感情的な葛藤」へのアプローチ強化：

新規事業のノウハウ以上に、親族間のハレーション解消や孤独への寄り添いを重視。アトツギの「心の壁打ち相手」として、現場の泥臭い課題を突破するマインドセットを行います。

受講者の声（認定サポーター インタビューより）

鈴木 正靖さん（弁護士） 「法的な助言以上に、アトツギの孤独や『言葉にできない悩み』に寄り添う存在が必要だと痛感。士業の枠を超え、挑戦者の『心の壁打ち相手』になる覚悟が決まりました。」

糸川 郁己さん（経営者／地域支援） 「アトツギは責任と自分らしさの間で葛藤しています。そんな彼らを全肯定し、敬意を持って伴走する専門家ネットワークを得られたことは、支援者として大きな財産です。」

関 幸一さん（マーケター） 「実家の廃業という原体験があり、ITの力でスモールビジネスを支えたいと考えてきました。講座を通じ、合理性だけでは割り切れない『家業の葛藤』への向き合い方を習得。機能提供の前に、まずは一人の伴走者として、アトツギの人生に長期志向で寄り添う覚悟が持てました」

本田 沙織さん（中小企業診断士） 「当事者としての苦い経験をしていましたが、適切な距離感とマインドセットを叩き込まれたことで、自身の背景と専門性が繋がりました。アトツギ娘や女性経営者の身近な相談相手として、後悔のない承継をサポートしていきます」

活動実績

認定サポーターは、全国各地の行政や金融機関が進めるアトツギ支援プログラムの現場で、伴走者として不可欠な役割を担っています。

愛媛県庁「アトツギ伴走支援事業」への参画：

愛媛県内の中小企業の後継者が挑む新規事業創出に対し、認定サポーターが伴走。アトツギが抱える家業ならではの葛藤を解きほぐしながら、事業化に向けたマインドセットとスキルの両面を支え、地域の次世代リーダーの育成に寄与しています。

全国の自治体・支援機関との協働：

愛媛県だけではなく、各地域の支援プログラムにおいて、アトツギの「一番の理解者」として高い専門性を発揮。孤独な挑戦になりがちなアトツギに対し、外部のサポーターが第三者視点で関わることで、世代交代に伴う変革を加速させています。

第5期・第6期 開催スケジュール＆説明会案内

第5期： 2025年5月（5/16・5/20・5/30）

第6期： 2025年9月開催（9/12、9/16、9/26）

オンライン説明会： お問い合わせいただいた方と日程調整のうえ実施

詳細は下記サイトよりご確認ください。

【詳細・お申し込みはこちら】

https://ac-supporters.com/

【一般社団法人ベンチャー型事業承継】

「挑戦するアトツギが日本経済に地殻変動を起こすエコシステムを実現する」をビジョンに掲げ、スタートアップとファミリービジネスに精通する経営者が中心となって2018年に設立。

全国の中小企業の承継予定者や後継者を対象に、全国各地の行政や支援機関、大学、金融機関と協同で実施する研修イベントのほか、学びのプラットフォーム『ファースト(https://atotsugi-1st.com/about)』を運営。また後継者視点を持つ専門家の輩出を目的に「アトツギ支援認定サポーター制度」を創設。2025年からは47都道府県で各1000人のアトツギベンチャーを輩出するための「ヨンナナ1000(https://take-over.jp/4499)」プロジェクトを開始。

https://take-over.jp/

◯設立：2018年6月20日

◯代表理事：山野 千枝（株式会社千年治商店 代表取締役）

◯理事：

・中山 亮太郎（株式会社マクアケ 代表取締役社長）

・山田 岳人（株式会社大都 代表取締役）

◯顧問：

・山根 太郎（株式会社ミラタップ 代表取締役社長）

・入山 章栄（早稲田大学ビジネススクール 教授）

・加藤順彦（株式会社ToGEAR MSC代表取締役）

・山井 太（株式会社スノーピーク 代表取締役会長兼社長）

・藤野 英人

（レオス・キャピタルワークス株式会社 代表取締役会長兼社長・最高投資責任者(CIO)）

・菊川 人吾（経済産業省 イノベーション・環境局長）

・黒田 英邦（コクヨ株式会社 代表執行役社長）

◯拠点

・東京オフィス／東京都千代田区神田錦町1-17-1 神田高木ビル7F

・関西オフィス／大阪市中央区北浜東1-29GROW北浜ビル1002

・九州オフィス／福岡県福岡市中央区大名2-6-53 大名ガーデンシティテラス棟2F ダイアゴナルラン福岡