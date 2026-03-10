【出展募集スタート！】危機管理産業展(RISCON TOKYO)2026

アテックス株式会社

株式会社東京ビッグサイトは、2026年9月30日(水)から10月2日(金)までの3日間、東京ビッグサイト南展示棟全館にて開催する『危機管理産業展(RISCON TOKYO)2026（以下 RISCON）』の出展募集を開始しました。

今年で22回目の開催を迎える本展は、危機管理に対する社会的ニーズの高まりにより出展希望者が増えていることから、展示スペースを拡大しての開催となります。「防災・減災」、「BCP・事業リスク対策」、「セキュリティ」の3分野を主要テーマとして、危機管理に関わるソリューションが一堂に会します。また、時宜にかなったテーマにフォーカスした併催企画として、今年は「危機管理ドローン・ロボット」「サイバーセキュリティソリューション」「セーフシティTECH」を展開します。本展は、国・自治体関係者をはじめ、製造業・卸売業などあらゆる業界の経営層・実務担当者の皆さまを来場者としてお迎えしており、喫緊の課題解決に資する製品・サービスを、ターゲット層に直接アピールする絶好の機会となります。

出展募集は2026年５月 29 日（金）までとなっており、公式Webサイトよりオンラインでの申込が可能です。昨年はご好評により出展枠が完売いたしましたので、ご出展を希望される場合はお早めにお申し込みください。出展にご関心がありましたらお気軽にRISCON TOKYO事務局までお問い合わせください。

展示会の詳細は、公式Webサイトよりご確認いただけます。

◆RISCON公式Webサイト https://www.kikikanri.biz/

＜展示会開催概要＞

危機管理産業展(RISCON TOKYO)2026

会 期：2026年9月30日(水)～10月2日(金) 10：00～17：00

会 場：東京ビッグサイト南展示棟全館（南1～4ホール）

主 催：株式会社東京ビッグサイト

特別協力：東京都

運 営：アテックス株式会社

展示規模：348社506小間（前回2025年10月実績）

来場者数：19,622名（前回2025年10月実績）

入 場 料：無料（完全事前来場登録制）

同時開催：テロ対策特殊装備展(SEECAT)‘26

＜展示会の特長・注目ポイント＞

1. 多様化する「危機管理」ニーズに対応したビジネストレードショー

近年、全国各地で頻発化・激甚化する自然災害や今後発生が予測される南海トラフ地震と首都直下地震、また各地で増加する強盗事件やサイバー攻撃による凶悪犯罪など日常や社会全体に潜むリスクが顕在化しており、これらに対する「備え」として官民一体となった対策が必要とされています。RISCONは、『防災・減災』『BCP・事業リスク対策』『セキュリティ』の主要3分野と、新たなソリューションを提案する3つの併催企画により、あらゆるシーンの「危機管理」を網羅しており、さまざまな課題を抱える自治体関係者、企業の経営層や危機管理担当者との質の高いビジネスマッチングを実現しています。

◆併催企画１.『危機管理ドローン・ロボット(DREC)』

危険区域やリスクを伴うシーンでのドローン・ロボットの活用を提案

出展対象：ドローン・ロボット機体、搭載機器・装置、

活用提案の例（災害現場対応、インフラ維持管理、警備業務）、

その他、ドローン・ロボットの活用提案・ソリューション など

◆併催企画２.『サイバーセキュリティソリューション(CSS)』

サイバー空間のリスクに対処するソリューションを提案

出展対象：ランサムウェア対策、DDoS攻撃対策、セキュリティ監視（EDR,MDR など）、

メールセキュリティ、ゼロトラストセキュリティ、

アクセス制御（フィルタリング、不正アクセス対策 など）、コンサルティング、

セキュリティ診断、ペネトレーションテスト、

情報資産管理（データ暗号化技術、ログ監視ツール など）

その他サイバーセキュリティ対策など

◆併催企画３.『セーフシティTECH（S-city）』

安心・安全なまちづくりをテーマとしたBtoG展示エリア

出展対象：災害に強いまちづくり、防犯まちづくり、インフラ保全・管理・老朽化対策、

グリーンインフラ、その他、安心・安全なまちづくりに関わるソリューション など

2. 最新の「リスク」をピックアップした展示エリアを設置！！

社会全体におけるリスクが移り変わるなか、そのリスクに対処するソリューションも多様となっています。

今回のRISCONでは、現在注目が集まっている防災、BCP、セキュリティ関連の製品・サービスの中からテーマをピックアップし、出展企業を募っています。

＜2026年Pick up＞

１. 防災・減災：「水害対策・気象災害対策」「移動式災害支援車両」

２. BCP・事業リスク対策：「猛暑対策・熱中症対策」「情報資産のリスク対策（IT-BCP）」

３. セキュリティ：「鳥獣害・クマ対策」

3. 認知度抜群の展示会「RISCON TOKYO」 目的意識の高い来場者に確実にPR可能

『危機管理』に関する展示会のトップランナーとして抜群の知名度を誇るRISCONには、国・自治体関係者をはじめ、民間企業の経営層や危機管理部門の担当者などが多数来場。自社の製品・サービスをあらゆる業界へ広くPRすることが可能です。

また、有識者が登壇するスペシャルカンファレンスや自治体向けカンファレンスをはじめ、各出展分野と連動した旬なセミナーを開講し、目的意識の高い来場者の誘致を強力に後押しします。

4. 充実した出展者サービス！出展者参加型の企画が出展効果をさらに膨らませます。

出展者参加型の展示企画として、災害食・保存食を試食できる『RISCON防災カフェ』、避難所資機材を集中展示する『避難所体験ゾーン』を実施予定です。また、会場内の出展者専用実演スペースは、来場者との距離が近づくライブ感のある実演スペース『Risk Control LIVE』にリニューアルし、ブース外でのPR機会を提供します。いずれも、全出展者が参加対象で、申込無料となります。

＜本件に関するお問い合わせ＞

RISCON TOKYO 事務局

TEL：03-3503-7641 FAX：03-3503-7620

E-Mail：ofc@kikikanri.biz